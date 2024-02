Волта Алгарве-2024. Этап 4 Категория:

Вчера, 18:48 Albufeira - Albufeira, ITT, 22 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 0:27:09 2 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:16 3 Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj 0:00:29 4 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 0:00:37 5 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step 0:00:46 6 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:47 7 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:00:48 8 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:51 9 Rune Herregodts (Bel) Intermarché - Wanty 0:00:58 10 Jan Tratnik (Slo) Team Visma | Lease A Bike 11 Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:01:00 12 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:01:04 13 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:09 14 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 15 António Morgado (Por) Uae Team Emirates 0:01:13 16 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:01:14 17 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 0:01:15 18 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team 0:01:17 19 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike 0:01:19 20 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 0:01:20 21 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates 0:01:21 22 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 0:01:23 23 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:01:26 24 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:01:27 25 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:01:30 26 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 27 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 28 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 0:01:31 29 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 30 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:01:32 31 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 0:01:37 32 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:01:38 33 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:39 34 Max Walker (Gbr) Astana Qazaqstan Development Team 0:01:40 35 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:46 36 Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:01:47 37 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 0:01:51 38 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 39 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 0:01:53 40 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 41 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility 0:01:54 42 Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility 43 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 44 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:01:58 45 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 46 Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj 47 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 48 Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost 0:01:59 49 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:02:01 50 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 51 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:04 52 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:02:15 53 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 54 Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step 0:02:16 55 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility 56 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 57 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:02:18 58 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:02:21 59 Rafael Reis (Por) Sabgal/Anicolor 0:02:22 60 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:02:26 61 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 62 Carlos Ivan Oyarzun Guiñez (Chi) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:02:30 63 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Wanty 0:02:31 64 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels 65 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 0:02:32 66 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:02:35 67 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 68 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:02:36 69 Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:02:37 70 Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj 0:02:46 71 Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling 0:02:49 72 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 0:02:50 73 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:51 74 Emanuel Duarte (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 75 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 0:02:54 76 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:02:56 77 Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty 78 Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj 0:02:58 79 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:02:59 80 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step 0:03:06 81 Carlos Salgueiro (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:03:10 82 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 83 Anton Kuzmin (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:03:11 84 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 85 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:03:14 86 Marc Sarreau (Fra) Groupama-Fdj 0:03:17 87 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty 0:03:18 88 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 0:03:19 89 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 90 Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:03:26 91 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty 0:03:30 92 Keegam Swirbul (Usa) Efapel Cycling 93 Luís Mendonça (Por) Sabgal/Anicolor 94 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 0:03:31 95 Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling 0:03:35 96 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 97 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-Fdj 0:03:36 98 Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes Udo 0:03:37 99 Abner González Rivera (Pur) Efapel Cycling 0:03:41 100 Hélder Gonçalves (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 101 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 0:03:43 102 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:03:45 103 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty 0:03:46 104 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:47 105 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 106 Afonso Silva (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:03:51 107 Ivo Pinheiro (Por) Abtf Betão - Feirense 0:03:53 108 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 109 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step 0:03:55 110 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:04:02 111 Oliver Rees (Gbr) Sabgal/Anicolor 0:04:03 112 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Mobility 0:04:05 113 Francisco Joel Peñuela Sandoval (Ven) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:04:09 114 Duarte Domingues (Por) Sabgal/Anicolor 0:04:13 115 Daniel Mclay (Gbr) Arkea-B&B Hotels 116 Raul Rota Rus (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:04:14 117 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 0:04:15 118 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:17 119 Rodrigo Caixas (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:04:20 120 Frederico Figueiredo (Por) Sabgal/Anicolor 0:04:22 121 Francisco Guerreiro (Por) Kelly Simoldes Udo 0:04:23 122 Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:04:26 123 César Fonte (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:04:28 124 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:04:36 125 João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:04:37 126 David Dominguez Vilchez (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 127 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:04:42 128 Diogo Narciso (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:04:45 129 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 130 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 0:04:46 131 Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:04:47 132 Gabriel Baptista (Por) Sabgal/Anicolor 133 João Martins (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:04:48 134 Oscar Cabedo Carda (Esp) Abtf Betão - Feirense 0:04:49 135 Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:04:51 136 Euclides Chingui (Ang) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:04:52 137 André Carvalho (Por) Sabgal/Anicolor 0:04:53 138 Noah Campos (Por) Kelly Simoldes Udo 0:05:00 139 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:05:09 140 Tomáš Bárta (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:12 141 Tiago Leal (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:05:13 142 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 0:05:16 143 Alexandre Montez (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:05:20 144 Rui Carvalho (Por) Kelly Simoldes Udo 0:05:23 145 César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:05:24 146 Pedro Silva (Por) Abtf Betão - Feirense 0:05:27 147 Fábio Costa (Por) Abtf Betão - Feirense 0:05:28 148 Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:05:30 149 Gonçalo Leaça (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:05:31 150 Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:05:32 151 Santiago Mesa Pietralunga (Col) Efapel Cycling 0:05:34 152 Diogo Barbosa (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:05:41 153 Luís Da Silva Fernandes (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:05:58 154 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:06:01 155 Tomás Martins (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:06:02 156 André Ribeiro (Por) Kelly Simoldes Udo 0:06:18 157 Afonso Eulálio (Por) Abtf Betão - Feirense 0:06:32 158 Jose Bicho (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:06:36 159 António Ferreira (Por) Efapel Cycling 0:06:37 160 François Vie (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:06:43 161 Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:06:45 OTL Francisco Campos (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:07:09 OTL Rúben Simão (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:07:10 OTL Fábio Oliveira (Por) Abtf Betão - Feirense 0:07:16 OTL Tiago Ferreira (Por) Kelly Simoldes Udo 0:07:24 OTL Duarte Mixão (Por) Kelly Simoldes Udo 0:07:50 OTL Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling 0:07:51 OTL Diogo Oliveira (Por) Abtf Betão - Feirense 0:08:36 DNS Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck DNS Tiesj Benoot (Bel) Team Visma | Lease A Bike Генеральная классификация после 4 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 14:50:24 2 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:47 3 Jan Tratnik (Slo) Team Visma | Lease A Bike 0:01:12 4 Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:01:18 5 Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj 6 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:01:20 7 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:01:23 8 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:01:34 9 António Morgado (Por) Uae Team Emirates 0:01:39 10 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:44 11 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:01:46 12 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:58 13 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 14 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 15 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:01:59 16 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 0:02:05 17 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:10 18 Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility 0:02:22 19 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:02:27 20 Rune Herregodts (Bel) Intermarché - Wanty 0:02:32 21 Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step 0:02:35 22 Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost 0:02:37 23 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 0:03:07 24 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:03:57 25 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility 0:04:14 26 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:04:20 27 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:04:24 28 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:25 29 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 0:04:37 30 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step 0:05:09 31 Hélder Gonçalves (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:05:25 32 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:05:34 33 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates 0:05:38 34 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 0:05:40 35 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:05:46 36 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:05:49 37 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 0:05:52 38 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:05:56 39 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:06:10 40 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 0:06:12 41 Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj 0:06:15 42 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 43 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:06:28 44 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 0:06:36 45 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 0:06:53 46 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:07:06 47 Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling 48 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 0:07:11 49 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:07:21 50 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:07:30 51 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 0:07:36 52 Max Walker (Gbr) Astana Qazaqstan Development Team 0:07:44 53 Emanuel Duarte (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:07:51 54 Abner González Rivera (Pur) Efapel Cycling 0:07:58 55 Afonso Silva (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:08:08 56 Francisco Joel Peñuela Sandoval (Ven) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:08:24 57 Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj 0:08:26 58 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 0:08:31 59 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike 0:08:54 60 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 0:08:59 61 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:09:06 62 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 0:09:33 63 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:09:51 64 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-Fdj 0:09:52 65 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Mobility 0:10:02 66 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Wanty 0:10:06 67 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 0:10:07 68 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:10:25 69 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:10:41 70 Martin Tjøtta (Nor) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:10:49 71 Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:11:00 72 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:11:22 73 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:12:06 74 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:12:31 75 Frederico Figueiredo (Por) Sabgal/Anicolor 0:12:35 76 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 0:12:58 77 Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty 0:13:08 78 Oliver Rees (Gbr) Sabgal/Anicolor 0:13:48 79 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 0:13:56 80 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:15:07 81 Oscar Cabedo Carda (Esp) Abtf Betão - Feirense 0:15:08 82 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 0:15:31 83 Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling 0:16:16 84 Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes Udo 0:17:27 85 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 0:17:35 86 Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:17:39 87 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team 0:17:54 88 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 0:17:57 89 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 0:18:38 90 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 91 Luís Da Silva Fernandes (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:18:46 92 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility 0:18:53 93 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:18:55 94 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:18:58 95 Rafael Reis (Por) Sabgal/Anicolor 0:18:59 96 Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:19:03 97 Carlos Ivan Oyarzun Guiñez (Chi) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:19:07 98 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:19:08 99 David Dominguez Vilchez (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:19:14 100 Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj 0:19:23 101 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:19:32 102 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step 0:19:43 103 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:19:51 104 Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:19:53 105 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:19:56 106 Francisco Guerreiro (Por) Kelly Simoldes Udo 0:19:57 107 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty 0:20:07 108 Luís Mendonça (Por) Sabgal/Anicolor 109 Carlos Salgueiro (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:20:20 110 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 111 Anton Kuzmin (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:20:27 112 Ivo Pinheiro (Por) Abtf Betão - Feirense 0:20:30 113 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty 0:20:34 114 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:20:39 115 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:20:54 116 Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:21:02 117 César Fonte (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:21:05 118 Daniel Mclay (Gbr) Arkea-B&B Hotels 0:21:29 119 André Carvalho (Por) Sabgal/Anicolor 0:21:30 120 Alexandre Montez (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:22:36 121 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 0:22:41 122 Gonçalo Leaça (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:23:08 123 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:23:10 124 Marc Sarreau (Fra) Groupama-Fdj 0:23:56 125 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:24:24 126 Fábio Costa (Por) Abtf Betão - Feirense 0:25:13 127 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:25:15 128 Tomáš Bárta (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:25:51 129 Tiago Leal (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:26:00 130 Rui Carvalho (Por) Kelly Simoldes Udo 0:26:03 131 André Ribeiro (Por) Kelly Simoldes Udo 0:26:57 132 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 0:28:03 133 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty 0:28:30 134 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 0:28:37 135 Keegam Swirbul (Usa) Efapel Cycling 0:28:45 136 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step 0:28:49 137 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:30:03 138 Duarte Domingues (Por) Sabgal/Anicolor 0:31:15 139 Raul Rota Rus (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:31:21 140 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:31:29 141 Rodrigo Caixas (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 142 João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:31:39 143 Diogo Narciso (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:31:47 144 Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 145 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 146 Gabriel Baptista (Por) Sabgal/Anicolor 0:31:49 147 Jose Bicho (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:31:51 148 Noah Campos (Por) Kelly Simoldes Udo 0:32:02 149 Pedro Silva (Por) Abtf Betão - Feirense 0:32:36 150 Santiago Mesa Pietralunga (Col) Efapel Cycling 151 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:33:08 152 César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:34:34 153 Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:35:30 154 Diogo Barbosa (Por) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 0:36:46 155 Afonso Eulálio (Por) Abtf Betão - Feirense 0:37:21 156 João Martins (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:39:49 157 Tomás Martins (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:41:26 158 Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:44:38 159 António Ferreira (Por) Efapel Cycling 0:45:39 160 François Vie (Por) Credibom/ La Alumínios/ Marcos Car 0:46:24 161 Euclides Chingui (Ang) Ap Hotels & Resorts /Tavira/ Sc Farense 1:06:05 