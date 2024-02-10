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Саймон Йейтс — победитель AlUla Tour-2024

Саймон Йейтс выиграл финальный этап и генеральную классификацию AlUla Tour-2024

 

 

Саймон Йейтс одержал победу на важной для команды Jayco AlUla домашней гонке - AlUla Tour-2024, выиграв ключевой финальный 5-й этап с финишем в подъём Харрат Увайрид (Harrat Uwayrid) - 2,9 км со средним градиентом 12,3%, максимальным 17%.

 

Саймон Йейтс — победитель AlUla Tour-2024

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

31-летний британский велогонщик атаковал одним из первых за 10 км до финиша, но уехать от соперников не смог. 21-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Вильям Джуниор Лесерф (William Junior Lecerf) атаковал за полтора километра до вершины подъёма, но за 8 км до финиша, на плато после вершины, Рафал Майка (UAE Team Emirates) закрыл просвет вместе со своим товарищем по команде Финном Фишером-Блеком и Саймоном Йейтсом.

 

Вильям Джуниор Лесерф первым начал спринт, но Саймон Йейтс его опередил и выиграл этап, а также благодаря бонусным секундам и генеральную классификацию. Лесерф, который проехал первую профессиональную гонку в карьере, финишировал вторым и стал вторым в общем зачёте, впервые поднявшись на подиум многодневной гонки. 22-летний новозеландский велогонщик UAE Team Emirates Финн Фишер-Блек занял 3-е место и на финальном этапе и в генеральной классификации.

 

Саймон Йейтс — победитель AlUla Tour-2024

Саймон Йейтс — победитель AlUla Tour-2024

Саймон Йейтс — победитель AlUla Tour-2024

 

 

Саймон Йейтс: «Я попробовал сбросить их на подъёме, чтобы выиграть общий зачёт, но не хватило ноги. Потом постарался в спринте, боролся за этап, и у меня получилось. Поэтому очень счастлив. Подъём был довольно сложным, мне пришлось распределять силы. Я попытался первым пройти первый крутой отрезок, но расшевелить никого не удалось. Поэтому оставалось ждать до вершины, чтобы вернуться к ребятам, которые уехали вперёд. Немного нервничал, не был уверен, что одержу победу в общем зачёте, потому что думал, что Финн стал вторым в спринте. Для нас это очень важная гонка, об этом я говорил всю неделю. Сюда мы приехали ради нашего важного партнёра AlUla. Фантастика, что мы смогли добиться победы. Я очень рад».

 

Тристан Хоффман, спортивный директор команды Jayco-AlUla: «Мы знали, что Саймон  в хорошей форме, и надеялись, что он сможет сбросить всех на подъёме. Но этого не произошло, потому что остальные гонщики тоже в хорошей форме, и они были готовы к гонке, так что захватывающая борьба шла до последнего сантиметра! В генеральной классификации всё зависело от того, как финишируют другие ребята. В итоге оказалось, что мы сделали достаточно для победы. После болезни Дилана и нескольких падений мы смогли отлично закончить гонку. Я очень рад».

 

Вильям Джуниор Лесерф: «Невероятный для меня день. Команда фантастически работала и вывезла меня на идеальную позицию в начале подъёма. Я благодарю команду за это. Я чувствовал себя отлично, поэтому атаковал на одном из самых крутых участков. Когда ко мне переложились другие, я понял, что у нас есть хороший шанс удержаться до финиша. Жаль, что хотя у меня шла нога в спринте, меня немного зажали в коробочку. Но всё равно, финишировать вторым в первой профессиональной гонке - это потрясающе. Я счастлив подняться на подиум».

 

Финн Фишер-Блек: «На подъёме я чувствовал себя отлично, взял бонусные секунды, что придало мне уверенности. думал, что, может быть, смогу что-то сделать в финальном спринте. Хотя я понимал, что Саймон ехал быстро. Я открыл спринт, но в ногах ничего не осталось. Рафал (Майка) всё время разговаривал со мной через наушник по радио, повторял, чтобы я как можно больше экономил силы. Мне оставалось только дотерпеть до финала. Немного разочарован, но в то же время доволен, что оказался в группе генеральщиков. Думаю, это хороший опыт на будущее».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Jayco-AlUla AlUla Tour-2024

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