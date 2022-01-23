Брэндон Макналти в 2022 году впервые поедет два Гранд-тура

В планах команды UAE Team Emirates дебют Брэндона Макналти на Вуэльте Испании-2022

23-летний американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) начнёт третий сезон в команде UAE Team Emirates и планирует впервые в карьере принять участие в двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании-2022.

В прошлом сезоне Брэндон Макналти впервые принял участие в Тур де Франс, где помогал капитану команды Тадею Погачару одержать вторую победу на французском Гранд-туре. В 2022 году Макналти снова будет помогать Тадею Погачару и на Тур де Франс, и на Вуэльте Испании, но надеется получить больше свободы на испанском Гранд-туре, о чём рассказал на пресс-конференции во время тренировочного сбора команды.

Брэндон Макналти: «Я нацелен на Альгарве, потом поеду Париж-Ниццу, затем Тур Романдии. Эти гонки – важные цели перед Туром, на них получу некоторую свободу. Ещё надо посмотреть, как у меня пойдёт сезон, но на Туре Романдии нацелен занять как можно более высокое место.

Последние два года Тадей побеждал на Тур де Франс, понятно, что вся команда будет построена вокруг него. Может, у меня будет несколько шансов в разделке, но все силы будут брошены в работу на Тадея.

В этом году я впервые поеду два Гранд-тура. Конечно, если Тадей будет лидировать на Вуэльте, то команда будет работать на него. Но было бы хорошо получить на этом Гранд-туре больше свободы. Вуэльта проходит в конце сезона, все немного устанут, поэтому посмотрим, как будет развиваться гонка. Было бы великолепно получить несколько шансов.

Хочу улучшить свои способности в горах. Не знаю, смогу ли изменить что-то кардинально, просто хочу лучше проходить подъёмы. Думаю, моя разделка в этом году должна продвинуться. Думаю, с небольшими усовершенствованиями смогу приблизиться к победам. Есть ещё моменты вроде протяжённых горных подъёмов. Думаю, у меня хорошие шансы в общем зачёте на гонках самого высокого уровня».