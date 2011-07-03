Сиан Эйтдебрукс – победительТура де л'Авенир-2022

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 17:16
Сиан Эйтдебрукс выиграл два этапа и генеральную классификацию Тура де л’Авенир-2022
19-летний бельгийский велогонщик Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) вписал своё имя в ряд победителей Тура де л’Авенир (Tour de l'Avenir), французской велогонки, которую в своё время выигрывали победители Тур де Франс Эган Берналь и Тадей Погачар.
В этом году Сиан Эйтдебрукс начал карьеру профессионального велогонщика в команде Bora-hansgrohe, проехал с командой 13 гонок. В июле в велогонке категории 2.1 Sibiu Cycling Tour Сиан Эйтдебрукс занял 3-е место в генеральной классификации, в мае на Туре Норвегии вошёл в топ-10 общего зачёта.
На Туре де л’Авенир-2022 Сиан Эйтдебрукс выиграл два горных этапа – 7-й и 8-й, на финальном 9-м этапе финишировал в общей группе. В генеральной классификации Эйтдебрукс опередил на 1 минуту 23 секунды норвежского гонщика Йоханнеса Стауне-Миттета (Johannes Staune-Mittet) и на 2 минуты немецкого гонщика Михеля Хессманна (Michel Hessmann).
Помимо жёлтой майки лидера Сиан Эйтдебрукс выиграл гороховую майку лучшего в горной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика.
Сиан Эйтдебрукс: «С детства мечтал однажды надеть жёлтую майку Тур де Франс. Теперь эта мечта укрепилась. Ещё не знаю, что принесёт будущее, но очень счастлив, что выиграл здесь.
Финальным этап был тяжёлым. У нас была жёлтая майка и преимущество в 1:23, которое с одной стороны большое, с другой – потерять лидерство можно очень быстро. Ребята в команде немного устали, но приложили все силы, чтобы контролировать гонку. От нашей команды на всякий случай уехал в отрыв Алек Сегарт, все очень волновались, шли на пределе. На спуске с Изеран гонщики Jumbo-Visma, хотя они выступали за разные страны, старались меня атаковать. Я очень благодарен Вильяму Джуниору Лесерфу, который великолепно отработал. Он всё время был впереди, мы с ним вместе отвечали на атаки.
Невероятно, что я смог выиграть эту гонку. Всегда мечтал об этом, но выиграть. Это просто мечта!
Моё участие в чемпионате мира не планируется. Собираюсь сначала немного восстановиться. Потом поеду в тренировочный лагерь, буду готовиться к финальной части сезона с Bora-hansgrohe, к итальянским гонкам в октябре. Хочу хорошо подготовиться, но сначала собираюсь наслаждаться этим успехом».
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