BORA - hansgrohe и Киан Эйтдебрукс пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта

Bora-hansgrohe, Киан Эйтдебрукс и Visma|Lease a Bike пришли к соглашению о контракте

Велокоманды Bora-hansgrohe, Visma|Lease a Bike и 20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) сегодня, 21 декабря, заключили трёхстороннее соглашение о контракте. Международный союз велосипедистов (UCI) только что одобрил его в срочном порядке. Это означает, что действующий контракт Киана Эйтдебрукса и команды Bora-hansgrohe по взаимному согласию закончится 31 декабря 2023 года. Команда Bora-hansgrohe желает Киану Эйтдебруку всего наилучшего на следующем этапе его карьеры.

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер команды BORA - hansgrohe: «Сегодня день смешанных чувств. Я удивился, что ко мне так быстро обратились с желанием договориться. Но хорошо известно, что я открыт для переговоров и не стану препятствовать трансферу, если условия будут подходящими, и если он будет проведён в соответствии с правилами. Такой была моя позиция и три недели назад, и сегодня.

Рад, что пыль наконец-то осела, и дело закрыто. Это соглашение показывает, что никогда не поздно корректно обсудить ситуацию в личной беседе. Мне хочется, чтобы этот случай остался единичным для всей велосипедной семьи. Давайте уважать контракты и правила, давайте поступать друг с другом порядочно.

Прежде всего, я поддерживаю свою команду. Когда против наших гонщиков выдвигаются ложные обвинения, это уже переходит границы. Для ясности: эти обвинения исходят не от Киана. Киан никогда не озвучивал их нам в качестве причины для смены команды».