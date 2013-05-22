Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, неудачи Тома Пидкока и Ваута ван Арта на этапе Кубка мира в Хюлсте

Матье ван дер Пул продолжил победную серию, выиграв этап Кубка мира по велокроссу в Хюлсте (UCI World Cup Hulst). Это седьмая победа действующего чемпиона мира в велокроссе сезона 2023/24. Матье ван дер Пул воспользовался той же тактикой, что и на предыдущих гонках. Он уехал от соперников на третьем круге, избежал ошибок.

Борьбы «большого трио» - Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Тома Пидкока (INEOS Grenadiers) не получилось. Сразу после старта Том Пидкок упал и повредил велосипед, а затем был вынужден догонять, в итоге британский велогонщик финишировал лишь через 3:44 после Матье ван дер Пула.

Ваут ван Арта потерял позицию в лидирующей группе, когда заскользил на технически сложном повороте, ему пришлось менять велосипед, а затем он получил прокол. Несмотря на это Ваут ван Арт отыграл 20 секунд от 43-секундного отставания и финишировал через 23 секунды после Матье ван дер Пула, но остался вне подиума, на пятом месте.

Матье ван дер Пул: «Победа никогда не даётся легко, почти целый час на полной скорости. Я сидел на колесе перед атакой, но начал совершать слишком много ошибок, так как мне не было видно, где хорошая траектория. Поэтому выехал вперёд и продолжил своей скоростью».

Ларс ван дер Хаар: «Я подумал, что смогу за ним усидеть, но его техника тоже очень хороша. Он может прессовать даже на прямых, мне трудно за ним угнаться. Я старался держаться как можно дольше, даже ускорялся».

Ваут ван Арт: «Последние несколько дней чувствовал себя отлично, к сожалению, сегодня не получилось. Стартовал не слишком хорошо, борясь за позиции, упал, и порвалась цепь. Так потерял время. Когда, наконец, смог возобновить погоню, получил прокол, из-за чего полкруга ехал на спущенной шине. После этого борьба за подиум была закончена. Однако я не сдавался. К счастью, следующий шанс представится уже скоро».

Ближайшими преследователями Матье ван дер Пула были гонщики команды Baloise Trek Lions - Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis), Ларс ван дер Хаар (Lars Van der Haar) и Пим Ронхаар (Pim Ronhaar). На предпоследнем круге трио из Baloise Trek Lions проигрывало Ван дер Пулу 37 секунд.

Йорис Ниувенхейс занял 2-е место, финишировав через 12 секунд, Ларс ван дер Хаар замкнул тройку призёров, финишировав через 30 секунд.

Эли Изербит сошёл с гонки, но продолжает возглавлять рейтинг этапов Кубка мира по велокроссу с 275 очками, опережая Йориса Ниувенхейса на 35 очков.

На последнем круге произошёл инцидент с болельщиками, которые освистывали Матье ван дер Пула. Он не сдержался и плюнул в них, объяснив после гонки, что эти люди освистывали его весь день, даже во время разминки.

Матье ван дер Пул: «Мне надоело, они освистывали меня даже во время разминки. Не буду повторять, что они кричали, лучше спросите у них. Такого не должно быть в спорте».

Результаты UCI World Cup Hulst:

1 VAN DER POEL Mathieu 59' 52"

2 NIEUWENHUIS Joris + 12"

3 VAN DER HAAR Lars + 20"

4 RONHAAR Pim + 30"

5 VAN AERT Wout + 43"

6 SWEECK Laurens + 53"

7 VANDEPUTTE Niels + 58"

8 KAMP Ryan + 1' 04"

9 VANTHOURENHOUT Michael + 1' 15"

10 DEL GROSSO Tibor + 1' 25"

11 VERSTRYNGE Emiel + 1' 40"

12 ORTS LLORET Felipe + 1' 46"

13 RÜEGG Timon + 1' 50"

14 WYSEURE Joran + 2' 02"

15 KUHN Kevin + 2' 07"

16 MASON Cameron + 2' 08"

17 VANDEBOSCH Toon + 2' 17"

18 BERTOLINI Gioele + 2' 18"

19 ADAMS Jens + 2' 35"

20 VENTURINI Clément + 2' 44"

21 HERMANS Quinten + 2' 54"

22 BOROS Michael + 3' 01"

23 VAN KESSEL Corne + 3' 29"

24 VAN LIEROP Danny + 3' 39"

25 PIDCOCK Tom + 3' 44"

26 HENDRIKX Mees "

27 KONWA Marek + 3' 59"

28 GODRIE Stan + 4' 05"

29 FIALA Matyas + 4' 14"

30 VAN DEN EIJNDEN Guus + 4' 24"

31 HAVERDINGS David + 4' 30"

32 CRISPIN Mickaël + 4' 31"

33 CHILTON Ben + 4' 38"

34 KERL Maximilian + 4' 39"

35 JUNQUERA Mario + 4' 51"

36 LEQUET Corentin + 4' 59"

37 WIEDMANN Luke + 5' 02"

38 FUNSTON Scott + 5' 03"

39 SUAREZ FERNANDEZ Kevin + 5' 05"

40 LILLO Dario + 5' 08"

41 GROENENDAAL Bailey + 5' 09"

42 BISIAUX Leo + 5' 11"

43 STYBAR Zdenek + 5' 23"

44 MENUT David + 5' 30"

45 ACKERT Ian + 5' 40"

46 WEIS Daniel + 5' 45"

47 GROSLAMBERT Martin "

48 SOMMER Lars + 6' 13"

49 CASTILLE Noé + 6' 14"

50 AGOSTINACCHIO Filippo + 6' 16"

51 EDER Fabian

52 LEONE Samuele

53 ULIK Matej

54 MICHELS Jente

55 JANSSEN Lucas

56 SHELTON Marcis

57 CEOLIN Federico

58 RISBERG David

59 PAVAN Marco

60 KUSCHLA Silas

61 SWARTZ Caleb

62 GASSNER Michael

63 VAN KEMPEN Jules

64 SCOTT Cody

65 SUAREZ FERNANDEZ Alain

66 RODRIGUEZ NOVOA Miguel

67 ZAKRAJSEK Dylan

68 HAMM Florian

69 MOTTIEZ Gilles

70 DEGENKOLB Hannes

71 TREUDLER Finn

72 ASKEY Lewis

73 ODA Hijiri

74 RIMAN Jakub

75 GREIJUS Paul

76 KUBA Jakub

77 BARD Nicolas

78 ANDERLE Florian

79 HEIGL Philipp

80 RAMIREZ Joseph

81 MERLÖV Ville

82 GAMEZ FERRER Carlos

83 HILDEBRANDT Casey

84 PARENTI Nicola

85 MILLBURN Garry

86 OCHANDO ESCUDERO Gabriel

87 OBERTEICHER Matteo

88 CECCHI Filippo

89 KALVERSS Matiss

90 OPPIZZI Matteo

91 REBOLLO Jose

92 MAPEL Aiden

93 NYSTROM SPENCER Felipe

94 LANDO Nicholas

- ISERBYT Eli DNF

- GONZALEZ GAMEZ Jorge DNF

- ROUILLER Loris DNF

- VANICEK Simon DNF

- STROHMEYER Andrew DNF