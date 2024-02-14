Адам Йейтс — победитель Тура Омана-2024

Адам Йейтс выигрывает финальный этап и общий зачёт Тура Омана-2024

31-летний британский велогонщик команды UAE Team Emirates Адам Йейтс выиграл финальный 5-й этап Тура Омана-2024 и одержал победу в генеральной классификации гонки. Тур Омана традиционно завершается восхождением к вершине Зелёной горы - Джабаль-Аль-Акдхар (Jabal Al Akhdhar). Хотя организаторы из-за погоды сократили дистанцию этапа до 72 километров,5,7-километровый подъём со средним градиентом 10,5% остался в маршруте и определил победителя.

22-летний товарищ Адама Йейтса по команде UAE Team Emirates Финш Фишер-Блек, выигравший 2-й этап и два дня выступавший в майке лидера, не смог защитить свою позицию на финальном подъёме. Когда Диего Улисси просеял пелотон, Финн Фишер-Блек и Адам Йейтс оставались в первой группе.

За 3 км до финиша удвоившийся градиент ещё больше просеял группу, оставив впереди пять гонщиков. В этот момент атаковал 33-летний чешский велогонщик команды Soudal Quick Step Ян Хирт.

На его ускорение Финн Фишер-Блек ответить не смог, но Адам Йейтс отреагировал. За 2 км до финиша они обошли единственного гонщика из отрыва дня, удержавшегося впереди - 21-летнего нидерландского гонщика команды Intermarché - Wanty Хуба Артца (Huub Artz). За 300 м до финиша Адам Йейтс атаковал и опередил Яна Хирта на 11 секунд, выиграв и 5-й этап, и генеральную классификацию.

Ян Хирт занял в общем зачёте Тура Омана-2024 2-е место, а 22-летний Финн Фишер-Блек замкнул тройку призёров.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Адам Йейтс: «Очень рад этой победе. Диего от подножия провёл мощную смену, задал очень высокую скорость. Последние пару дней погода была ужасной, но мы боролись и взяли из этой недели максимум. Хирт провёл сильную атаку на последнем километре, я отреагировал. У меня ещё оставались силы, поэтому уехал соло. Нам пришлось много работать ради этого результата, но мы выиграли, и очень счастливы.

На этой неделе в нашей команде работали два молодых гонщика из ОАЭ, они получили великолепный опыт. Для команды в целом это была важная неделя. Думаю, теперь сейчас у нас хороший настрой, чтобы на следующей неделе стартовать на Туре ОАЭ».

Ян Хирт: «Перед гонкой я был уверен в своей хорошей форме, рад, что проявил её на таком тяжёлом этапе, особенно после того, как первый горный финиш на Туре Омана был отменён. Я хотел сегодня бороться за победу, а если это не получится, то за самый высокий из возможных результат. Сделал всё, что мог, в итоге доволен результатом, особенно результатом в генеральной классификации. Это вдохновляет. Вообще-то, на протяжении всего Тура Омана команда выступала хорошо, думаю, мы можем этим гордиться».