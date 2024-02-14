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Дани Мартинес — победитель 2 этапа Волты Алгарве-2024

Дани Мартинес обошёл Ремко Эвенепула на королевском горном этапе Волты Алгарве-2024

 

 

27-летний гонщик команды Bora-hansgrohe, действующий чемпион Колумбии в разделке Дани Мартинес, защищающий титул победителя на Волте Алгарве-2024, одержал победу на королевском горном 2-м этапе с финишем в подъём Альто де Фойя.

 

Дани Мартинес — победитель 2 этапа Волты Алгарве-2024

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Пелотон, просеявшийся к финальному подъёму 1-й категории Фойа - 7,1 км с 6,8%, за 6 км до финиша прошёл велогонщика команды Uno-X Mobility Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund)  Uno-X Mobility, атаковавшего  из отрыва дня на последних 17 километрах.

 

Двукратный победитель Волты Алгарве Ремко Эвенепул в начале финального подъёма остался с тремя помощниками - Маттиа Каттанео, Джеймсом Ноксом и Микелем Ландой, чья работа позволила просеять группу. В итоге к «фламм руж» впереди осталось около 20 гонщиков.

 

Ремко Эвенепул атаковал из группы первым за 300 м до финиша, но Дани Мартинес отреагировал на ускорение и обошёл бельгийского гонщика, а также надел майку лидера Волты Алгарве-2024.  Тройку лучших на 2-м этапе Волты Алгарве-2024 замкнул Сепп Кусс (Visma Lease a Bike).

 

Дани Мартинес: «Мы не фавориты в этой гонке. У нас несколько сильных соперников. Но сегодня был важный этап, и мы хотели использовать свои шансы.

 

Мой товарищ по команде Марко Халлер вчера упал, Алекс Хайек сошёл, но мы слаженно отработали вместе на 100%.  Вся команда отлично отработала.  В финале у меня были необходимые для спринта силы».

 

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы приехали сюда с задачей выиграть этап. И Дани впечатляюще её выполнил. Он завершил сильное выступление команды. Хотя был ветер, он потрясающе провёл длинный и мощный спринт в борьбе с Ремко Эвенепулом. Наша цель достигнута, теперь поедем гонку день за днём. Завтра этап больше подходит спринтерам. Хотя майка лидера у нас, стартовый состав показывает, что мы не топовые претенденты в борьбе за победу в общем зачёте».

 

Ремко Эвенепул: «Я хотел застать других врасплох, но поехал рановато, в итоге в финале ошибся. Направление ветра изменилось, оказалось не тем, на которое мы рассчитывали перед стартом. С другой стороны, важно, что я не потерял время. Команда работала великолепно, я бы хотел принести им эту победу, но не всегда получается добиться желаемого. Горжусь товарищами по команде, тем, как мы контролировали этот этап. Думаю, результат в итоге хороший».

 

Марк Рееф, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы можем быть довольны. Мы знали, что не фавориты на победу. Ван Арт держался долго, ему совсем чуть-чуть не хватило в конце. Мы договорились, что посмотрим, как долго он сможет удержаться. Оказалось, до последнего километра, что радует.  

 

Тратник - наша ставка в генеральной классификации. Он может сильно проехать индивидуальную гонку на время, и благодаря его сильной форме он сможет занять высокое место в  общем зачёте. То, как сегодня выступили он, Кусс и Ван Арт, радует на данном этапе сезона».

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Bora-hansgrohe

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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