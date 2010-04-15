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Ваут ван Арт: “Первая неделя Джиро д’Италия-2024 может стать моей”

Ваут ван Арт о планах на Классики и Джиро д’Италия-2024

 

 

В 2024 году календарь гонок Ваута ван Арта будет отличаться от предыдущих сезонов. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike впервые примет участие в Джиро д’Италия, но впервые с 2019 года пропустит Тур де Франс.

 

Также Ваут ван Арт отказывается от участия в Страде Бьянке, где праздновал победу в 2020, и от Милан-Сан-Ремо, которую также выиграл в 2020 году. Кульминацией первой части сезона Ваута ван Арта станут Тур Фландрии и Париж-Рубэ, затем борьба за этапы на Джиро д’Италия.

 

После итальянского Гранд-тура Ваут ван Арт погрузится в подготовку  к Олимпийским играм в Париже.

 

Ваут ван Арт о планах на Классики и Джиро д’Италия-2024

 

В интервью во время презентации команды Visma Lease a Bike и La Gazzetta dello Sport Ваут ван Арт поделился планами на сезон.

 

Ваут ван Арт: «Первая часть моего сезона  - это подготовка к Туру Фландрии и Париж-Рубэ. Надену номер участника в первых классиках, а затем некоторое время не буду участвовать в гонках.

 

Хочу выйти из зоны комфорта и попробовать что-то другое. Возможно, искать другой подход к гонкам логично, но прежде всего я чувствую, что так будет правильно. На 2024 год у нас снова сильная команда на классики. Мы уверены в своих силах.

 

Думаю, с приходом Маттео Йоргенсона и Пера Странда Хагенеса из развивающей команды состав стал ещё сильнее. Хотя уход Натана Ван Хойдонка - это потеря. Кристоф Лапорт тоже очень ценный для меня помощник. Его качества неоспоримы. С ним мы уже команда, которую принимают в расчёт. Я ему безоговорочно доверяю. Последние несколько лет показали, что мы с ним отлично сработались.

 

Мне было тяжело решиться пропустить Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо. Но это необходимо, чтобы к старту Тура Фландрии и Париж-Рубэ подойти в как можно лучшей форме. Есть большая вероятность, что после брусчатки я поеду Амстел Голд Рэйс. Надеюсь, одержу одну или несколько побед.

 

Думаю, настала пора принять участие не в Тур де Франс, а в ещё одной крупной многодневной гонке. Фокус будет только на борьбе за этапы. В нашем составе на Джиро д'Италия не будет реального претендента на общий зачёт. Я сам  тоже нацелен на этапы, но пока не знаю, на какие именно. С большим нетерпением жду старт 4 мая. Маршрут открывающего Джиро этапа уже в моей голове - сразу сложные подъёмы и финиш в Турине. А потом на первой неделе будет ещё и разделка.

 

Мне интересно посмотреть, что получится, особенно, когда на старте будет гонщик такого калибра как Тадей Погачар. Посмотрим, но первая неделя может стать моей.

 

Эта гонка важна и как одна из лучших подготовок к Олимпийским играм. Считая от последнего дня Джиро, у меня останется ещё месяц для завершения подготовки к Олимпиаде. Но в то же время не хочу слишком сильно на себя давить. У нас не будет цели бороться за генеральную классификацию, поедем этап за этапом. На Джиро также появится возможность посмотреть увидеть за работой такого интересного гонщика как Киан Эйтдебрукс».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Джиро д'Италия-2024

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 15.04.2010

    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    Деннис не мог бы забрать ITT в январе 2024 потому что официально завершил карьеру в декабре 2023. О завершении карьеры было объявлено еще в середине лета.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото
    А беды женщин из-за мужчин и брильянтов. Роан не вовремя закончил.
  • Гонщик
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    Это с чего , Кинтана с Фрумом и Хорнером выйдут на старт ? 



    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.
    Не нам судить что там было и как , но все беды из-за баб и бабок ...

  • Николай Н.
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.

  • Freejazz
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Freejazz-Фото

    В одну калитку, что у мужчин, что у женщин. У женщин еще и разрывы километровые. 

  • Николай Н.
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз вышел песчаный, пришлось бегать. особенно бегали девчата. Ван дер Пул непобедимый и это уже 9 победа.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото

    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

  • василий
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    василий-Фото
    Год будет интересным это точно
  • Astanaforever
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    С чего такого ради? Как и все предыдущие.

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