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Ремко Эвенепул начал сезон 2024 с победы на Figueira Champions Classic

Ремко  Эвенепул выиграл Figueira Champions Classic-2024 из сольного отрыва

 

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начал сезон 2024 года с победы, выиграв первую гонку своего календаря - португальскую Figueira Champions Classic. 24-летний велогонщик команды Soudal Quick Step чемпион Бельгии в групповой гонке и действующий чемпион мира в разделке одержал победу в своём стиле, атаковав за 55 км до финиша на 192-км дистанции на втором из трёх прохождений связки подъёмов - 2,1 км со средним градиентом 8%, максимальным 16% + 0,9 км со средним градиентом 7,3%, максимальным 10%. Ремко Эвенепул атаковал на самом крутом отрезке второго из подъёмов - Enforca Cães, после прохождения которого сразу образовался просвет в 20 секунд.

 

Оставшуюся часть дистанции чемпион мира в индивидуальной гонке на время проехал как ещё одно соревнование в этой дисциплине. Ремко Эвенепул опередил группу преследователей на 1 минуту 48 секунд.

 

Спринт в борьбе за второе место выиграл 23-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Wanty Вито Брат (Vito Braet). Тройку лучших замкнул 28-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Симоне Веласко.

 

Ремко Эвенепул начал сезон 2024 с победы на Figueira Champions Classic

Ремко Эвенепул начал сезон 2024 с победы на Figueira Champions Classic

 

Ремко Эвенепул: «Счастлив, что смог начать сезон с победы, как и планировал. Это придаёт уверенность перед следующей гонкой. Здесь я наслаждался рельефом, мне нравится ехать одному более 50 километров. Изначально планировали ждать до финального прохождения подъёмов, а не атаковать за два круга до финиша.

 

С другой стороны, когда я заметил, что от пелотона осталась группа из 25 гонщиков, в которой многие едва выдерживали скорость, которую задали мои товарищи по команде, я просто решил атаковать и посмотреть, что получится.

 

Когда мне сказали, что на вершине подъёма у меня 20 секунд в запасе, а потом, когда перед началом финального круга у меня было уже 40 секунд, я просто продолжил свою гонку. У меня хватало мощности продавливать, несмотря на встречный ветер, который сегодня был нешуточным. Я рад, что всё получилось».

 

Вито Брат: «Мы с Руне Херрегодтсом могли использовать сегодня свои шансы и нас поддерживала сильная команда. Наши товарищи сделали половину работы, каждый раз вывозя нас на удобные позиции к подножию подъёмов. Потом нашей миссией было выживать как можно дольше. Когда финишируешь по широкой дороге, финишную черту можешь видеть издалека. Поэтому, как обычно, я выжидал до последнего, а потом вышел вперёд и спринтовал. Это сработало, я финишировал вторым за Ремко Эвенепулом. Сегодня это лучший из возможных результатов».

 

Симоне Веласко: «Я не скажу, что я полностью доволен сегодняшним результатом, однако я рад, что мне удалось подняться на подиум на своей первой гонке в сезоне. Сильные ветра и крутой подъем, который мы преодолели трижды, были хорошим способом протестировать свою форму. Сейчас у нас есть несколько дней до следующего старта «Вольта Алгарве», и я надеюсь, что мне удастся и там достичь высоких результатов».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2024. Этап 5 (5)
    Astanaforever-Фото
    В горах у Астаны просто командная беда. Даже не верится, что легендарный, прославленный, астанинский поезд ушел в небытие, растворился в горных туманах. Ни одного настоящего, конкурентноспособного горняка нет, что мог бы противостоять горовосходителям других команд. После Лопеса никого. Команда стала спринтерской. Вот уйдет на покой на следующий сезон Кэв и , что Астана будет делать?

    Это называется * калиф на час*.
  • jerzyk
    Вуэльта Мурсии-2024. Результат ... (2)
    jerzyk-Фото

     Админ! Информация откуда? 4 - Михал Квятковски(Инеос) -1'27". Должно быть стыдно как организаторам за оператора, так  и вам!

    До сих пор помню такой ляп  на чемпионате мира - ГРИВКО был 4-тым за Костой, Родригесом и Вальверде, но редиска оператор его не заметил! О нем просто тупо забыли!!!!!

  • старт-шоссе 82
    Figueira Champions Classic-202 ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Первоя высота взята более чем убедительно, посмотрим что будет завтра на Альгарве.

  • Pedalpower
    Тур Колумбии-2024. Этап 5 (5)
    Pedalpower-Фото
    А меж тем стоит отметить Эгана, после прошлого года в его возвращение на уровень десятки на ГТ верилось примерно никак. А тут вроде бы ожил, борется, если в таком духе продолжит, то авось что то и выйдет ещё у него, не ТдФ, но покапитанить на недельках вполне.
  • Pedalpower
    Figueira Champions Classic-202 ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: uran
    Вуэлта 2022 уже не многодневка?))
    Что-то подсказывает, что это была случайность в духе Кунего на Джиро, повторить вряд ли выйдет
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 5 (5)
    nightbuster33-Фото
    Работу Луца можно оценить,посмотрев-YouTube Expresion Tv Cumbal.Его работа была "хороша",но будь она за 5 км.до финиша был бы другой результат,а не за 15км.,оставив Техаду за 10км.на почти полную команду EF на растерзание.
  • Esperus2006
    Тур Колумбии-2024. Этап 5 (5)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    EF  растерзал всех.То, что сделал Луценко не понятно.Лидер  остался тот же.  
    Раздавал под Техаду, очевидно, но ЕФ опередили. Потом пытался переложиться, но сил уже не хватило
  • uran
    Figueira Champions Classic-202 ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: Kay82
    Многодневку он не тянет
    Вуэлта 2022 уже не многодневка?))
  • nightbuster33
    Figueira Champions Classic-202 ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Забыл поставить точку или будет продолжение? СПЕЦ!!!
  • Astanaforever
    Figueira Champions Classic-202 ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Висма без побед в этом сезоне...единственная из команд мирового тура.. вроде. Парадокс????

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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