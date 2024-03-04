VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

Ваут ван Арт одержал первую победу на шоссе в сезоне 2024 года

 

 

Ваут ван Арт одержал первую в сезоне 2024 года победу на шоссе, выиграв спринт на 3-м этапе Волты Алгарве-2024. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike решил побороться в общем спринте только за 10 км до финиша, когда был пойман отрыв дня и спринтерские команды начали готовить развозящие поезда.

 

Ваут ван Арт обошёл на финишной черте 27-летнего португальского велогонщика команды UAE Team Emirates Руя Оливейру и 23-летнего немецкого гонщика команды Tudor Pro Cycling Мариуса Майрхофера. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) сохранил майку лидера.

 

Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

Ваут ван Арт — победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024

 

 

Ваут ван Арт: «Я решил побороться в спринте, когда оставалось 10 км до финиша. Подъезд к спринту был безопасным, а после промежуточного спринта я с командой находился на выгодной позиции. Было несложно оставаться впереди. Финишировали в небольшой тягун, что мне подходило. Чувствовал, что нога идёт хорошо, и подумал, а почему бы и не поехать за этапом.

 

Приятно начать сезон с победы. Волта Алгарве - престижная гонка, здесь непросто выиграть спринт. Победа даёт мне большую уверенность. Пришлось немного рисковать. На последнем километре я находился довольно далеко, но использовал слипстрим ребят, которые слишком рано подставились под ветер.

 

Я всю зиму не прикасался к разделочному велосипеду, поэтому не ожидаю многого (на 4-м этапе). В любом случае, победить Ремко Эвенепуа будет сложно. Но, конечно, я приложу все силы, чтобы хорошо проехать разделку».

 

Руй Оливейра: «Когда проигрываешь такому гонщику как Ван Арт, разочарования нет. У меня почти получилось использовать шанс в борьбе за победу, поэтому могу быть доволен. Я хорошо спринтовал, но понимаю, что надо было открывать спринте как можно позже. Я сделал, всё, что мог, поэтому сегодня ни о чём не жалею».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Волта Алгарве-2024 Volta ao Algarve-2024 многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

14 - 18 февраля 2024

Volta ao Algarve em Bicicleta

19 - 25 февраля 2024

UAE Tour

24 февраля 2024

Omloop Nieuwsblad

25 февраля 2024

Kuurne - Brussel - Kuurne

2 марта 2024

Strade Bianche

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

16 марта 2024

Milano-Sanremo

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    Johannessen, который Тобиас, просто шедеврально профукал победу, талантливо сделал финиш))).

    Причём это запомнится надолго ибо классика Вара была впервые в истории. Но ещё надо отметить, как Л.Мартинез отчаянно добирал лидеров, и таки добрал Тобиаса, даже выбросив руль на финише, что навреное и принесло победу молодому фраанцузу...норвежец просто опупел)
    https://www.youtube.com/watch?v=yEKNHCAJF0s

  • Pedalpower
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    Pedalpower-Фото
    Важное в плане психологии начало сезона для Ваута, уверенности должно немного добавить после неудач прошлого года.
  • nightbuster33
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    nightbuster33-Фото

    Е.Федоров, после долгого ожидания проявился в десятке. Главное,чтобы было к добру.

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2024. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арк селён, красивый финиш у него получился.

  • Николай Н.
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    Николай Н.-Фото

    И сколько раз такое было, рано праздновать победу не стоит.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2024. Этап 3 (1)
    Николай Н.-Фото

    Многодневка в один этап, разделка и всё.

  • kwwk
    Classic Var-2024. Результаты (3)
    kwwk-Фото

    Johannessen, который Тобиас, просто шедеврально профукал победу, талантливо сделал финиш))).

  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    старт-шоссе 82-Фото
    Красивый финиш получился, а главное все довольны.
  • nightbuster33
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    nightbuster33-Фото

    Мартинез преподнес урок,как надо финишировать,чтобы выиграть у Ремко. У Ремко пока одно оправдание,он еще не в полной форме по сравнению с колумбийцами(там разгар сезона).Повторился прошлогодний период, когда он проиграл в феврале Супермену на Туре Колумбии.Что для него ничего не значит.

  • uran
    Волта Алгарве-2024. Этап 2 (5)
    uran-Фото
    Представил как Погачар с Рогличем в гонке только и думают как Ремко побить))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 февраля

Martin Svrcek (Soudal - Quick Step)

Antoine Debons (Corratec)

18 февраля

Antonio Angulo Sampedro (Burgos - BH)

Milan Vader (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2024 (80)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)