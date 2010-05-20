Рольф Альдаг о работе с Кианом Эйтдебруксом и его контракте

Рольф Альдаг: «Киан поднимает планку, в том числе для гонщиков команды»

Для главного спортивного директора Bora-hansgrohe Рольфа Альдага (Rolf Aldag) новость о том, что Киан Эйтдебрукс переходит в команду Visma-Lease a Bike стала полной неожиданностью, о чём он рассказал в подкасте «Cycling Podcast» с Даниэлем Фрибом (Daniel Friebe).

Альдаг признал, что с 20-летним бельгийским велогонщиком непросто работать, так как он высоко поднимает планку для всех в команде. Как и все в Bora-hansgrohe, Рольф Альдаг ждёт решения суда по контракту Киана Эйтдебрукса и отметил, что «если контракт больше не имеет ценности, то в велоспорте будут проблемы».

Рольф Альдаг: «Для внешних наблюдателей это дело похоже на приятное развлечение в межсезонье, за которым любопытно следить онлайн с попкорном. Оно привлекло гораздо больше внимания, чем обычно, потому что сейчас мало спортивных событий. Но быть в центре событий всей командой не слишком приятно.

Мы уже составили план, подогнали все детали, что входит в мои обязанности. Мы получили велосипеды и всё оборудование и предполагали, что Киан будет в составе нашей команды в 2024 году. И вдруг эта новость, которая стала громом среди ясного неба.

С Кианом очень, очень трудно работать, он требует много времени, но в положительном смысле. Он задаёт очень своеобразные вопросы, бросает вызов нам, как команде, выводит людей из зоны комфорта. Кому-то это нравится, кому-то нет.

Киан поднимает планку в том числе и для гонщиков команды. Представьте, что вам 30 лет, а руководство команды постоянно ставит вам в пример 20-летнего. А потом ещё говорят: «Если бы вы вели себя как он, то могли бы лучше выступать».

В наши дни молодые ребята теснят старших. Это эволюция внутри спорта, и очень позитивная эволюция. Опытные ребята больше не могут держать в подчинении молодых.

Давайте представим наши факты в зале суда, а Киан представит свои, и посмотрим, что получится. Этот итог будет важен для велоспорта. Обычно контракт есть контракт. Можно от него избавиться, но только при достижении согласия всеми сторонами. Если контракт больше не имеет ценности, то у нас в велоспорте начнутся проблемы. Каждый, кто высказывается по этому поводу, должен это осознавать».