Магнус Корт — победитель 2 этапа Волты Алгарве-2023

Магнус Корт: "Я давно думал об этом этапе с финишем в подъём Альто-де-Фойя"

30-летний датский велогонщик команды EF Education – EasyPost Магнус Корт одержал победу на 2-м этапе Волты Алгарве-2023, опередив на финишной черте бельгийского гонщика команды Soudal-Quick-Step Илана Ван Вильдера.

Магнус Корт удержался в голове просеявшегося пелотона на финальном подъёме Альто де Фойя, а затем за несколько сотен метров до финиша думал, что уже не сможет побороться в спринте, так как оказался заперт за спинами других гонщиков. Но Корту удалось выбраться и мощно ускориться, а бросок на финише позволил на несколько сантиметров опередить уже начавшего праздновать победу Илана Ван Вильдера.

Победа на этапе принесла Магнусу Корту и майку лидера Волты Алгарве-2023.

Магнус Корт: «Просто потрясающе. Я думал об этом этапе ещё дома, до гонки, но не знал, как сказать спортивным директорам, что хочу побороться на этом восьмикилометровом подъёме. Я приехал на гонку, и оказалось, что у них тоже была идея, чтобы я попробовал сегодня. Но попробовать – это полдела. Раньше я выигрывал на финишах в подъём, но всегда из отрыва. Никогда не боролся в спринте из пелотона, где находятся все главные генеральщики. Было очень интересно. Команда не сомневалась в моих возможностях.

Я сильно нервничал в финале. Хотя на подъёме всё время чувствовал, что всё идёт как надо. Было тяжело, но я находился в группе, хотя не сказал бы, что мне было комфортно, но я полагался на спринт в финале. Когда осталось 4 км, подумал, что если таким темпом поедут и дальше, мне это идеально подходит.

На финальных 500 метрах все хотели выйти в голову группы, а там был встречный ветер. Я немного опасался слишком рано оказаться под ветром, очень старался найти просвет, чтобы выйти вперёд. К счастью, на последних метрах мне это удалось, я выиграл».