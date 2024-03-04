Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

Ваут ван Арт одержал первую победу на шоссе в сезоне 2024 года

Ваут ван Арт одержал первую в сезоне 2024 года победу на шоссе, выиграв спринт на 3-м этапе Волты Алгарве-2024. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike решил побороться в общем спринте только за 10 км до финиша, когда был пойман отрыв дня и спринтерские команды начали готовить развозящие поезда.

Ваут ван Арт обошёл на финишной черте 27-летнего португальского велогонщика команды UAE Team Emirates Руя Оливейру и 23-летнего немецкого гонщика команды Tudor Pro Cycling Мариуса Майрхофера. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) сохранил майку лидера.

Ваут ван Арт: «Я решил побороться в спринте, когда оставалось 10 км до финиша. Подъезд к спринту был безопасным, а после промежуточного спринта я с командой находился на выгодной позиции. Было несложно оставаться впереди. Финишировали в небольшой тягун, что мне подходило. Чувствовал, что нога идёт хорошо, и подумал, а почему бы и не поехать за этапом.

Приятно начать сезон с победы. Волта Алгарве - престижная гонка, здесь непросто выиграть спринт. Победа даёт мне большую уверенность. Пришлось немного рисковать. На последнем километре я находился довольно далеко, но использовал слипстрим ребят, которые слишком рано подставились под ветер.

Я всю зиму не прикасался к разделочному велосипеду, поэтому не ожидаю многого (на 4-м этапе). В любом случае, победить Ремко Эвенепуа будет сложно. Но, конечно, я приложу все силы, чтобы хорошо проехать разделку».

Руй Оливейра: «Когда проигрываешь такому гонщику как Ван Арт, разочарования нет. У меня почти получилось использовать шанс в борьбе за победу, поэтому могу быть доволен. Я хорошо спринтовал, но понимаю, что надо было открывать спринте как можно позже. Я сделал, всё, что мог, поэтому сегодня ни о чём не жалею».