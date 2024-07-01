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Леннерт Ван Этвельт — победитель Тура ОАЭ-2024

Леннерт Ван Этвельт выиграл финальный этап и генеральную классификацию Тура ОАЭ-2024

 

 

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) впервые в карьере одержал победу на гонке Мирового тура, выиграв финальный 7-й этап и генеральную классификацию Тура ОАЭ-2024.

 

7-й этап завершался преодолением подъёма Джебель-Хафит - 11 км со средним градиентом 6,7%. В отличие от прошлых лет сильный ветер, поднимавший в небо песок, означал, что гонщикам приходилось быть бдительными все 150 км до финального подъёма, чтобы никто из соперников не смог воспользоваться эшелонами. Последнего гонщика из отрыва дня Эммануэля Бухманна (Bora-hansgrohe) добрали за 3 км до финиша.

 

Лидировавший в общем зачёте с 3-го этапа Джей Вайн (UAE Team Emirates), как и его товарищ по команде, шедший 3-м в генеральной классификации Брэндон Макналти не выдержали темпа пелотона и выпали в начале подъёма. Джей Вайн финишировал лишь через 4 с лишним минуты после победителя, а Брэндон Макналти - через 20 минут.

 

Несколько атак предприняли Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Карлос Верона (Lidl Trek), Макс Пул (dsm-firmenich PostNL) и Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale Team). На ускорение Майкла Сторера (Tudor) отреагировали Леннарт Ван Этвельт и Илан Ван Вильдер (Soudal Quick Step). Но успешной стала атака Леннерта Ван Этвельта, который ускорился за 1,8 км до финиша.

 

Бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny удержал просвет и выиграл 7-й этап Тура ОАЭ-2024 с преимуществом в 22 секунды над ближайшим преследователем Пельо Бильбао. Благодаря бонусным секундам Леннерт Ван Этвельт выиграл генеральную классификацию, опередив на 2 секунды Бена О'Коннора и на 11 секунд Пельо Бильбао.

 

22-летний Ван Этвельт также стал лучшим молодым гонщиком Тура ОАЭ-2024, а также стал вторым после Тадея Погачара самым молодым победителем Тура Объединённых Арабских Эмиратов, выиграв гонку в возрасте 22 лет, 7 месяцев и 8 дней. А победа с преимуществом в 2 секунды стала новым рекордом самого маленького разрыва в общем зачёте в финале гонки. Предыдущий самый маленький разрыв составлял 22 секунды между Тадеем Погачаром и Адамом Йейтсом в 2022 году.

 

Тим Мерлир (Soudal Quick Step) выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

Леннерт Ван Этвельт — победитель Тура ОАЭ-2024

 

Леннерт Ван Этвельт — победитель Тура ОАЭ-2024

Леннерт Ван Этвельт — победитель Тура ОАЭ-2024

Леннерт Ван Этвельт — победитель Тура ОАЭ-2024

 

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

Леннерт Ван Этвельт: «Невероятно! Я не могу в это поверить. Утром мне все говорили, что я должен выложиться на полную и побороться за генеральную классификацию. Я же отвечал, что надо быть реалистами, что есть такие парни, как Джей Вайн. Но на самом деле я сделал то, что мы планировали. Просто трудно поверить, что я справился.

 

 Ожидал, что перед последними двумя километрами гонка будет сложнее. Когда я атаковал, просто решил - всё или ничего. Сегодня хотел финишировать так, чтобы ни о чём не жалеть.

 

В среду на Джебель-Джаис остался разочарован, так как долго выжидал, поэтому сегодня я поехал достаточно рано. Очень рад победе в генеральной классификации.

 

Последние пару лет я наблюдал за этой гонкой, запомнил, где все атаковали, заметил, что это был самый крутой участок за 3 км до финиша. Это был последний шанс побороться за общий зачёт. У меня сегодня отлично шла нога.

 

Просто не могу поверить, что выиграл гонку благодаря бонусным секундам, которые набрал в отрыве на 5-м этапе. Я поехал в тот отрыв, пошутив с врачом команды, он стал хорошей тренировкой и принёс 6 секунд бонусами, и я выиграл генеральную классификацию благодаря 2 секундам. Невероятно, что теперь вижу своё имя в числе победителей гонки после Ремко Эвенепула, Тадея Погачара, Приможа Роглича. Сюда я приехал ради высокого места в общем зачёте, но не за победой. Это просто потрясающе.

 

Этой зимой я видел, что у меня есть серьёзный прогресс. Надеюсь, что это начало чего-то большого.

 

Моя следующая гонка - Страде Бьянке, она мне хорошо подходит. Я уверен в своих силах, там тоже буду бороться за высокий результат».

 

Бен О’Коннор: «Немного разочарован. Победа в генеральной классификации могла стать знаменательным для меня моментом. Мы сделали, что могли. Думаю, мы отлично провели гонку. Я выиграл этап, хорошо проехал разделку, сегодня финишировал третьим на этапе и вторым в общем зачёте. Это всё-таки успех. Но нам немного не хватило для победы в генеральной классификации, чтобы быть полностью довольными».

 

Пельо Бильбао: «День получился очень странным, напряжённым от самого старта. Возможно, я слишком волновался на последнем подъёме, слишком хотел победить и в честь своего дня рождения, и ради товарищей по команде, которые сегодня невероятно отработали.

 

Вся команда потратила силы, чтобы сберечь мою позицию, чтобы  попытаться выиграть. И поэтому сегодня я вёл гонку не столько головой, сколько сердцем. В решающий момент просто не смог усидеть за сильнейшим колесом. Оставалось сосредоточиться, остаться вторым на этапе, взять бонус,  чтобы побороться за подиум».

 

Тим Мерлир: «Я не ожидал, что Леннерт Ван Этвельт выиграет Тур ОАЭ. Но мы видели, что эшелоны могут диктовать свой сценарий гонки, некоторые гонщики заплатили за это. Что касается меня, я очень рад и горжусь тем, чего достиг в этой гонке - выиграл три этапа и второй год подряд зелёную майку. Конечно, я бы хотел ещё вернуться на Тур ОАЭ».

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Теги к статье: Леннерт Ван Этвельт Lennert Van Eetvelt Lotto Dstny Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор — победитель ве ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    С весны пораньше уже - быкует Й. Вингегор.

    Не доведёт это до добра летом

  • старт-шоссе 82
    У Петера Сагана выявили пробле ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Бросайте курить= сказал доктор певцу, на что тот ответил =ну я же не курю когда пою.=

    Сагану здоровья и всем по велосипеду.

  • старт-шоссе 82
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Vos класично отсиделась на колесе последние 20км, Longo Borghini и van Anrooij как-то однообразно и прямолинейно атаковали за что и поплатились, а Kopecky больше всех пахала и на последнем подъеме всю работу сделала она.

    Вот и всё великолепие.

  • Astanaforever
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Новость О-Ш-Е-Л-О-М-Л-Я-Ю-Щ-А-Я!!!!!
  • Astanaforever
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: василий
    У Астаны вообще все плохо в классиках
    Так вместо бездарей и лентяев набрали лентяев и бездарей. Чувствуете разницу?)))) А руководство Астаны чувствует ,вот и понабрали.
  • василий
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    василий-Фото
    У Астаны вообще все плохо в классиках
  • Pedalpower
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Pedalpower-Фото
    Для парня достижение значительное, молодчина он, в отличии от дармоедов основной команды. Но в целом явно не туда идёт прогресс развития спорта, если рядовое призовое место на гонке второй категории, причём где всего 4 протур команды ехало, уже отдельное событие заслуживающее новости.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 7 (4)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег и удачный финиш привёл парнишку к победе в этом туре.

  • Николай Н.
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт прекрасно провёл гонку, своим упорством к победе измотал своих напарников по побегу, что те уже не составили ему конкуренцию на финише.

  • salomon
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    salomon-Фото
    Шо и требовалось доказать

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