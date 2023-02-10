Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура Омана-2023

Тим Мерлир одержал первую победу в составе команды Soudal Quick-Step

Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал первую победу на шоссе в составе команды Soudal Quick-Step, выиграв в общем спринте 1-й этап Тура Омана-2023. Этой победой 30-летний чемпион Бельгии отпраздновал рождение своего сына, который появился на свет две недели назад.

Йорди Варлоп (Jordi Warlop) и Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe) были последними развозящими в поезде Soudal Quick-Step. Начав спурт за 200 м до финиша, Тим Мерлир не оставил шанса соперникам, опередив нидерландского гонщика команды Akrea-Samsic Давида Деккера и французского гонщика команды Cofidis Акселя Зингля. Победа на 1-м этапе принесла Тиму Мерлиру и майку лидера Тура Омана-2023.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway / Getty Images

Тим Мерлир: «Я не седьмом небе от счастья! Уже почти две недели как стал отцом, поэтому сегодняшний результат для меня так важен. Посвящаю эту победу сыну. Конечно, у меня уже была победа в велокроссе в прошлом месяце, но мне очень хотелось как можно скорее испытать то же чувство на шоссе. Рад, что мне это удалось на первом же этапе.

Я ненадолго потерял ребят - Ван Лерберга и Варлопа - на последнем повороте, но быстро вернулся, и с этого момента мне было довольно легко сидеть на колесе за Бертом. Потом, сидя у них на колесе, сделал им знак, чтобы они поехали на полной скорости. Я рановато начал спринт, но, к счастью, удержал скорость, что даёт мне уверенность на будущее».