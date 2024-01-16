Жулиан Алафилипп дебютирует на Джиро д’Италия в 2024 году

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2024 года на Туре Даун Андер

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в 2024 году впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия. С 2018 года за исключением одного сезона Алафилипп принимал участие в Тур де Франс, где выиграл шесть этапов и финишировал 5-м в 2019 году.

Photo © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team / Wout Beel

В интервью L’Equipe 31-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step подчеркнул, что его отсутствие в составе Тур де Франс-2024 нельзя считать наказанием или тем, что он не прошёл отбор. Жулиан Алафилипп сказал, что давно хотел принять участие в итальянском Гранд-туре и предложил эту идею руководителю команды Патрику Лефевру.

Жулиан Алафилипп: «Это ни в коем случае не наказание, и не потому, что меня не взяли в состав на Тур. Я уже некоторое время думал о том, чтобы принять участие в Джиро д’Италия. Вопрос был скорее в том, когда я на это решусь. Я подумал, почему бы не в этом году. Понял, что нужно что-то менять, выбрал гонки в Австралии, Классики и Джиро. Это моё решение. Я разработал программу гонок, команда её утвердила. Таким образом, мы будем бороться за победы на этапах на Джиро.

Прошлый год был для меня тяжёлым во всех смыслах. И дискуссии с командой тоже не всегда проходили легко. Но я сделал шаг назад, перерыв пошёл мне на пользу. После зимы, которая прошла как надо, чувствую себя хорошо и спокойно. Такие ощущения часто были хорошим знаком. Давно себя так не чувствовал».

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2024 года на Туре Даун Андер (Tour Down Under), где возглавит команду Soudal Quick Step. Он возвращается на гонку впервые с 2014 года. Затем в календаре Алафилиппа участие в классике Омлоп Ниусблад 24 февраля, Страде Бьянке 2 марта, Милан-Сан-Ремо 16 марта, Тур Фландрии 31 марта и старт на Джиро д’Италия 4 мая.

Жулиан Алафилипп: «Я рад через 10 лет вернуться на Тур Даун Андер. Австралия - великолепная страна, где болельщики любят велоспорт и каждый раз проявляют свою поддержку. До сих пор помню эмоции и радость, которые испытал, когда прикрепил номер на первую гонку с командой в 2014 году. Очень рад вернуться туда, где всё начиналось, надеюсь на хороший старт сезона».

Патрик Лефевр во время презентации команды Soudal Quick Step прокомментировал отсутствие Жулиана Алафилиппа в предварительном составе на Тур де Франс-2024:

«Мне не нравится идея, что Жулиан должен на 100% стать доместиком Ремко Эвенепула. Думаю, Джиро подходит его стилю атакующего гонщика. Он атакует не всегда расчётливо, но зрителям это нравится».

Сирил Гимар (Cyrille Guimard), бывший велогонщик, победитель семи этапов Тур де Франс, сем раз участвовавший во французском Гранд-туре и занявший на нём 7-е место в 1971 году, в интервью Cyclism'Actu высказал мнение, что Жулиан Алафилипп превратился в велогонщика второго плана и уже не вернётся к своему уровню трёхлетней давности:

«Судить будем по фактам, но я не уверен, что Жулиан вернётся на свой уровень, на котором выступал три года назад. По тому, как он проехал в прошлом году Тур, видно, что он принял свой уровень гонщика второго плана. Но это совсем не уничижительная характеристика, потому что сильнейших в пелотоне всего человек 15. Он просто спустился во второй эшелон, что доказывают его результаты».