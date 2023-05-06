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Тео Геоган Харт в синей майке после исправления ошибки в результатах 1-го этапа Джиро д’Италия-2023

Организаторы Джиро д’Италия-2023 исправили ошибку в результатах горной классификации после 1-го этапа

 

Тео Геоган Харт в синей майке после исправления ошибки в результатах 1-го этапа Джиро д’Италия-2023

Photo Credits: LaPresse

 

28-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) стартовал на 2-м этапе Джиро д’Италия-2023 в синей майке лучшего в горной классификации, хотя по итогам 1-го этапа эту майку надел 25-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty).

 

Организаторы Джиро д’Италия-2023: «Из-за цифровой ошибки в стартовом номере голубая майка была ошибочно присуждена Брэндону Макналти (UAE Team Emirates). После повторной проверки синюю майку присудили Тео Геогану Харту (INEOS Grenadiers), гонщику, показавшему самое быстрое время от второй отсечки до финиша».

 

Тео Геоган Харт получил 3 очка за самое быстрое время на подъёме 4-й категории, 2-е место занял Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), 3-е - Мариус Майрхофер (DSM).

 

Перед стартом 2-го этапа организаторы признали ошибку в расчётах, вызванную, предположительно, неверными показателями транспондера на велосипеде Макналти, так как показатели его скорости на отрезке от первой до второй отсечки на 7 километрах превышали 61 км/ч.  

 

Брэндон Макналти стартовал на 2-м этапе в белой майке лучшего молодого гонщика, хотя занимает в этой классификации 3-е место. Но лидер классификации Ремко Эвенепул является лидером общего зачёта и стартовал в розовой майке, а 24-летний Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) едет гонку в майке чемпиона Португалии.

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
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