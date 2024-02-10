Тим Мерлир — победитель 3 этапа AlUla Tour-2024

Первая победа Тима Мерлира в сезоне 2024 года

Тим Мерлир одержал первую победу в сезоне, выиграв 3-й этапа Тура Аль-Ула (AlUla Tour)-2024. Боковой ветер сыграл свою роль, разбив пелотон на эшелоны за 20 км до финиша. В итоге спринт разыграла группа из 30 гонщиков. 31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step обошёл в спринте Арвида Де Клейна (Tudor) и победителя 1 этапа Каспера ван Удена (dsm-firmenich PostNL), который вернул себе майку лидера общего зачёта.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway /Getty Images

Тим Мерлир: «День был похож на типично бельгийскую гонку с эшелонами в холодную погоду, правда, здесь было гораздо теплее. С самого старта этапа я был очень мотивирован, потому что сегодня у моего сына день рождения. Мне хотелось выиграть для него. На открытых дорогах скорость безумно высокая.

Спринтовали в небольшой тягун, всё было, как надо. С помощью товарищей по команде, которые невероятно отработали, я смог завершить победой. Когда выигрываешь в самом начале сезона, это всегда даёт уверенность. Я рад, что одержал победу в третий гоночный день этого года».

Победа Тима Мерлира вторая для команды Soudal Quick Step в этом сезоне, первую принёс Поль Манье на Trofeo Ses Salines-Felanitx.