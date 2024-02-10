Финн Фишер-Блек — победитель 2 этапа Тура Омана-2024

Финн Фишер-Блек возглавил общий зачёт Тура Омана-2024 после победы на 2-м этапе

22-летний новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Финн-Фишер Блек (Finn Fisher-Black) одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2024. Ливень, необычный для типичной погоды Тура Омана, начался за 50 км до финиша, после чего Soudal Quick Step объединила силы с командой UAE Team Emirates в погоне за отрывом, к командам, возглавлявшим погоню, присоединилась и Astana Qazaqstan.

Отрыв дня был пойман за 8 км до финиша. На финальном подъёме - 2,6 км с 7% Финн Фишер Блек атаковал за 500 м до финиша и выиграл этап, опередив Люка Ламперти (Sousal Quick Step). Тройку лучших на 2-м этапе замкнул Диего Улисси (UAE Team Emirates), а 25-летний датский гонщик, новобранец команды Astana Qazaqstan Антон Чармиг занял 4-е место.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Финн-Фишер Блек возглавил и генеральную классификацию Тура Омана-2024, где на 6 секунд опережает Люка Ламперти (Soudal Quick Step).

Финн-Фишер Блек: «Команда сегодня работала на высшем уровне. Победа в такую безумную погоду - нечто особенное. В последние дни на Musat Classic у меня были прекрасные ощущения, поэтому команда снова доверила мне бороться за победу, верила в меня. Завтра у нас большой этап с протяжённым подъёмом, который больше подходит Адаму, чем мне. Так что, посмотрим, как пойдёт. Постараемся взять ещё одну победу».

Люк Ламперти: «Погода была невероятная. Из-за того, что здесь давно не было дождя, дороги стали очень скользкими, никогда прежде с таким не сталкивался. Команда отлично вела гонку, помогала мне подойти к подъёму на хорошей позиции. Планировали выжить на подъёме, проверить, что у меня получится сделать, потому что теоретически финиш был для меня слишком тяжёлым. Но при такой погоде важнее позиция и расчёт. Мне удалось подняться на подиум. Это хороший результат, но мы продолжим бороться здесь за победу».