Ремко Эвенепул начал сезон 2024 с победы на Figueira Champions Classic

Ремко Эвенепул выиграл Figueira Champions Classic-2024 из сольного отрыва

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начал сезон 2024 года с победы, выиграв первую гонку своего календаря - португальскую Figueira Champions Classic. 24-летний велогонщик команды Soudal Quick Step чемпион Бельгии в групповой гонке и действующий чемпион мира в разделке одержал победу в своём стиле, атаковав за 55 км до финиша на 192-км дистанции на втором из трёх прохождений связки подъёмов - 2,1 км со средним градиентом 8%, максимальным 16% + 0,9 км со средним градиентом 7,3%, максимальным 10%. Ремко Эвенепул атаковал на самом крутом отрезке второго из подъёмов - Enforca Cães, после прохождения которого сразу образовался просвет в 20 секунд.

Оставшуюся часть дистанции чемпион мира в индивидуальной гонке на время проехал как ещё одно соревнование в этой дисциплине. Ремко Эвенепул опередил группу преследователей на 1 минуту 48 секунд.

Спринт в борьбе за второе место выиграл 23-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Wanty Вито Брат (Vito Braet). Тройку лучших замкнул 28-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Симоне Веласко.

Ремко Эвенепул: «Счастлив, что смог начать сезон с победы, как и планировал. Это придаёт уверенность перед следующей гонкой. Здесь я наслаждался рельефом, мне нравится ехать одному более 50 километров. Изначально планировали ждать до финального прохождения подъёмов, а не атаковать за два круга до финиша.

С другой стороны, когда я заметил, что от пелотона осталась группа из 25 гонщиков, в которой многие едва выдерживали скорость, которую задали мои товарищи по команде, я просто решил атаковать и посмотреть, что получится.

Когда мне сказали, что на вершине подъёма у меня 20 секунд в запасе, а потом, когда перед началом финального круга у меня было уже 40 секунд, я просто продолжил свою гонку. У меня хватало мощности продавливать, несмотря на встречный ветер, который сегодня был нешуточным. Я рад, что всё получилось».

Вито Брат: «Мы с Руне Херрегодтсом могли использовать сегодня свои шансы и нас поддерживала сильная команда. Наши товарищи сделали половину работы, каждый раз вывозя нас на удобные позиции к подножию подъёмов. Потом нашей миссией было выживать как можно дольше. Когда финишируешь по широкой дороге, финишную черту можешь видеть издалека. Поэтому, как обычно, я выжидал до последнего, а потом вышел вперёд и спринтовал. Это сработало, я финишировал вторым за Ремко Эвенепулом. Сегодня это лучший из возможных результатов».

Симоне Веласко: «Я не скажу, что я полностью доволен сегодняшним результатом, однако я рад, что мне удалось подняться на подиум на своей первой гонке в сезоне. Сильные ветра и крутой подъем, который мы преодолели трижды, были хорошим способом протестировать свою форму. Сейчас у нас есть несколько дней до следующего старта «Вольта Алгарве», и я надеюсь, что мне удастся и там достичь высоких результатов».