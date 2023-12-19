Спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «На Вуэльте Испании-2023 мы делали для Киана Эйтдебрукса всё, что могли»

Бернхард Айзель отрицает, что к Киану Эйтдебруксу плохо относились в команде Bora-hansgrohe

Нидерландский журналист Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте In Het Wiel предположил, что Сиан Эйтдебрукс подвергался травле в команде Bora-hansgrohe за своё слишком фанатичное отношение к работе.

Тейс Зонневельд: «Несколько источников сказали, что Эйтдебрукс был в Bora кем-то вроде аутсайдера. Некоторые гонщики, в том числе лидеры команды, обращались с ним как со своего рода «нёрдом», помешанным на работе, потому что фанатично относится к некоторым вещам.

Он просчитывал свою диету, считал, что его велосипед недостаточно аэродинамичен, сам покупал себе другие носки, потому что для него спортивная форма тоже была недостаточно хороша. Он был похож на ученика старшей школы, который получил высшую оценку за хорошую учёбу, а ему говорят: «О, у тебя снова лучшая оценка?!»

Например, во время Вуэльты в Вотсапп появилась группа «Анти-Киан», в которой за его спиной о нём сплетничали. Это слишком по-детски. В этой команде он совсем не чувствовал себя как дома».

Спортивный директор команды Bora-hansgrohe Бернхард Айзель (Bernhard Eisel) в интервью GCN полностью отрицал, что к Киану Эйтдебруксу в команде относились плохо, а также подчеркнул, что на Вуэльте Испании-2023, дебютном Гранд-туре бельгийского гонщика, команда сделала всё возможное для его поддержки:

«Могу отрицать это на 100% Точно не было буллинга, особенно с моей стороны и со стороны гонщиков. На Вуэльте ему помогала своя группа, а Алексу Власову своя. С моей точки зрения, они невероятно его защищали. Мы сделали для него всё, что было в наших силах.

Если честно, я уже устал от всего этого. Я бы сказал, что на его поддержку тратилось втрое больше усилий, чем для Алекса в этой роли. Если этого не достаточно, то тогда будет тяжело. С профессиональной точки зрения команда поддержки выкладывалась ради него на сто процентов. Больше мне добавить нечего. Мы сделали, что могли, на этом всё.

Мы своё заявление сделали. У него контракт с нами, Jumbo сказали, что он подписал с ними. Дело отправилось в суд».