Калеб Юэн — победитель 1 этапа Тура Омана-2024

Калеб Юэн использовал шанс для спринтеров на 1-м этапе Тура Омана-2024

29-летний австралийский спринтер команды Jayco AlUla Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал первую победу в гонке UCI (5 января Калеб Юэн стал победителем национального критериума в Австралии), выиграв спринт на 1-м этапе Тура Омана-2024.

На финише он обошёл 31-летнего французского гонщика команды Cofidis Бриана Кокара и 36-летнего норвежского гонщика команды Uno-X Mobility Александра Кристоффа. 23-летний российский велогонщик команды Astana Qazaqstan Глеб Сырица финишировал 4-м.

Калеб Юэн: «В этом году у меня было меньше возможностей, никак не удавалось выиграть. Поэтому давление нарастало. Но, наконец, я счастлив, что одержал победу. В отрыве дня находился один из моих товарищей по команде, он отлично контролировал ситуацию, поэтому в финале всё оказалось довольно просто. Думали, что могут повлиять боковые ветра, но оказалось, что почти весь день ветер был встречным.

В целом гонка прошла довольно легко, самым трудным, наверное, было оценить финишную прямую, так как дорога шла в небольшой тягун. Поэтому важно было правильно рассчитать время. В этой гонке у спринтеров был только один шанс, дальше у меня возможностей не будет. Но у нас есть Давиде (Де Претто), который может побороться за генеральную классификацию. Будем теперь работать на него».