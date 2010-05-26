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BORA - hansgrohe и Киан Эйтдебрукс пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта

  Bora-hansgrohe, Киан  Эйтдебрукс и Visma|Lease a Bike пришли к соглашению о контракте

 

 

 

Велокоманды Bora-hansgrohe, Visma|Lease a Bike и 20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) сегодня, 21 декабря, заключили трёхстороннее соглашение о контракте. Международный союз велосипедистов (UCI) только что одобрил его в срочном порядке. Это означает, что действующий контракт Киана Эйтдебрукса и команды Bora-hansgrohe по взаимному согласию закончится 31 декабря 2023 года. Команда Bora-hansgrohe желает Киану Эйтдебруку всего наилучшего на следующем этапе его карьеры.

 

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер команды  BORA - hansgrohe: «Сегодня день смешанных чувств. Я удивился, что ко мне так быстро обратились с желанием договориться. Но хорошо известно, что я открыт для переговоров и не стану препятствовать трансферу, если условия будут подходящими, и если он будет проведён в соответствии с правилами. Такой была моя позиция и три недели  назад, и сегодня.

 

Рад, что пыль наконец-то осела, и дело закрыто. Это соглашение показывает, что никогда не поздно корректно обсудить ситуацию в личной беседе. Мне хочется, чтобы этот случай остался единичным для всей велосипедной семьи. Давайте уважать контракты и правила, давайте поступать друг с другом порядочно.

 

 Прежде всего, я поддерживаю свою команду. Когда против наших гонщиков выдвигаются ложные обвинения, это уже переходит границы. Для ясности: эти обвинения исходят не от Киана. Киан никогда не озвучивал их нам в качестве причины для смены команды».

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Теги к статье: BORA - hansgrohe Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    21 декабря 2023 21:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Деньги это все..даже дороже договора.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Олег

    Pedalpower

    21 декабря 2023 21:30 | Регистрация: 4.10.2023

    Утерлись и сделали вид что всё норм, ради нескольких цветных бумажек, печально((

  3. Имя: Pavel

    psi

    21 декабря 2023 22:51 | Регистрация: 26.05.2010

    За деньги да! За деньги Да! ... деньги да!

  4. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 09:55 | Регистрация: 26.04.2017

    Я считаю, всё закончилось хорошо. Всё равно - если гонщик хочет уйти, удерживать его против воли не целесообразно. Человек - не машина, просто отработать положенное без эмоций и уйти - не получится. Будут проблемы, а кому они нужны?

     

    Однако это не мешает мне лично оценивать всю ситуацию как наносящую вред репутации команд. 

  5. Имя: Олег

    Olstep

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 22.03.2021

    Будет смешно, если это было его лучшим выступлением и в следующем голу он сдуется) Потому что похож на мыльный пузырь. Такой важный. Столько заявлений.

  6. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 20.11.2012

    Многовато пафоса. Предательство, утерлись, бумажки.... Бора - - проф команда, а не семья. Всем успешного сезона) гонщику будет нелегко, у Висмы широкий выбор капитанов разных направлений, и молодой-талантливый он там тоже не один. Увидим.

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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