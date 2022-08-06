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Рафал Майка, Диего Улисси, Брэндон Макналти и Миккель Бьерг продлили контракты с командой UAE Team Emirates

 8 велогонщиков продлили контракты с командой UAE Team Emirates

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с 8 гонщиками. Маттео Трентин, Вегард Стаке Ланген, Иво и Руй Оливейра продлили контракты до конца 2023 года, а Рафал Майка, Диего Улисси, Брэндон Макналти и Миккель Бьерг – до конца 2024.

 

Рафал Майка, Диего Улисси, Брэндон Макналти и Миккель Бьерг продлили контракты с командой UAE Team Emirates

 

  32-летний польский гонщик Рафал Майка (Rafał Majka) выступает в команде с 2021 года, он был одним из ключевых помощников Тадея Погачара на Тур де Франс в 2021 и в этом году. Также Рафал Майка принёс команде победу на этапе Вуэльты Испании в 2021, выиграл два этапа Тура Словении-2022.

 

  33-летний итальянский гонщик Диего Улисси (Diego Ulissi) выступает в команде с момента основания, он был гонщиком команды Lampre-Merida, которая с 2017 года стала командой UAE Team Emirates. С 2017 года Улисси принёс команде 18 побед.

 

  24-летний американский гонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) пришёл в команду в 2020 году, принёс команде 5 побед, входил в состав команды на Тур де Франс в 2021 и 2022. В 2020 вошёл в топ-15 общего зачёта на Джиро д’Италия.

 

  23-летний датский гонщик Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg) пришёл в команду в 2020 году, дважды финишировал третьим на этапах Джиро д’Италия  в 2020, входил в состав на Тур де Франс в 2021 и 2022 годах.

 

8 велогонщиков продлили контракты с командой UAE Team Emirates

 

 

  33-летний итальянский гонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) пришёл в команду в 2021 году и является важным гонщиком в весеннюю кампанию на северных классиках. В этом году он принёс команде победу на классике Le Samyn.

 

  33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) выступает в команде с 2017 года. Он входил в состав UAE Team Emirates на Тур де Франс в 2020 и 2021, когда команда вместе с Тадеем Погачаром выигрывала французский Гранд-тур.

 

  25-летние португальские гонщики, братья-близнецы Руй и Иво Оливейра, выступают в команде с 2019 года. Руй Оливейр проехал с  командой три Гранд-тура- Вуэльту Испании в 2020 и 2021, Джиро д’Италия-2022. Был близко к победе на этапе испанского Гранд-тура – финишировал 2-м на 2-м этапе в 2021 году.

  Иво Оливейра был чемпионом Португалии в разделке в 2020, проехал с командой один Гранд-тур – Вуэльту Испании-2020.

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Рафал Майка Rafal Majka UAE Team Emirates

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Комментарии

  • s75
    Примож Роглич вернулся на вело ... (1)
    s75-Фото

    всё-таки - четвёртый будет защищать в следующем году blush

  • Kay82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    Kay82-Фото
    хорош француз
  • Gorn9k
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Gorn9k-Фото
    Только прочитал этот комментарий, закрыл вкладку и у меня в рекомендациях на ютубе падение Томаса)
    2 секунды до Райта (странная форма) и 28 до Денниса с падением так то солидно, учитывая, что он еще и еле-еле вставал
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Velolife-Фото

    Почему игнорируете женский пелотон? 

  • Адриен
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Адриен-Фото

    Цитата: Earl57
    Интересно что Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и остров Мэн выступают на этих Играх отдельными командами.
    Вас наверное удивит, но , к примеру, уже более ста лет сборные Англии,  Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса по футболу выступают на международных соревнованиях отдельными командами. Вообще, такого понятия как "Сборная Великобритании по футболу" просто нет. Как, впрочем, и по некоторым другим видам спорта.

  • Earl57
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    К слову, в английском Бирмингеме проходят Игры Содружества. 4 августа была разделка на 37 км. Победил Деннис, Фред Райт второй, Томас третий. Писали что у Томаса было падение.

    Интересно что Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и остров Мэн выступают на этих Играх отдельными командами. Фред Райт представляет Англию, Томас выступает за Уэльс.

    7 августа будет групповая гонка на 160 км. Кэв есть в заявке.

     

    П.С. Райт набрал очень хорошую форму. Интересно, сохранит ли он ее до ЧМ? Он вообще последние пару лет прогрессирует, как любит говорить Сезар, стабильно и последовательно.

  • sixpack
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    sixpack-Фото
    reforge живет во всех эпохах сразу. Могу только позавидовать человеку без времени. "Вальв претендент на золотую майку" -- был, есть, будет. Он и великоужасного Ленса претендентом сделает, и дона Мигеля. Вот Меньшов еще вернется, да как покажет!
  • velodoctor
    Тимен Аренсмсан – победитель 6 ... (1)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что Аренсман уже одной ногой в Инеос по слухам. 

  • sixpack
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    sixpack-Фото

    Павел уделал группу в одни ноги. Лопес на подъеме вперед не выходил (впрочем, градиент приличный был), потом Лопес слегка приотстал на спуске, и уже не вернулся. По равнине Павел ехал один, как только он предложил попутчикам выйти вперед, те стали оглядываться и ждать Лопеса. ЕФ и Бора догоняли человек в 6, но не догнали. Не знаю, какая форма у него будет на Вуэльте, но это впечатляющий отъезд, конечно, и просто интересный этап.

  • patar
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    Исходя из интервью обоих Сиваков привез пацана на финишь...

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