Том Пидкок выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Намюре

Том Пидкок: «Не был уверен в победе»

Том Пидкок одержал победу на второй в своей программе гонки по велокроссу - выиграл этап Кубка мира в Намюре (UCI World Cup Namur). 24-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers не был впереди с первых кругов, механическая проблема замедлила погоню, но он сумел на седьмом круге догнать основного соперника, лидировавшего в одиночку после атаки за 5 кругов Пима Ронхаара (Pim Honhaar/Baloise Trek Lions).

Ронхаар попытался уехать от Пидкока, но британский велогонщик атаковал и сбросил соперника. Несмотря на замену велосипеда на последнем круге, Том Пидкок выиграл этап Кубка мира в Намюре с преимуществом в 15 секунд над Пимом Ронхааром, а товарищ Ронхаара по команде Baloise Trek Lions Йорис Ниувенейс (Joris Nieuwenhuis) занял 3-е место.

Том Пидкок: «Было совсем не просто, но я могу быть доволен этой победой. С тех пор, как выступал здесь в прошлый раз, многому научился. Мне было ясно, что итог зависит в основном от самых последних кругов. Если со старта начинать слишком быстро, в конце можно совершить массу ошибок и легко потерять полминуты. Поэтому главным для меня было ждать.

А затем я атаковал, хотя был прокол, и пришлось ускоряться заново. Я не был уверен, что выиграю. После того, как у меня застряла цепь, но я сумел вернуться, подумал, что сегодня у меня есть шанс. Как я уже говорил, на такой трассе нельзя заходить в красную зону.

Я не жалуюсь, полагаю, начало отличное. Вообще-то, я даже немного удивлён. Вчера моя техника уже была довольно хорошей, хотя чаще тренировался на горном велосипеде, чем на кроссовом. Тренировался долго, наверное, около шести недель, так что набрал вполне приличную базу».