VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Мерлир — победитель этапа велокросса Exact Cross в Зоннебеке

Тим Мерлир выиграл первый за девять лет велокросс, дебютировав в майке Soudal – Quick Step

 

 

  30-летний бельгийский велогонщик команды Soudal – Quick-Step Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал первую за 9 лет победу в велокроссе, выиграв гонку “Exact Cross Zonnebeke - Kasteelcross” в бельгийском Зоннебеке (Zonnebeke).

 

 

 

Тим Мерлир — победитель этапа велокросса Exact Cross в Зоннебеке

 

Тим Мерлир — победитель этапа велокросса Exact Cross в Зоннебеке

 

Тим Мерлир — победитель этапа велокросса Exact Cross в Зоннебеке

 

 Photo ©Soudal Quick-Step - ©David Pintens / BelgaNews - Photo credit: ©David Pintens / BelgaNews

 

 

  Атаки сразу после старта сформировали лидирующую группу из 8 гонщиков, в которую вошёл и Тим Мерлир. Но сложная трасса не позволяла ни одному из лидеров создать просвет. Статус-кво сохранялся до предпоследнего круга, когда контратака Мерлира позволила ему уехать от соперников и одержать сольную победу. Ближайший преследователь Тима Мерлира – нидерландский гонщик команды Pauwels Sauzen – Bingoal Райан Камп финишировал через 9 секунд, тройку призёров замкнул Давид ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), младший брат Матье ван дер Пула.

 

  Для команды Патрика Лефевра эта победа значима также тем, что именно в этом городе 22 года назад первую победу команде, которая тогда называлась Quickstep – Davitamon, в велокроссе принёс 22-летний тогда Свен Вантаурехаут (Sven Vanthourenhout), дядя нынешнего чемпиона Европы в велокроссе Майкла Вантауренхаута.

 

  Тим Мерлир: «Я начал гонку не очень хорошо, но на такой трассе это не важно. Было несколько ранних атак, но я сохранял самообладание, легко на них ответил, зная, что смогу побороться за подиум, если нигде не ошибусь. Потом, на предпоследнем круге, Райан Камп попытался уехать, тогда я не стал колебаться и атаковал, используя свою мощность. Я сразу открыл просвет.

 

  Выиграть в велокроссе всегда сложно, поэтому так рад победе, которую одержал в майке Soudal-Quick-Step. Этот результат показывает что у меня хорошая форма. даёт уверенность перед сезоном на шоссе, который вот-вот начнётся».

 

Тим Мерлир начнёт первый сезон на шоссе в команде Патрика Лефевра 11 февраля на Туре Омана.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal-Quick Step велокросс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

22 января 2023

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

22 января 2023

Classica Comunitat Valenciana

22 - 29 января 2023

Vuelta a San Juan Internacional

25 - 29 января 2023

Challenge Ciclista Mallorca

29 января 2023

Cadel Evans Great Ocean Road Race

29 января 2023

Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise

30 января - 1 февраля 2023

Saudi Tour

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • s75
    Велокоманда Corratec отрицает ... (10)
    s75-Фото

    Из статьи следует, что Кинтану пытаются пристроить в про-конти, хотя еще относительно недавно уверяли всех о сезоне в Мировом Туре. В силу известных обстоятельств большинство клубных менеджеров шарахаются от Кинтаны и Супермена, вне зависимости от членства команд в той или иной ассоциации. О финансовых условиях, предлагаемых Medellin-EPM, трудно судить - с одной стороны это не самая богатая колумбийская континентальная команда, с другой стороны переход могли профинансировать представители местной общественности

  • Velolife
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (7)
    Velolife-Фото
    И да, и нет. Он Генерал-Капитан!
  • SVS
    Велокоманда Corratec отрицает ... (10)
    SVS-Фото
    Но назвали только этих. Я вот о чём. Не люблю такие выборочные упоминания, особенно там, где идёт речь о...
  • Геродот
    Велокоманда Corratec отрицает ... (10)
    Геродот-Фото

    Цитата: SVS
    "такие команды, как Soudal-Quick-Step, UAE Team Emirates и другие, которые не входят в MPCC" - вот, что я прочитал здесь. Интересная форма намёка :-).

    Так из "приличных" команд никто не входит)

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.

    Не, лучше поменять на Shymkentforever. Тогда больше ничего менять не придется.

  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.
    Я смотрю Вы РЫЦАРЬ "добра и справедливости", моей персоне сильно уделяете в последнее время. Я очень ВАМ благодарен, но не нужно, поверьте. Я сам как нибудь. Лучше обратите свой взор в зеркало. И многое там увидите неизведанного и загадочного. А за совет СПАСИБО.ЗЫ:А ЧЕ, Caps Lock у Вас сломался уже?
  • kabachok
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    kabachok-Фото
    бгг
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    nightbuster33-Фото

    Именно такого этапа,по профилю и с ветром, не хватает на трех больших Турах. Многих можно оправдать началом сезона,но чтобы всей командой быть в ... . Жаль ЛуЛу,быть в отрыве и из-за какого-то .... лечь на асфальт.Хорошо что среагировал,но было немного поздно,могло быть хуже. Разрыв сокращался почти до 20сек.,Но во-второй группе,желающих догнать было меньше,  в итоге и сама развалилась. А наблюдать было интересно;догонят или не догонят? Многие, после этого этапа, будут наетыми,а завтра самый трудный этап. Даже на финише сегоднешнего этапа,многие ждали начала финиша фаворитов,выиграл не заметный Fra.

  • Адриен
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    В эмиратах походу одни победители собрались. Все выигрывают этапы, генерал. Классная команда.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 января

Frederik Rodenberg Madsen (Team DSM)

23 января

Nils Eekhoff (Team DSM)

Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost)

Cory Greenberg (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (70)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)