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Жулиан Алафилипп дебютирует на Джиро д’Италия в 2024 году

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2024 года на Туре Даун Андер

 

 

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в 2024 году впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия. С 2018 года за исключением одного сезона Алафилипп принимал участие в Тур де Франс, где выиграл шесть этапов и финишировал 5-м в 2019 году.

 

Жулиан Алафилипп дебютирует на Джиро д’Италия в 2024 году

 

Photo © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team / Wout Beel

 

В интервью L’Equipe 31-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step подчеркнул, что его отсутствие в составе Тур де Франс-2024 нельзя считать наказанием или тем, что он не прошёл отбор. Жулиан Алафилипп сказал, что давно хотел принять участие в итальянском Гранд-туре и предложил эту идею руководителю команды Патрику Лефевру.

 

Жулиан Алафилипп: «Это ни в коем случае не наказание, и не потому, что меня не взяли в состав на Тур. Я уже некоторое время думал о том, чтобы принять участие в Джиро д’Италия. Вопрос был скорее в том, когда я на это решусь. Я подумал, почему бы не в этом году. Понял, что нужно что-то менять, выбрал гонки в Австралии, Классики и Джиро. Это моё решение. Я разработал программу гонок, команда её утвердила. Таким образом, мы будем бороться за победы на этапах на Джиро.

 

Прошлый год был для меня тяжёлым во всех смыслах. И дискуссии с командой тоже не всегда проходили легко. Но я сделал шаг назад, перерыв пошёл мне на пользу. После зимы, которая прошла как надо, чувствую себя хорошо и спокойно. Такие ощущения часто были хорошим знаком. Давно себя так не чувствовал».

 

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2024 года на Туре Даун Андер (Tour Down Under), где возглавит команду Soudal Quick Step. Он возвращается на гонку впервые с 2014 года. Затем в календаре Алафилиппа участие в классике Омлоп Ниусблад 24 февраля, Страде Бьянке 2 марта, Милан-Сан-Ремо 16 марта, Тур Фландрии 31 марта и старт на Джиро д’Италия 4 мая.

 

Жулиан Алафилипп: «Я рад через 10 лет вернуться на Тур Даун Андер. Австралия - великолепная страна, где болельщики любят велоспорт и каждый раз проявляют свою поддержку. До сих пор помню эмоции и радость, которые испытал, когда прикрепил номер на первую гонку с командой в 2014 году. Очень рад вернуться туда, где всё начиналось, надеюсь на хороший старт сезона».

 

 

Патрик Лефевр во время презентации команды Soudal Quick Step прокомментировал отсутствие Жулиана Алафилиппа в предварительном составе на Тур де Франс-2024:

 

«Мне не нравится идея, что Жулиан должен на 100% стать доместиком Ремко Эвенепула. Думаю, Джиро подходит его стилю атакующего гонщика. Он атакует не всегда расчётливо, но зрителям это нравится».

 

Сирил Гимар (Cyrille Guimard), бывший велогонщик, победитель семи этапов Тур де Франс, сем раз участвовавший во французском Гранд-туре и занявший на нём 7-е место в 1971 году, в интервью Cyclism'Actu  высказал мнение, что Жулиан Алафилипп превратился в велогонщика второго плана и уже не вернётся к своему уровню трёхлетней давности:

 

«Судить будем по фактам, но я не уверен, что Жулиан вернётся на свой уровень, на котором выступал три года назад. По тому, как он проехал в прошлом году Тур, видно, что он принял свой уровень гонщика второго плана. Но это совсем не уничижительная характеристика, потому что сильнейших в пелотоне всего человек 15. Он просто спустился во второй эшелон, что доказывают его результаты».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Soudal Quick-Step Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024 маршрут Джиро д'Италия-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Meridale
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Meridale-Фото

    Бора на ТДФ24 заходят с козырей dirol
    Буду надеятся, что всё это даст интересный сценарий гонки этого года.

  • RVL
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    RVL-Фото
    Да хоть не выходи на старт вообще...))
    Зы. Со всей борой
  • Геродот
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Геродот-Фото

    Цитата: RVL
    Рогличу со всей юмбой почему бы не поквитаться тоже?))

    Силенок не хватит всю юмбу)

  • BaTman
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    BaTman-Фото
    Ну мы не знаем его зарплату, возможно он не прогадал ))) Лично Тур ему не взять, так что расти и зарабатывать ни что сейчас не мешает.
    А Рогли allin, пожелаем удачи.
  • RVL
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    RVL-Фото
    Рогличу со всей юмбой почему бы не поквитаться тоже?))
  • BlAr
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    BlAr-Фото

    А ему так нужно второе место? Думаю, у него две возможных шкалы оценки выступления. 1) удалось ли достичь собственного максимума или нет? Если ответ - "да", то он будет удовлетворен. И 2) есть первое место и все остальные. Будет победа - будет полное счастье. Не будет победы - конкретное место иметь значения не будет.

  • Геродот
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Геродот-Фото

    Роглич вполне может занять второе местно на Туре, если Пога поедет Джиро,как обещал. Заодно и поквитается))

  • Karmatron
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Karmatron-Фото
    За Кемной никогда особо не следил, но вот Мартинес при ноге - ооочень серьезный помощник.
    *легендарное фото с Берналем.jpg*
  • motte
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: дрокер
    Неожиданно, думал Саша Джиро поедет, много разделок и горы не запредельные.
    Команде виднее в любом случае.

    Говорят, что в боре всё отдано рогличу для тура, чего ему не давали в висме. 

    Тур и ничего кроме тура, видимо, роглича и подписывали под него и роглич смог это доказать боре. 

    Честно, такого звёздного состава тура не припомнится, будет жарко и, как я говорю всегда: и кровь и пот и слёзы (радости и горя) и рухнувших надежд и обещаний.

  • vadi
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    vadi-Фото

    Лучше бы в помощники Рогличу дали Кемну и Мартинеса. Они больше гонщики, которые в состоянии уезжать и долго ехать первыми в горку, чем Власов и Хиндли.

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