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Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура Омана-2023

Тим Мерлир одержал первую победу в составе команды Soudal Quick-Step

 

 

  Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал первую победу на шоссе в составе команды Soudal Quick-Step, выиграв в общем спринте 1-й этап Тура Омана-2023. Этой победой 30-летний чемпион Бельгии отпраздновал рождение своего сына, который появился на свет две недели назад.

 

  Йорди Варлоп (Jordi Warlop) и Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe) были последними развозящими в поезде Soudal Quick-Step. Начав спурт за 200 м до финиша, Тим Мерлир не оставил шанса соперникам, опередив нидерландского гонщика команды Akrea-Samsic Давида Деккера и французского гонщика команды Cofidis Акселя Зингля. Победа на 1-м этапе принесла Тиму Мерлиру и майку лидера Тура Омана-2023.

 

 

Тим Мерлир — победитель 1 этапа Тура Омана-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway / Getty Images

 

  Тим Мерлир: «Я не седьмом небе от счастья! Уже почти две недели как стал отцом, поэтому сегодняшний результат для меня так важен. Посвящаю эту победу сыну. Конечно, у меня уже была победа в велокроссе в прошлом месяце, но мне очень хотелось как можно скорее испытать то же чувство на шоссе. Рад, что мне это удалось на первом же этапе.

 

  Я ненадолго потерял ребят -  Ван Лерберга и Варлопа - на последнем повороте, но быстро вернулся, и с этого момента мне было довольно легко сидеть на колесе за Бертом. Потом, сидя у них на колесе, сделал им знак, чтобы они поехали на полной скорости.  Я рановато начал спринт, но, к счастью, удержал скорость, что даёт мне уверенность на будущее».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal-Quick Step

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Комментарии

  • vadi
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    vadi-Фото

    Раньше народ стал выходить на пенсию. 32-33 уже все, даже горняки, а спринтеры тем более.   Да и Вальверде давно перестал выигрывать.  И тем более дико на этом фоне смотрится зобированный квиками престарелый спринтер.

  • s75
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    s75-Фото

    даже найдя для себя лучшую из команд, неуживчивый Рохэн и там сумел найти доброжелателей, финал истории достаточно неожиданный, тем не менее, выглядит всё вполне логично

  • M-07
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    M-07-Фото
    И в чём неправда? Кавендиш хам, который всю карьеру подрезает соперников, в т. ч. и немало завалов устраивал, таких гонщиков не должно быть в пелотоне.
  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    patar-Фото
    Астана не плохо вывезла спринтера на последнем км, но когда все начали спурт Кэвендиш почему-то стал ловить какие-то не те колеса. Он или за Борой сел или ещё куда. Как мне показалось, вместо открыть свой спринт и попытаться взять всех своей силой, он хотел, чтобы его ещё чутка к финишу подвезли и потерял момент - потом уже из кучи не выбраться было.
    Для себя я сделал вывод, что в чистой мощи он Мерлиру не соперник (как и Якобсену, ван Арту, Юэну, Райту, де Ли, и т.д.). Так, что все эти 100500 комментариев про плохие-хорошие команды - Much Ado About Nothing.
    Но, посмотрим, что будет дальше, как говорится.
    Интересно, что Квики вообще не работали впереди, и поезда у них не было никакого, а Мерлир все равно выскочил...Как сказали бы римляне Ab ab?su ad usum non valet consequentia. Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования
  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Трагедия для предсказавшим ошибочный прогноз,не даром говорят,что это дело неблагодарное.Толи ещё будет.Не стоит расстраиваться,даже у компьюторов бывают сбойи.Ближайший астанинец 21-ый.Хорошо сделали,как у военных:выяснить обстановку,а за тем принять правильное решение- в последующем.

  • Pi-man
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    Pi-man-Фото
    Да, пять лет назад многие были оптимистичнее - Погачар еще не появился на горизонте.
  • kabachok
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    kabachok-Фото

    исповедь плохого танцора 

  • garmincervelo
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    garmincervelo-Фото
    Кэв победит без поезда? Как?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Когда подходит к концу 5-тилетний план перепрофилирования в генеральщика) 

  • SVS
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    SVS-Фото

    "Они не такие приятные" - так он в это внёс свою лепту :-(. А ныне никто на былые заслуги не смотрит, и с авторитетами просто так считаться не станет. 

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