Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

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- Дата:
- Вчера, 20:24
Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, неудачи Тома Пидкока и Ваута ван Арта на этапе Кубка мира в Хюлсте
Матье ван дер Пул продолжил победную серию, выиграв этап Кубка мира по велокроссу в Хюлсте (UCI World Cup Hulst). Это седьмая победа действующего чемпиона мира в велокроссе сезона 2023/24. Матье ван дер Пул воспользовался той же тактикой, что и на предыдущих гонках. Он уехал от соперников на третьем круге, избежал ошибок.
Борьбы «большого трио» - Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Тома Пидкока (INEOS Grenadiers) не получилось. Сразу после старта Том Пидкок упал и повредил велосипед, а затем был вынужден догонять, в итоге британский велогонщик финишировал лишь через 3:44 после Матье ван дер Пула.
Ваут ван Арта потерял позицию в лидирующей группе, когда заскользил на технически сложном повороте, ему пришлось менять велосипед, а затем он получил прокол. Несмотря на это Ваут ван Арт отыграл 20 секунд от 43-секундного отставания и финишировал через 23 секунды после Матье ван дер Пула, но остался вне подиума, на пятом месте.
Матье ван дер Пул: «Победа никогда не даётся легко, почти целый час на полной скорости. Я сидел на колесе перед атакой, но начал совершать слишком много ошибок, так как мне не было видно, где хорошая траектория. Поэтому выехал вперёд и продолжил своей скоростью».
Ларс ван дер Хаар: «Я подумал, что смогу за ним усидеть, но его техника тоже очень хороша. Он может прессовать даже на прямых, мне трудно за ним угнаться. Я старался держаться как можно дольше, даже ускорялся».
Ваут ван Арт: «Последние несколько дней чувствовал себя отлично, к сожалению, сегодня не получилось. Стартовал не слишком хорошо, борясь за позиции, упал, и порвалась цепь. Так потерял время. Когда, наконец, смог возобновить погоню, получил прокол, из-за чего полкруга ехал на спущенной шине. После этого борьба за подиум была закончена. Однако я не сдавался. К счастью, следующий шанс представится уже скоро».
Ближайшими преследователями Матье ван дер Пула были гонщики команды Baloise Trek Lions - Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis), Ларс ван дер Хаар (Lars Van der Haar) и Пим Ронхаар (Pim Ronhaar). На предпоследнем круге трио из Baloise Trek Lions проигрывало Ван дер Пулу 37 секунд.
Йорис Ниувенхейс занял 2-е место, финишировав через 12 секунд, Ларс ван дер Хаар замкнул тройку призёров, финишировав через 30 секунд.
Эли Изербит сошёл с гонки, но продолжает возглавлять рейтинг этапов Кубка мира по велокроссу с 275 очками, опережая Йориса Ниувенхейса на 35 очков.
На последнем круге произошёл инцидент с болельщиками, которые освистывали Матье ван дер Пула. Он не сдержался и плюнул в них, объяснив после гонки, что эти люди освистывали его весь день, даже во время разминки.
Матье ван дер Пул: «Мне надоело, они освистывали меня даже во время разминки. Не буду повторять, что они кричали, лучше спросите у них. Такого не должно быть в спорте».
Результаты UCI World Cup Hulst:
1 VAN DER POEL Mathieu 59' 52"
2 NIEUWENHUIS Joris + 12"
3 VAN DER HAAR Lars + 20"
4 RONHAAR Pim + 30"
5 VAN AERT Wout + 43"
6 SWEECK Laurens + 53"
7 VANDEPUTTE Niels + 58"
8 KAMP Ryan + 1' 04"
9 VANTHOURENHOUT Michael + 1' 15"
10 DEL GROSSO Tibor + 1' 25"
11 VERSTRYNGE Emiel + 1' 40"
12 ORTS LLORET Felipe + 1' 46"
13 RÜEGG Timon + 1' 50"
14 WYSEURE Joran + 2' 02"
15 KUHN Kevin + 2' 07"
16 MASON Cameron + 2' 08"
17 VANDEBOSCH Toon + 2' 17"
18 BERTOLINI Gioele + 2' 18"
19 ADAMS Jens + 2' 35"
20 VENTURINI Clément + 2' 44"
21 HERMANS Quinten + 2' 54"
22 BOROS Michael + 3' 01"
23 VAN KESSEL Corne + 3' 29"
24 VAN LIEROP Danny + 3' 39"
25 PIDCOCK Tom + 3' 44"
26 HENDRIKX Mees "
27 KONWA Marek + 3' 59"
28 GODRIE Stan + 4' 05"
29 FIALA Matyas + 4' 14"
30 VAN DEN EIJNDEN Guus + 4' 24"
31 HAVERDINGS David + 4' 30"
32 CRISPIN Mickaël + 4' 31"
33 CHILTON Ben + 4' 38"
34 KERL Maximilian + 4' 39"
35 JUNQUERA Mario + 4' 51"
36 LEQUET Corentin + 4' 59"
37 WIEDMANN Luke + 5' 02"
38 FUNSTON Scott + 5' 03"
39 SUAREZ FERNANDEZ Kevin + 5' 05"
40 LILLO Dario + 5' 08"
41 GROENENDAAL Bailey + 5' 09"
42 BISIAUX Leo + 5' 11"
43 STYBAR Zdenek + 5' 23"
44 MENUT David + 5' 30"
45 ACKERT Ian + 5' 40"
46 WEIS Daniel + 5' 45"
47 GROSLAMBERT Martin "
48 SOMMER Lars + 6' 13"
49 CASTILLE Noé + 6' 14"
50 AGOSTINACCHIO Filippo + 6' 16"
51 EDER Fabian
52 LEONE Samuele
53 ULIK Matej
54 MICHELS Jente
55 JANSSEN Lucas
56 SHELTON Marcis
57 CEOLIN Federico
58 RISBERG David
59 PAVAN Marco
60 KUSCHLA Silas
61 SWARTZ Caleb
62 GASSNER Michael
63 VAN KEMPEN Jules
64 SCOTT Cody
65 SUAREZ FERNANDEZ Alain
66 RODRIGUEZ NOVOA Miguel
67 ZAKRAJSEK Dylan
68 HAMM Florian
69 MOTTIEZ Gilles
70 DEGENKOLB Hannes
71 TREUDLER Finn
72 ASKEY Lewis
73 ODA Hijiri
74 RIMAN Jakub
75 GREIJUS Paul
76 KUBA Jakub
77 BARD Nicolas
78 ANDERLE Florian
79 HEIGL Philipp
80 RAMIREZ Joseph
81 MERLÖV Ville
82 GAMEZ FERRER Carlos
83 HILDEBRANDT Casey
84 PARENTI Nicola
85 MILLBURN Garry
86 OCHANDO ESCUDERO Gabriel
87 OBERTEICHER Matteo
88 CECCHI Filippo
89 KALVERSS Matiss
90 OPPIZZI Matteo
91 REBOLLO Jose
92 MAPEL Aiden
93 NYSTROM SPENCER Felipe
94 LANDO Nicholas
- ISERBYT Eli DNF
- GONZALEZ GAMEZ Jorge DNF
- ROUILLER Loris DNF
- VANICEK Simon DNF
- STROHMEYER Andrew DNF
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