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Сиан Эйтдебрукс – победительТура де л'Авенир-2022

  Сиан Эйтдебрукс выиграл два этапа и генеральную классификацию Тура де л’Авенир-2022  

 

 

  19-летний бельгийский велогонщик Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) вписал своё имя в ряд победителей Тура де л’Авенир (Tour de l'Avenir), французской велогонки, которую в своё время выигрывали победители Тур де Франс Эган Берналь и Тадей Погачар.  

 

  В этом году Сиан Эйтдебрукс начал карьеру профессионального велогонщика в команде Bora-hansgrohe, проехал с командой 13 гонок. В июле в велогонке категории 2.1 Sibiu Cycling Tour Сиан Эйтдебрукс занял 3-е место в генеральной классификации, в мае на Туре Норвегии вошёл в топ-10 общего зачёта.

 

  На Туре де л’Авенир-2022 Сиан Эйтдебрукс выиграл два горных этапа – 7-й и 8-й, на финальном 9-м этапе финишировал в общей группе. В генеральной классификации Эйтдебрукс опередил на 1 минуту 23 секунды норвежского гонщика Йоханнеса Стауне-Миттета (Johannes Staune-Mittet) и на 2 минуты немецкого гонщика Михеля Хессманна (Michel Hessmann).

 

  Помимо жёлтой майки лидера Сиан Эйтдебрукс выиграл гороховую майку лучшего в горной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Сиан Эйтдебрукс – победительТура де л'Авенир-2022

 

Сиан Эйтдебрукс – победительТура де л'Авенир-2022

 

Сиан Эйтдебрукс – победительТура де л'Авенир-2022

 

  Сиан Эйтдебрукс: «С детства мечтал однажды надеть жёлтую майку Тур де Франс. Теперь эта мечта укрепилась. Ещё не знаю, что принесёт будущее, но очень счастлив, что выиграл здесь.

 

  Финальным этап был тяжёлым. У нас была жёлтая майка и преимущество в 1:23, которое с одной стороны большое, с другой – потерять лидерство можно очень быстро. Ребята в команде немного устали, но приложили все силы, чтобы контролировать гонку. От нашей команды на всякий случай уехал в отрыв Алек Сегарт, все очень волновались, шли на пределе. На спуске с Изеран гонщики Jumbo-Visma, хотя они выступали за разные страны, старались меня атаковать. Я очень благодарен Вильяму Джуниору Лесерфу, который великолепно отработал. Он всё время был впереди, мы с ним вместе отвечали на атаки.

 

  Невероятно, что я смог выиграть эту гонку. Всегда мечтал об этом, но выиграть. Это просто мечта!

 

  Моё участие в чемпионате мира не планируется. Собираюсь сначала немного восстановиться. Потом поеду в тренировочный лагерь, буду готовиться к финальной части сезона с Bora-hansgrohe, к итальянским гонкам в октябре. Хочу хорошо подготовиться, но сначала собираюсь наслаждаться этим успехом».

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Теги к статье: Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Тур де л'Авенир Tour de l'Avenir

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:09 | Регистрация: 3.07.2011

    Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото
    Может быть потому что Шеффилд более склонен к классике?
  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ...Кстати что там по Карапазу. С.Курдюков говорил, что у него уже пошли каг бэ тёрки с начальством на этой Вуэльте (это правда ?). Хотел/Поехал в отрыв - отозвали. На генерал и капитанство не потянул сразу; сейчас уже +15мин. проигрывает в общем зачёте...возможно даже сойдёт. А что ещё досаднее может уйти от ИНЭОСа если не со скандалом, так точно с неприятным чувством осадка, мол не во всём была моя вина...


    Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать -  красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))


  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Моей целью на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Earl57-Фото
    А кого бельгийцы вместо Эйтдебрукса на ЧМ берут? У США, например, 20-летний Шеффилд в заявке на разделку и групповую в категории "Элита", не андеровскую.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Эйтдебрукс. Там его фанаты утверждают что он будет крушить и Эвенпула, и Ван Арта... Всех превзойдет.

    Очень может быть. Насчет Эвенепула не уверен, имхо он такой один, но, как по мне, Циан гонщик калибра Аюсо и Пидкока.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Ремко, скорее всего, разделку выиграет. Привезет Рогличу и Родригесу 1+ минуту. Остальным серьезным претендентам 2+.

    В отношении всей Вуэльты - еще не уверен. Это будет яснее после Сьерра-Невады.

  • Sezar
    Сиан Эйтдебрукс – победительТ ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    s75-Фото
    VN:

    It’s clear that BikeExchange is no longer an option at this moment given the financial demands Yates’ agent is looking for, and even though the Australian team does have a possible spot left on its 2023 roster the team has already made several signings for next year.

    Ineos Grenadiers would not officially comment on Yates’ situation when contacted by VeloNews on Monday morning but it now seems as though staying with the team is still an option.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (3)
    Sezar-Фото

    Я бы даже не сказал, что я верю. Я стараюсь смотреть объективно, но он настолько хорош, что его огромный потенциал виден сразу.

    Тем не менее, я не уверен, что он прям уже почти выиграл Вуэльту несмотря на прекрасную подготовку и отличный вес (я думаю 62 кг. или около - идеально). Слишком уж он порывистый.

    Но лиха беда начало, он все еще восстанавливается после травмы ( я думаю 70-75% потерянного он уже себе вернул). Плюс текущий прогресс. В следующем году добавит еще.

    Буквально сейчас прочитал обзор на Велоньюсе. Там схожие оценки, даже предполагаемый разрыв такой же (3+).

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Мой прогноз - Ремко выиграет среди генеральщиков, Примож немного уступит, но по итогам разделки с запасом обойдёт Маса в ГК. 
    Вполне возможно, что первые два места в разделке именно двум фаворитам ГК и достанутся. 
    Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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