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Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

Ойер Ласкано сольным отрывом выиграл классику Jaen Paraiso Interior-2024

 

 

24-летний велогонщик команды Movistar Ойер Ласкано (Oier Lazkano) одержал победу в третьем выпуске новой испанской классике Clasica Jaen Paraiso Interior, проведя сначала в отрыве дня, а затем в одиночном  13-км отрыве в общей сложности 114 км. В этом году сильный дождь заставил организаторов отказаться от запланированных 62,4 км гравийных секторов и сократить их до 17,9 км.

 

Ойер Ласкано отобрался в отрыв дня вместе с Игором Арриетой (UAE Team Emirates), Алексом Моленааром (Illes Balears Arabay Cycling), Джефферсоном Сепедой (Caja Rural - Seguros RGA) и Николя Прюдоммом (Decathlon AG2R La Mondiale), а  на последнем гравийном секторе сбросил последнего из своих компаньонов по отрыву - Николя Прюдомма, и уехал в одиночку. На финише Ойер Ласкано опередил на 28 секунд группу преследователей, включавшую Сеппа Кусса и Яна Тратника (Visma Lease a Bike), Тима Велленса (UAE Team Emirates), а также Бастьена Троншона (Decathlon AG2R La Mondiale).

 

 21-летний французский гонщик Бастьен Троншон обошёл 33-летнего словенского гонщика команды Visma Lease a Bike Яна Тратника в борьбе за второе место.

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

 

Ойер Ласкано: «Отрыв с трудом сформировался. Где-то на протяжении часа гонки разные группы пытались уехать. Пелотон очень сильный. Я очень рад результату. Первая победа в сезоне, её всегда трудно одержать. Победа в Испании, в майке национального чемпиона, это что-то прекрасное. Финальные 15 км были чистой агонией. Я очень горжусь всей работой, которую проводил в эти месяцы».

 

Один из предстартовых фаворитов Clasica Jaen Paraiso Interior-2024 Ваут ван Арт оказался выбит из борьбы проколом за 60 км до финиша. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike всё же проехал вторую в сезоне гонку до конца, финишировав  через 6 с половиной минут после победителя. После гонки в соцсетях Ваут ван Арт опубликовал фотографию гвоздя, пробившего шину.

 

Победа Ойера Ласкано, прокол Ваута ван Арта на Clasica Jaen Paraiso Interior-2024

 

 

Ваут ван Арт: «Гонка открылась как раз тогда, когда всё это случилось. Я мог бы подождать замены велосипеда, а не менять шины, но сам так решил. В шине был большой гвоздь, с таким проколом ничего не поделаешь. Попытался вернуться в группу на подъёме, но увидел, что переложиться не смогу. А так как вторым лидером у нас был Сепп, и он находился в первой группе, я решил прекратить погоню.

 

 Не было особого смысла заставлять ждать Сеппа и Яна. Со мной какое-то время ехал Тим (ван Дейк), когда увидел, что на подъёме догнать не получается, понял, что не сработало и гонка для меня закончена. Эта классика очень похожа на Страде Бьянке. Хорошая гонка. Я хочу вернуться сюда в будущем и посмотреть, что у меня получится в следующий раз».

 

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Теги к статье: Clasica Jaen Paraiso Interior-2024 Ойер Ласкано Oier Lazkano Movistar

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