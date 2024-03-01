Брэндон Макналти — победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2024

Гонщики команды UAE Team Emirates заняли весь подиум по итогам 2 этапа Тура ОАЭ-2024

25-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) одержал победу на 2-м этапе Тура ОАЭ-2024, показав лучший результат в индивидуальной гонке на время. Дистанцию в 12,1 км действующий чемпион США в разделке преодолел за 13 минут 27 секунд со средней скоростью 53.978 км/ч.

Ближайшими соперниками Брэндона Макналти стали его товарищи по команде UAE Team Emirates - Джей Вайн, уступивший ему 2 секунды, и Миккель Бьерг с 4 секундами отставания.

Благодаря этим результатам Брэндон Макналти надел майку лидера Тура ОАЭ-2024, а его товарищи по команде поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта.

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Илан Ван Вильдер, занявший на 2-м этапе 6-е место, надел белую майку лучшего молодого гонщика Тура ОАЭ-2024.

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Брэндон Макналти: «Победа на этапе - это отлично. Я показал тот результат, на который надеялся, плюс команда великолепно выступила. Во время гонки следил за своей скоростью, она была вполне хорошей, поэтому я распределял силы, как планировал. Конечно, я нервничал на «хот-сит», можно сказать, сильно волновался. В финале ехали несколько сильных гонщиков, так что, когда всё закончилось, очень обрадовался.

Команда приложила много сил в подготовке, не только к разделке. Приятно, что это принесло плоды в индивидуальной гонке на время. Сегодняшний результат придаёт мне уверенность перед Олимпиадой. После нескольких высоких результатов, которые показал в прошлом году, в преддверии Парижа я старался больше фокусироваться на разделке.

Три победы, одержанные в этом сезоне, вдохновляют, но здесь совсем другой уровень, чем на Вуэльте Валенсии. Поэтому так важно попасть в топ-3 всей командой, показать наш хороший уровень выступления нашим спонсорам. Не думаю, что этот результат кардинально изменит наши планы - Адам Йейтс всё ещё наш лучший горняк, сейчас мы на хорошей позиции».

Илан Ван Вильдер: «Не ожидал, что сегодня надену белую майку. Я просто хотел хорошо проехать разделку на такой быстрой трассе. Доволен своим выступлением. Я не следил за временем других гонщиков, думал только о своей гонке. Я часто помогаю Ремко Эвенепулу, но у меня есть и личные амбиции, особенно на финишах в подъём. Здесь мы выступаем сильным составом с Яном Хиртом и Мори (Ввансевенаном). Можем разыграть несколько карт. Для команды UAE Team Emirates это домашняя гонка, поэтому они сильны и супермотивированы. Но мы постараемся осложнить им гонку».