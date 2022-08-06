Рафал Майка, Диего Улисси, Брэндон Макналти и Миккель Бьерг продлили контракты с командой UAE Team Emirates

8 велогонщиков продлили контракты с командой UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с 8 гонщиками. Маттео Трентин, Вегард Стаке Ланген, Иво и Руй Оливейра продлили контракты до конца 2023 года, а Рафал Майка, Диего Улисси, Брэндон Макналти и Миккель Бьерг – до конца 2024.

32-летний польский гонщик Рафал Майка (Rafał Majka) выступает в команде с 2021 года, он был одним из ключевых помощников Тадея Погачара на Тур де Франс в 2021 и в этом году. Также Рафал Майка принёс команде победу на этапе Вуэльты Испании в 2021, выиграл два этапа Тура Словении-2022.

33-летний итальянский гонщик Диего Улисси (Diego Ulissi) выступает в команде с момента основания, он был гонщиком команды Lampre-Merida, которая с 2017 года стала командой UAE Team Emirates. С 2017 года Улисси принёс команде 18 побед.

24-летний американский гонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) пришёл в команду в 2020 году, принёс команде 5 побед, входил в состав команды на Тур де Франс в 2021 и 2022. В 2020 вошёл в топ-15 общего зачёта на Джиро д’Италия.

23-летний датский гонщик Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg) пришёл в команду в 2020 году, дважды финишировал третьим на этапах Джиро д’Италия в 2020, входил в состав на Тур де Франс в 2021 и 2022 годах.

33-летний итальянский гонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) пришёл в команду в 2021 году и является важным гонщиком в весеннюю кампанию на северных классиках. В этом году он принёс команде победу на классике Le Samyn.

33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) выступает в команде с 2017 года. Он входил в состав UAE Team Emirates на Тур де Франс в 2020 и 2021, когда команда вместе с Тадеем Погачаром выигрывала французский Гранд-тур.

25-летние португальские гонщики, братья-близнецы Руй и Иво Оливейра, выступают в команде с 2019 года. Руй Оливейр проехал с командой три Гранд-тура- Вуэльту Испании в 2020 и 2021, Джиро д’Италия-2022. Был близко к победе на этапе испанского Гранд-тура – финишировал 2-м на 2-м этапе в 2021 году.

Иво Оливейра был чемпионом Португалии в разделке в 2020, проехал с командой один Гранд-тур – Вуэльту Испании-2020.