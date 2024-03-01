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Брэндон Макналти — победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2024

Гонщики команды UAE Team Emirates заняли весь подиум по итогам 2 этапа Тура ОАЭ-2024

 

 

25-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) одержал победу на 2-м этапе Тура ОАЭ-2024, показав лучший результат в индивидуальной гонке на время. Дистанцию в 12,1 км действующий чемпион США в разделке преодолел за 13 минут 27 секунд со средней скоростью 53.978 км/ч.

 

Ближайшими соперниками Брэндона Макналти стали его товарищи по команде UAE Team Emirates - Джей Вайн, уступивший ему 2 секунды, и Миккель Бьерг с 4 секундами отставания.

 

Благодаря этим результатам Брэндон Макналти надел майку лидера Тура ОАЭ-2024, а его товарищи по команде поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта.

 

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Илан Ван Вильдер, занявший на 2-м этапе 6-е место, надел белую майку лучшего молодого гонщика Тура ОАЭ-2024.

 

Брэндон Макналти — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Брэндон Макналти — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Брэндон Макналти — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

 

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

Брэндон Макналти: «Победа на этапе - это отлично. Я показал тот результат, на который надеялся, плюс команда великолепно выступила. Во время гонки следил за своей скоростью, она была вполне хорошей, поэтому я распределял силы, как планировал. Конечно, я нервничал на «хот-сит», можно сказать, сильно волновался. В финале ехали несколько сильных гонщиков, так что, когда всё закончилось, очень обрадовался.

 

Команда приложила много сил в подготовке, не только к разделке. Приятно, что это принесло плоды в индивидуальной гонке на время. Сегодняшний результат придаёт мне уверенность перед Олимпиадой. После нескольких высоких результатов, которые показал в прошлом году, в преддверии Парижа я старался больше фокусироваться на разделке.

 

Три победы, одержанные в этом сезоне, вдохновляют, но здесь совсем другой уровень, чем на Вуэльте Валенсии. Поэтому так важно попасть в топ-3 всей командой, показать наш хороший уровень выступления нашим спонсорам. Не думаю, что этот результат кардинально изменит наши планы -  Адам Йейтс всё ещё наш лучший горняк, сейчас мы на хорошей позиции».

 

Илан Ван Вильдер: «Не ожидал, что сегодня надену белую майку. Я просто хотел хорошо проехать разделку на такой быстрой трассе. Доволен своим выступлением. Я не следил за временем других гонщиков, думал только о своей гонке. Я часто помогаю Ремко Эвенепулу, но у меня есть и личные амбиции, особенно на финишах в подъём. Здесь мы выступаем сильным составом с Яном Хиртом и Мори (Ввансевенаном). Можем разыграть несколько карт. Для команды UAE Team Emirates это домашняя гонка, поэтому они сильны и супермотивированы. Но мы постараемся осложнить им гонку».

 

 

 

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (6)
    MVDP-Фото
    Коль он фламандец, французская транскрипция неуместна.
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Кольнага катит!

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (6)
    BlAr-Фото

    Кстати, продолжая тему Вута ван Аэрта, Тим Мерлье с точки зрения французской транскрипции - абсолютно верный вариант, в отличие от Мерлир. Кто-то в курсе, уместна ли она в данном случае, или его имя нужно произносить по каким-то другим правилам?

  • BlAr
    Гонщики избежали серьёзных тра ... (2)
    BlAr-Фото
    Про гонщика Кофидис пока информации нет, а именно он пострадал больше всего!
  • nightbuster33
    Гонщики избежали серьёзных тра ... (2)
    nightbuster33-Фото

    А вот и сообщение,  что все пострадавшие в "добром здравии" с различными "ожогами" об асфальт.Надежда,что они мало повлияют на резултаты 3-ого этапа(инд. гонка),а затем и 4-ый этап с горкой.

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если одним словом, то ХАОС (на финише). И почему то после полётов и кульбитов (к счастью небольших) велогонщиклов с велосипедами почему то сразу же вспомнилось то самое ужассное падение Ф.Якобсена. 

    Х.Техаде конечно здоровья, приложился он конкретно(

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    RVL-Фото

    Список спринтеров впечатляет. 

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото

    Если смог усидеть на раме у Газолли при финише,значит что ничего не сломал.Кости целы,лишь бы не было сотрясения.Падал налево,а приложился на асфальт правой стороной спины, при этом велосипед оказался состороны наезжающих сзади.Бывает же такое.Может быть сообщение о его состоянии.

  • василий
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (6)
    василий-Фото

    Помоему Техада свое проехал может и надолго

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Да, седьмой и особенно третий.Ждем победу спринтеров на этих этапах.

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