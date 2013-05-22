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Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, неудачи Тома Пидкока и Ваута ван Арта на этапе Кубка мира в Хюлсте

 

 

Матье ван дер Пул продолжил победную серию, выиграв этап Кубка мира по велокроссу в Хюлсте (UCI World Cup Hulst). Это седьмая победа действующего чемпиона мира в велокроссе сезона 2023/24. Матье ван дер Пул воспользовался той же тактикой, что и на предыдущих гонках. Он уехал от соперников на третьем круге, избежал ошибок.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Борьбы «большого трио»  - Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), Ваута ван Арта (Jumbo-Visma)  и Тома Пидкока (INEOS Grenadiers) не получилось. Сразу после старта Том Пидкок упал и повредил велосипед, а затем был вынужден догонять, в итоге британский велогонщик финишировал лишь через 3:44 после Матье ван дер Пула.

 

Ваут ван Арта потерял позицию в лидирующей группе, когда заскользил на технически сложном повороте, ему пришлось менять велосипед, а затем он получил прокол. Несмотря на это Ваут ван Арт отыграл 20 секунд от 43-секундного отставания и финишировал через 23 секунды после Матье ван дер Пула, но остался вне подиума, на пятом месте.

 

Матье ван дер Пул: «Победа никогда не даётся легко, почти целый час на полной скорости. Я сидел на колесе перед атакой, но начал совершать слишком много ошибок,  так как мне не было видно, где хорошая траектория. Поэтому выехал вперёд и продолжил своей скоростью».

 

Ларс ван дер Хаар: «Я подумал, что смогу за ним усидеть, но его техника тоже очень хороша. Он может прессовать даже на прямых, мне трудно за ним угнаться. Я старался держаться как можно дольше, даже ускорялся».

 

Ваут ван Арт: «Последние несколько дней чувствовал себя отлично, к сожалению, сегодня не получилось. Стартовал не слишком хорошо, борясь за позиции, упал,  и порвалась цепь. Так потерял время. Когда, наконец, смог возобновить погоню, получил прокол, из-за чего полкруга ехал на спущенной шине. После этого борьба за подиум была закончена.  Однако я не сдавался. К счастью, следующий шанс представится уже скоро».

 

Ближайшими преследователями Матье ван дер Пула были гонщики команды Baloise Trek Lions -  Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis), Ларс ван дер Хаар (Lars Van der Haar) и Пим Ронхаар (Pim Ronhaar). На предпоследнем круге трио из Baloise Trek Lions проигрывало Ван дер Пулу 37 секунд.

 

 Йорис Ниувенхейс занял 2-е место, финишировав через 12 секунд, Ларс ван дер Хаар замкнул тройку призёров, финишировав через 30 секунд.

 

Эли Изербит сошёл с гонки, но продолжает возглавлять рейтинг этапов Кубка мира по велокроссу с 275 очками, опережая Йориса Ниувенхейса на 35 очков.

 

На последнем круге произошёл инцидент с болельщиками, которые освистывали Матье ван дер Пула. Он не сдержался и плюнул в них, объяснив после гонки, что эти люди освистывали его весь день, даже во время разминки.

 

Матье ван дер Пул: «Мне надоело, они освистывали меня даже во время разминки. Не буду повторять, что они кричали, лучше спросите у них. Такого не должно быть в спорте».

 

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хюлсте

 

 

Результаты UCI World Cup Hulst:

 

1                             VAN DER POEL Mathieu                              59' 52"

2                             NIEUWENHUIS Joris                      + 12"

3                             VAN DER HAAR Lars                       + 20"

4                             RONHAAR Pim                 + 30"

5                             VAN AERT Wout                              + 43"

6                             SWEECK Laurens                             + 53"

7                             VANDEPUTTE Niels                        + 58"

8                             KAMP Ryan                       + 1' 04"

9                             VANTHOURENHOUT Michael                    + 1' 15"

10                           DEL GROSSO Tibor                          + 1' 25"

11                           VERSTRYNGE Emiel                        + 1' 40"

12                           ORTS LLORET Felipe                       + 1' 46"

13                           RÜEGG Timon                  + 1' 50"

14                           WYSEURE Joran                               + 2' 02"

15                           KUHN Kevin                      + 2' 07"

16                           MASON Cameron                           + 2' 08"

17                           VANDEBOSCH Toon                       + 2' 17"

18                           BERTOLINI Gioele                           + 2' 18"

19                           ADAMS Jens                     + 2' 35"

20                           VENTURINI Clément                     + 2' 44"

21                           HERMANS Quinten                        + 2' 54"

22                           BOROS Michael                               + 3' 01"

23                           VAN KESSEL Corne                         + 3' 29"

24                           VAN LIEROP Danny                        + 3' 39"

25                           PIDCOCK Tom                   + 3' 44"

26                           HENDRIKX Mees                             "

27                           KONWA Marek                                + 3' 59"

28                           GODRIE Stan                     + 4' 05"

29                           FIALA Matyas                   + 4' 14"

30                           VAN DEN EIJNDEN Guus                             + 4' 24"

31                           HAVERDINGS David                       + 4' 30"

32                           CRISPIN Mickaël                              + 4' 31"

33                           CHILTON Ben                    + 4' 38"

34                           KERL Maximilian                              + 4' 39"

35                           JUNQUERA Mario                           + 4' 51"

36                           LEQUET Corentin                            + 4' 59"

37                           WIEDMANN Luke                           + 5' 02"

38                           FUNSTON Scott                               + 5' 03"

39                           SUAREZ FERNANDEZ Kevin                        + 5' 05"

40                           LILLO Dario                         + 5' 08"

41                           GROENENDAAL Bailey                  + 5' 09"

42                           BISIAUX Leo                      + 5' 11"

43                           STYBAR Zdenek                               + 5' 23"

44                           MENUT David                   + 5' 30"

45                           ACKERT Ian                        + 5' 40"

46                           WEIS Daniel                       + 5' 45"

47                           GROSLAMBERT Martin                 "

48                           SOMMER Lars                   + 6' 13"

49                           CASTILLE Noé                   + 6' 14"

50                           AGOSTINACCHIO Filippo                             + 6' 16"

51                           EDER Fabian                     

52                           LEONE Samuele                              

53                           ULIK Matej                       

54                           MICHELS Jente                

55                           JANSSEN Lucas                

56                           SHELTON Marcis                             

57                           CEOLIN Federico                            

58                           RISBERG David                

59                           PAVAN Marco                 

60                           KUSCHLA Silas                 

61                           SWARTZ Caleb                 

62                           GASSNER Michael                         

63                           VAN KEMPEN Jules                       

64                           SCOTT Cody                      

65                           SUAREZ FERNANDEZ Alain                         

66                           RODRIGUEZ NOVOA Miguel                     

67                           ZAKRAJSEK Dylan                           

68                           HAMM Florian                 

69                           MOTTIEZ Gilles                

70                           DEGENKOLB Hannes                    

71                           TREUDLER Finn                

72                           ASKEY Lewis                     

73                           ODA Hijiri                           

74                           RIMAN Jakub                   

75                           GREIJUS Paul                   

76                           KUBA Jakub                      

77                           BARD Nicolas                   

78                           ANDERLE Florian                            

79                           HEIGL Philipp                   

80                           RAMIREZ Joseph                            

81                           MERLÖV Ville                   

82                           GAMEZ FERRER Carlos                 

83                           HILDEBRANDT Casey                    

84                           PARENTI Nicola                               

85                           MILLBURN Garry                            

86                           OCHANDO ESCUDERO Gabriel                 

87                           OBERTEICHER Matteo                  

88                           CECCHI Filippo                 

89                           KALVERSS Matiss                           

90                           OPPIZZI Matteo                             

91                           REBOLLO Jose                  

92                           MAPEL Aiden                   

93                           NYSTROM SPENCER Felipe                        

94                           LANDO Nicholas                             

-                              ISERBYT Eli                          DNF

-                              GONZALEZ GAMEZ Jorge                            DNF

-                              ROUILLER Loris                 DNF

-                              VANICEK Simon                               DNF

-                              STROHMEYER Andrew                  DNF

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Какое то постоянное унижение всех на глазах у публики со стороны Пула.

    Надо срочно выпускать Димку.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 22.05.2013

    Там парень подномером 4 два раза чуть не уронил Матье, потмо снес Ван Арта, хорошо настроился на гонку. Я так понимаю гонщики на такие моменты в кроссе не обращают внимания,но забавно что это все один человек был на одном круге. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    velodoctor-Фото

    Там парень подномером 4 два раза чуть не уронил Матье, потмо снес Ван Арта, хорошо настроился на гонку. Я так понимаю гонщики на такие моменты в кроссе не обращают внимания,но забавно что это все один человек был на одном круге. 

  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Какое то постоянное унижение всех на глазах у публики со стороны Пула.

    Надо срочно выпускать Димку.
  • RVL
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    RVL-Фото
    Интересно, за что он в болельщиков плюнул?
  • Николай Н.
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап был просто жуть. Очень жаль, что здесь о кроссе нет подробных данных. Кто какое место занял, как в гонке, так и в общем зачёте. А сегодня Матье уже взял 7 победу.

  • JetRevel
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (3)
    JetRevel-Фото

    Это конечно мое мнение и все такое,но не заедет он высоко с Борой на Туре,в пятерке думаю будет.Вроде и все под него,но новая команда и возраст,плюс Бора это не Юмба.Хотя он заслужил свой Тур несколько раз минимум)

  • RVL
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (3)
    RVL-Фото

    Митю надо в Бору брать и ТДФ в руках считай

  • Astanaforever
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонщик, хороший парень, но Тур видимо ему не удастся выиграть в силу своего возраста и огромного числа превосходных конкурентов и слабой команды поддержки. Только если форс мажор . А так, все может быть.. Господа удачи..чего ему и желаю.
  • Николай Н.
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Это было вчера, а сегодня в такой грязи он взял ещё одну победу.

  • s75
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    s75-Фото
    Да там и сам владелец команды - главный эксперт по налогам, за что любим и уважаем на родине;)
  • Earl57
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Earl57-Фото
    В Андорре у него основной дом. ПМЖ у него там. Когда спросили о причине переезда, сказал что мол в Андорре живет много гонщиков и ему там хорошо тренироваться.
    Народ в комментариях посмеялся и вспомнил о разнице в налогах. В Британии налоги огромные, и чем больше доходы, тем больше процент отчислений. А в Андорре налог всего 10% (как люди говорят)

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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