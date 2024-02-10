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Финн Фишер-Блек — победитель 2 этапа Тура Омана-2024

Финн Фишер-Блек возглавил общий зачёт Тура Омана-2024 после победы на 2-м этапе

 

 

22-летний новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Финн-Фишер Блек (Finn Fisher-Black) одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2024. Ливень, необычный для типичной погоды Тура Омана, начался за 50 км до финиша, после чего Soudal Quick Step объединила силы с командой UAE Team Emirates в погоне за отрывом, к командам, возглавлявшим погоню, присоединилась и Astana Qazaqstan.

 

Отрыв дня был пойман за 8 км до финиша. На финальном подъёме - 2,6 км с 7% Финн Фишер Блек атаковал за 500 м до финиша и выиграл этап, опередив Люка Ламперти (Sousal Quick Step). Тройку лучших на 2-м этапе замкнул  Диего Улисси (UAE Team Emirates), а 25-летний датский гонщик, новобранец команды Astana Qazaqstan Антон Чармиг занял 4-е место.

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

Финн-Фишер Блек возглавил и генеральную классификацию Тура Омана-2024, где на 6 секунд опережает Люка Ламперти (Soudal Quick Step).

 

Финн-Фишер Блек: «Команда сегодня работала на высшем уровне. Победа в такую безумную погоду - нечто особенное. В последние дни на Musat Classic у меня были прекрасные ощущения, поэтому команда снова доверила мне бороться за победу, верила в меня. Завтра у нас большой этап с протяжённым подъёмом, который больше подходит Адаму, чем мне. Так что, посмотрим, как пойдёт. Постараемся взять ещё одну победу».

 

Люк Ламперти: «Погода была невероятная. Из-за того, что здесь давно не было дождя, дороги стали очень скользкими, никогда прежде с таким не сталкивался. Команда отлично вела гонку, помогала мне подойти к подъёму на хорошей позиции. Планировали выжить на подъёме, проверить, что у меня получится сделать, потому что теоретически финиш был для меня слишком тяжёлым. Но при такой погоде важнее позиция и расчёт. Мне удалось подняться на подиум. Это хороший результат, но мы продолжим бороться здесь за победу».

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Теги к статье: Finn Fisher-Black UAE Team Emirates Финн-Фишер Блек Тур Омана-2024 Tour of Oman-2024 велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    nightbuster33-Фото

    Еган Вернал выступал под флагом своей страны,т.е. за сборную Колумбии.

  • vova-55
    Ремко Эвенепул начал сезон 202 ... (1)
    vova-55-Фото

    Не было очень сильных соперников. 

    Но Ремко показал очень хорошую готовность. 

    Атаковал за 55 км. до финиша и набрал 1 мин. 48 сек. преимущества.

  • Cahko
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    Cahko-Фото
    Эх, какие профили для холмистых этапов. Стартовали на 2500, заехали в небольшую горку на 3000м, финишировали на 2500м. Больше бы денег бы в ЮА, да и безопасности, да и много чего ещё, какие бы гонки были бы в горных странах с топами. Да и не только там. Жаль в обозримом будущем вряд ли случится
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    nightbuster33-Фото

    Не смотря на мелкие ляпы Астана выступила прилично.Особенно было приятно смотреть на выступлениа молодого Лопеза.Быть в 10-ке на таком этапе-это здорово!И команда на этапе может быть первыми, благодаря Болу.

  • dafik
    Clasica de Almeria-2024. Резул ... (2)
    dafik-Фото
    А вот и победа Висмы
  • старт-шоссе 82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, я читал.с названиями запутался.
  • Николай Н.
    Clasica de Almeria-2024. Резул ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Очень жёсткий финиш.

  • Kay82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    Kay82-Фото
    100%
  • Earl57
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Цитата: старт-шоссе 82
    на Альгарве.
    на классике Альмерии

    Ремко Альмерию не едет. Альгарве с 14 февраля.

  • старт-шоссе 82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    на Альгарве.
    на классике Альмерии

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