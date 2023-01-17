Тим Мерлир — победитель этапа велокросса Exact Cross в Зоннебеке

- Категория:
- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 22:17
Тим Мерлир выиграл первый за девять лет велокросс, дебютировав в майке Soudal – Quick Step
30-летний бельгийский велогонщик команды Soudal – Quick-Step Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал первую за 9 лет победу в велокроссе, выиграв гонку “Exact Cross Zonnebeke - Kasteelcross” в бельгийском Зоннебеке (Zonnebeke).
Photo ©Soudal Quick-Step - ©David Pintens / BelgaNews - Photo credit: ©David Pintens / BelgaNews
Атаки сразу после старта сформировали лидирующую группу из 8 гонщиков, в которую вошёл и Тим Мерлир. Но сложная трасса не позволяла ни одному из лидеров создать просвет. Статус-кво сохранялся до предпоследнего круга, когда контратака Мерлира позволила ему уехать от соперников и одержать сольную победу. Ближайший преследователь Тима Мерлира – нидерландский гонщик команды Pauwels Sauzen – Bingoal Райан Камп финишировал через 9 секунд, тройку призёров замкнул Давид ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), младший брат Матье ван дер Пула.
Для команды Патрика Лефевра эта победа значима также тем, что именно в этом городе 22 года назад первую победу команде, которая тогда называлась Quickstep – Davitamon, в велокроссе принёс 22-летний тогда Свен Вантаурехаут (Sven Vanthourenhout), дядя нынешнего чемпиона Европы в велокроссе Майкла Вантауренхаута.
Тим Мерлир: «Я начал гонку не очень хорошо, но на такой трассе это не важно. Было несколько ранних атак, но я сохранял самообладание, легко на них ответил, зная, что смогу побороться за подиум, если нигде не ошибусь. Потом, на предпоследнем круге, Райан Камп попытался уехать, тогда я не стал колебаться и атаковал, используя свою мощность. Я сразу открыл просвет.
Выиграть в велокроссе всегда сложно, поэтому так рад победе, которую одержал в майке Soudal-Quick-Step. Этот результат показывает что у меня хорошая форма. даёт уверенность перед сезоном на шоссе, который вот-вот начнётся».
Тим Мерлир начнёт первый сезон на шоссе в команде Патрика Лефевра 11 февраля на Туре Омана.
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