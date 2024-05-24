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Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

Дубль Дани Мартинеса на Волте Алгарве-2024

 

 

27-летний колумбийский велогонщик, новобранец команды Bora-hansgrohe Даниэль Мартинес сделал дубль, после победы на королевском горном 2-м этапе, выиграл финальный этап Волты Алгарве-2024. 5-й этап, завершался восхождением на Альто де Мальян (Alto do Malhão), подъём протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 9,23% , максимальным за километр до финиша 10,3%.

 

Отрыв дня из 20 гонщиков сформировался лишь через 65 км после старта. Но к финальному подъёму дня в группе лидеров удержались Ваут ван Арта (Visma Lease a Bike), Бен Хили (EF Education EasyPost) и Гейс Леемрейзе (Team dsm-firmenich PostNL). Просеявшийся пелотон с лидерами генеральной классификации нагнал сначала Ваута ван Арта, а за 1 км до финиша Гейса Леемрейзе и Бена Хили.

 

Лидирующий в общем зачёте Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) атаковал на последних сотнях метров, но Дани Мартинес сразу отреагировал на его ускорение и обошёл бельгийского гонщика на финише. Том Пидкок (INEOS Grenadiers) финишировал 3-м.

 

Победа на 5-м этапе не позволила Дани Мартинесу вернуть майку лидера и защитить титул победителя прошлого года, но он остался на второй позиции в общем зачёте. Ремко Эвенепул стал трёхкратным победителем Волты Алгарве.  33-летний словенский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ян Тратник занял в общем зачёте Волты Алгарве-2024 3-е место.  

 

Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

 

Дани Мартинес — победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

 

 

Дани Мартинес: «Это точно был самый тяжёлый этап Волты Алгарве-2024. Сегодня много атаковали. Но так как до финала было далеко, я не волновался. К тому же команда работала великолепно. Два года назад я финишировал здесь вторым, поэтому вторая победа на этапе для меня значит ещё больше».

 

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нам было понятно, что сегодняшний этап будет похож на классику. Мы полностью сконцентрировались на победе на этапе с Дани. Другой тактики не было. Огромная благодарность Йорди и Марко, которые пожертвовали собой в начале этапа, во время погони за отрывом. Они вымостили дорогу к победе.  На финальном подъёме с Дани ещё оставался Серхио. Именно так мы и планировали провести гонку  - работать как единое целое и бороться за победу. Это удалось блестяще».

 

Дани Мартинес —победитель финального этапа Волты Алгарве-2024

 

 

Ваут ван Арт: «Мы хотели застать соперников врасплох, надавить на другие команды. Я заранее хорошо изучил маршрут этапа,  надеялся атакой приблизиться к победе на этапе. В какой-то момент ситуация выглядела благоприятной, но я чувствовал, что Хили немного быстрее. Когда мы оказались в поле зрения пелотона, я выпал, надеясь что-то сделать для моих товарищей по команде. К сожалению, не получилось. В целом мы очень довольны тем, как провели эту неделю гонки. Мы выиграли этап, мы на подиуме генеральной классификации. Это даёт уверенность на предстоящие недели».

 

Ян Тратник: «Мы старались сделать гонку зрелищной. Ван Арт фантастически сегодня отработал. Но, к сожалению, его догнали перед самым финалом. Кусс и я благодаря его атаке спокойно ехали в пелотоне, потому что другим командам пришлось преследовать Ван Арта. Мы фантастически отработали как команда. Я доволен своим результатом в общем зачёте».

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Bora-hansgrohe Волта Алгарве-2024 Volta ao Algarve-2024 многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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