Ваут ван Арт: “Первая неделя Джиро д’Италия-2024 может стать моей”

Ваут ван Арт о планах на Классики и Джиро д’Италия-2024

В 2024 году календарь гонок Ваута ван Арта будет отличаться от предыдущих сезонов. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike впервые примет участие в Джиро д’Италия, но впервые с 2019 года пропустит Тур де Франс.

Также Ваут ван Арт отказывается от участия в Страде Бьянке, где праздновал победу в 2020, и от Милан-Сан-Ремо, которую также выиграл в 2020 году. Кульминацией первой части сезона Ваута ван Арта станут Тур Фландрии и Париж-Рубэ, затем борьба за этапы на Джиро д’Италия.

После итальянского Гранд-тура Ваут ван Арт погрузится в подготовку к Олимпийским играм в Париже.

В интервью во время презентации команды Visma Lease a Bike и La Gazzetta dello Sport Ваут ван Арт поделился планами на сезон.

Ваут ван Арт: «Первая часть моего сезона - это подготовка к Туру Фландрии и Париж-Рубэ. Надену номер участника в первых классиках, а затем некоторое время не буду участвовать в гонках.

Хочу выйти из зоны комфорта и попробовать что-то другое. Возможно, искать другой подход к гонкам логично, но прежде всего я чувствую, что так будет правильно. На 2024 год у нас снова сильная команда на классики. Мы уверены в своих силах.

Думаю, с приходом Маттео Йоргенсона и Пера Странда Хагенеса из развивающей команды состав стал ещё сильнее. Хотя уход Натана Ван Хойдонка - это потеря. Кристоф Лапорт тоже очень ценный для меня помощник. Его качества неоспоримы. С ним мы уже команда, которую принимают в расчёт. Я ему безоговорочно доверяю. Последние несколько лет показали, что мы с ним отлично сработались.

Мне было тяжело решиться пропустить Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо. Но это необходимо, чтобы к старту Тура Фландрии и Париж-Рубэ подойти в как можно лучшей форме. Есть большая вероятность, что после брусчатки я поеду Амстел Голд Рэйс. Надеюсь, одержу одну или несколько побед.

Думаю, настала пора принять участие не в Тур де Франс, а в ещё одной крупной многодневной гонке. Фокус будет только на борьбе за этапы. В нашем составе на Джиро д'Италия не будет реального претендента на общий зачёт. Я сам тоже нацелен на этапы, но пока не знаю, на какие именно. С большим нетерпением жду старт 4 мая. Маршрут открывающего Джиро этапа уже в моей голове - сразу сложные подъёмы и финиш в Турине. А потом на первой неделе будет ещё и разделка.

Мне интересно посмотреть, что получится, особенно, когда на старте будет гонщик такого калибра как Тадей Погачар. Посмотрим, но первая неделя может стать моей.

Эта гонка важна и как одна из лучших подготовок к Олимпийским играм. Считая от последнего дня Джиро, у меня останется ещё месяц для завершения подготовки к Олимпиаде. Но в то же время не хочу слишком сильно на себя давить. У нас не будет цели бороться за генеральную классификацию, поедем этап за этапом. На Джиро также появится возможность посмотреть увидеть за работой такого интересного гонщика как Киан Эйтдебрукс».