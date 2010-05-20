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Рольф Альдаг о работе с Кианом Эйтдебруксом и его контракте

Рольф Альдаг: «Киан поднимает планку, в том числе для гонщиков команды»

Рольф Альдаг: «Киан поднимает планку, в том числе для гонщиков команды»

 

Для главного спортивного директора Bora-hansgrohe Рольфа Альдага (Rolf Aldag) новость о том, что Киан Эйтдебрукс переходит в команду Visma-Lease a Bike стала полной неожиданностью, о чём он рассказал в подкасте «Cycling Podcast» с Даниэлем Фрибом (Daniel Friebe).

 

 Альдаг признал, что с 20-летним бельгийским велогонщиком непросто работать, так как он высоко поднимает планку для всех в команде. Как и все в Bora-hansgrohe, Рольф Альдаг ждёт решения суда по контракту Киана Эйтдебрукса и отметил, что «если контракт больше не имеет ценности, то в велоспорте будут проблемы».

 

Рольф Альдаг: «Для внешних наблюдателей это дело похоже на приятное развлечение в межсезонье, за которым любопытно следить онлайн с попкорном. Оно привлекло гораздо больше внимания, чем обычно, потому что сейчас мало спортивных событий. Но быть в центре событий всей командой не слишком приятно.

 

Мы уже составили план, подогнали все детали, что входит в мои обязанности. Мы получили велосипеды и всё оборудование и предполагали, что Киан будет в составе нашей команды в 2024 году. И вдруг эта новость, которая стала громом среди ясного неба.

 

С Кианом очень, очень трудно работать, он требует много времени, но в положительном смысле. Он задаёт очень своеобразные вопросы, бросает вызов нам, как команде, выводит людей из зоны комфорта. Кому-то это нравится,  кому-то нет.

 

Киан поднимает планку в том числе и для гонщиков команды. Представьте, что вам 30 лет, а руководство команды постоянно ставит вам в пример 20-летнего. А потом ещё говорят: «Если бы вы вели себя как он, то могли бы лучше выступать».

 

В наши дни молодые ребята теснят старших. Это эволюция внутри спорта, и очень позитивная эволюция. Опытные ребята больше не могут держать в подчинении молодых.

 

Давайте представим наши факты в зале суда, а Киан представит свои, и посмотрим, что получится. Этот итог будет важен для велоспорта. Обычно контракт есть контракт. Можно от него избавиться, но только при достижении согласия всеми сторонами. Если контракт больше не имеет ценности, то у нас в велоспорте начнутся  проблемы. Каждый, кто высказывается по этому поводу, должен это осознавать».

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 02:42 | Регистрация: 14.02.2016

    я не представляю, чтобы Киан вернулся в команду из которой бежит всеми силами. Так что вариант один - он уйдёт. И все это понимают. Просто барыги, прикрываясь такими терминами как экономика, юриспруденция и законодательство, пытаются выторговать побольше бабла. Не тем вы бизнесом занимаетесь, ребяты.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 07:00 | Регистрация: 5.09.2020

      Уйти - уйдет. А вот сможет ли выступать до окончания контракта - большой вопрос! Если в контракте не было опции о возможности одностороннего расторжения - лично я бы на месте судьи запретил выступления за другую команду до окончания его срока!

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 08:14 | Регистрация: 20.05.2010

    Альдаг дипломатичен и сдержан, в предверии суда.

    Так то понятно, что весь сыр-бор с нелегитимным побегом не обошелся без инициативы самого Эйтдебрукса. И как то гаденько повела себя Висма.

    Как бы не болел за Висму, но в этой истории однозначно желаю победы Боре.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 10:19 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Виктор Сироткин
    я не представляю, чтобы Киан вернулся в команду из которой бежит всеми силами. Так что вариант один - он уйдёт. И все это понимают. Просто барыги, прикрываясь такими терминами как экономика, юриспруденция и законодательство, пытаются выторговать побольше бабла. Не тем вы бизнесом занимаетесь, ребяты.

    Выторговать побольше бабла стараются Эйтдебрукс и его агент. Они хотят на волне хайпа заключить максимально выгодный контакт на длительный срок. Потому что если следующий год будет не очень удачным, то цена Эйтдебрукса на трансферном рынке неминуемо упадет. Поэтому они сейчас пользуются моментом и хотят выжать максимум возможного.

  4. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 11:16 | Регистрация: 29.05.2013

    Ты пришёл в автосалон, прокатился, понравилось, заключил договор, купил тачку, а потом тебе говорят:  машина не твоя, вон того, лысого, он больше дал.

    1. Имя: Олег

      Karmatron

      Сегодня, 11:26 | Регистрация: 6.06.2019

      Не, ты пригнал свою машину на очередное ТО, а машину отдали вон тому, лысому.

  5. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 12:47 | Регистрация: 26.04.2017

    Конечно, контракты очень важны. Их нельзя разрывать просто так, без последствий. И Бора здесь права. Надеюсь на мирное решение, и договороспособность сторон, независимо от остальных обстоятельств.

     

    Однако нельзя не заметить кое-что, что проскакивает в новостях о спортсмене и его взимоотношениях с командой.

     

    ИМХО, на основании этих данных (мнений высказанных людьми из Боры) можно предположить, что бельгийцу было ав Боре не очень комфортно. Команда просто не соответствовала его требованиям по уровню организации.

     

    Любой профи, когда понимает, что попал в компанию, где его стандарты вызывают только раздражение из-за необходимости соответствать - ищет себе другую работу. 

     

    Конечно, необходимо действовать корректно, но мы не знаем всего. И то, как развивается этот процесс расставания может иметь причины и предысторию. Может, и сам спортсмен, и люди, представляющие его интересы - просто не могли действовать иначе. А может быть и так, что они просто бессовестны.

     

    Короче, что хочу сказать - контракт не должен быть цепью и оковами. Я не являюсь болельщиком ЮВ, но в данном случае считаю, что для Боры лучше отпустить гонщика, получить компенсацию, и сделать правильные выводы о реорганизации процессов.

     

    Возможно в ЮВ смогут работать с молодыми выскочками (в хорошем смысле этого слова) лучше. 

     

    Я почему это всё говорю? Я сам имел дело с новым поколением разработчиков (программистов), нанимал этих ребят, и понимаю, что даже опытные, всего на 10 лет старше сотрудники им в отношении скорости развития и увеличения эффективности не конкуренты. Они растут быстрее и перегоняют очень скоро. Не в всём, но во многих областях. Как-то так. 

  6. Гонщик

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 28.05.2017

    Если бы , да как бы , в итоге его кто нить переедет , карма она такая …

  7. lazhu

    Сегодня, 13:54 | Регистрация: 14.03.2021

    Цитата: Гонщик
    карма она такая …

    Ага. Schuko (тип электрических розеток) бессердечная

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Комментарии

  • lazhu
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    lazhu-Фото

    Цитата: Гонщик
    карма она такая …

    Ага. Schuko (тип электрических розеток) бессердечная

  • Гонщик
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    Гонщик-Фото
    Если бы , да как бы , в итоге его кто нить переедет , карма она такая …
  • SVS
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    SVS-Фото

    Конечно, контракты очень важны. Их нельзя разрывать просто так, без последствий. И Бора здесь права. Надеюсь на мирное решение, и договороспособность сторон, независимо от остальных обстоятельств.

     

    Однако нельзя не заметить кое-что, что проскакивает в новостях о спортсмене и его взимоотношениях с командой.

     

    ИМХО, на основании этих данных (мнений высказанных людьми из Боры) можно предположить, что бельгийцу было ав Боре не очень комфортно. Команда просто не соответствовала его требованиям по уровню организации.

     

    Любой профи, когда понимает, что попал в компанию, где его стандарты вызывают только раздражение из-за необходимости соответствать - ищет себе другую работу. 

     

    Конечно, необходимо действовать корректно, но мы не знаем всего. И то, как развивается этот процесс расставания может иметь причины и предысторию. Может, и сам спортсмен, и люди, представляющие его интересы - просто не могли действовать иначе. А может быть и так, что они просто бессовестны.

     

    Короче, что хочу сказать - контракт не должен быть цепью и оковами. Я не являюсь болельщиком ЮВ, но в данном случае считаю, что для Боры лучше отпустить гонщика, получить компенсацию, и сделать правильные выводы о реорганизации процессов.

     

    Возможно в ЮВ смогут работать с молодыми выскочками (в хорошем смысле этого слова) лучше. 

     

    Я почему это всё говорю? Я сам имел дело с новым поколением разработчиков (программистов), нанимал этих ребят, и понимаю, что даже опытные, всего на 10 лет старше сотрудники им в отношении скорости развития и увеличения эффективности не конкуренты. Они растут быстрее и перегоняют очень скоро. Не в всём, но во многих областях. Как-то так. 

  • Karmatron
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    Karmatron-Фото
    Не, ты пригнал свою машину на очередное ТО, а машину отдали вон тому, лысому.
  • микеле оп-оп-оп
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Ты пришёл в автосалон, прокатился, понравилось, заключил договор, купил тачку, а потом тебе говорят:  машина не твоя, вон того, лысого, он больше дал.

  • Earl57
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    я не представляю, чтобы Киан вернулся в команду из которой бежит всеми силами. Так что вариант один - он уйдёт. И все это понимают. Просто барыги, прикрываясь такими терминами как экономика, юриспруденция и законодательство, пытаются выторговать побольше бабла. Не тем вы бизнесом занимаетесь, ребяты.

    Выторговать побольше бабла стараются Эйтдебрукс и его агент. Они хотят на волне хайпа заключить максимально выгодный контакт на длительный срок. Потому что если следующий год будет не очень удачным, то цена Эйтдебрукса на трансферном рынке неминуемо упадет. Поэтому они сейчас пользуются моментом и хотят выжать максимум возможного.

  • error
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    error-Фото

    Альдаг дипломатичен и сдержан, в предверии суда.

    Так то понятно, что весь сыр-бор с нелегитимным побегом не обошелся без инициативы самого Эйтдебрукса. И как то гаденько повела себя Висма.

    Как бы не болел за Висму, но в этой истории однозначно желаю победы Боре.

  • error
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (5)
    error-Фото

    Чем то Эускатель напомнило...

  • BlAr
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    BlAr-Фото

    Уйти - уйдет. А вот сможет ли выступать до окончания контракта - большой вопрос! Если в контракте не было опции о возможности одностороннего расторжения - лично я бы на месте судьи запретил выступления за другую команду до окончания его срока!

  • Виктор Сироткин
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото

    я не представляю, чтобы Киан вернулся в команду из которой бежит всеми силами. Так что вариант один - он уйдёт. И все это понимают. Просто барыги, прикрываясь такими терминами как экономика, юриспруденция и законодательство, пытаются выторговать побольше бабла. Не тем вы бизнесом занимаетесь, ребяты.

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