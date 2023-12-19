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Спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «На Вуэльте Испании-2023 мы делали для Киана Эйтдебрукса всё, что могли»

Бернхард Айзель отрицает, что к Киану Эйтдебруксу плохо относились в команде Bora-hansgrohe

 

 

Бернхард Айзель отрицает, что к Киану Эйтдебруксу плохо относились в команде Bora-hansgrohe Нидерландский журналист Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте In Het Wiel предположил, что Сиан Эйтдебрукс подвергался травле в команде Bora-hansgrohe за своё слишком фанатичное отношение к работе.

 

Тейс Зонневельд: «Несколько источников сказали, что Эйтдебрукс был в Bora кем-то вроде аутсайдера. Некоторые гонщики, в том числе лидеры команды, обращались с ним как со своего рода «нёрдом», помешанным на работе, потому что фанатично относится к некоторым вещам.

 

Он просчитывал свою диету, считал, что его велосипед недостаточно аэродинамичен, сам покупал себе другие носки, потому что для него спортивная форма тоже была недостаточно хороша. Он был похож на ученика старшей школы, который получил высшую оценку за хорошую учёбу, а ему говорят: «О, у тебя снова лучшая оценка?!»  

 

Например, во время Вуэльты в Вотсапп появилась группа «Анти-Киан», в которой за его спиной о нём сплетничали. Это слишком по-детски. В этой команде он совсем не чувствовал себя как дома».

 

Спортивный директор команды Bora-hansgrohe Бернхард Айзель (Bernhard Eisel) в интервью GCN полностью отрицал, что к Киану Эйтдебруксу в команде относились плохо, а также подчеркнул, что на Вуэльте Испании-2023, дебютном Гранд-туре бельгийского гонщика, команда сделала всё возможное для его поддержки:

 

«Могу отрицать это на 100% Точно не было буллинга, особенно с моей стороны и со стороны гонщиков. На Вуэльте ему помогала своя группа, а Алексу Власову своя. С моей точки зрения, они невероятно его защищали. Мы сделали для него всё, что было в наших силах.

 

Если честно, я уже устал от всего этого. Я бы сказал, что на его поддержку тратилось втрое больше усилий, чем для Алекса в этой роли. Если этого не достаточно, то тогда будет тяжело. С профессиональной точки зрения команда поддержки выкладывалась ради него на сто процентов. Больше мне добавить нечего. Мы сделали, что могли, на этом всё.

 

Мы своё заявление сделали. У него контракт с нами, Jumbo сказали, что он подписал с ними. Дело отправилось в суд».

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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Комментарии

  • Karmatron
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    Karmatron-Фото
    Можете по тексту ссылки убедиться в своей неправоте.

    https://velolive.com/velo_news/22160-primozh-roglich-ostanetsya-v-velokomande-j
    umbo-visma-do-konca-2025-goda.html
  • Karmatron
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (5)
    Karmatron-Фото
    Почитал тут комменты и передумал.
  • vitali
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    vitali-Фото
    Если что-то происходит не так, ищем кому выгодно - это первая аксиома. Если что-то не так, и непонятно почему оно именно так, то это только из-за денег - аксиома номер два. Только мы не знаем из-за каких и чьих денег
  • drevgen
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (7)
    drevgen-Фото
    Ангина и тонзиллит весьма разные вещи. Течение и лечение может быть затяжное, даже если без осложнений. Даже если 1 месяц выпал, то не факт что еще через 2 наберёшь форму.
  • sixpack
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Короче, этот Киан сломал всю систему контрактов в проф.велоспорте. Теперь посмотрев на эту вакханалию , любой гонщик польстившись выгодным контрактом, просто можно будет уведомить

     

    ну побег Сычева из Спартака в Лион не сломал же систему контрактов в футболе. Арбитраж в итоге разрешил Сычеву выступать, заставил Лион выплатить компенсацию. Или уход Кличков от Универсума не сломал систему промоутерских контрактов. Опять же, им разрешили уйти. Это отношения хозяйствующих субъектов, и есть цена вопроса.

  • Freejazz
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    Freejazz-Фото
    Это мнение накрыло Ван Арта, де Гендта, Эвенпула, Копеки и ещё многих других бельгийцев. Если это шутка юмора (я надеюсь) то для нас, непонятливых, надо ставить смайлики. Вообще, шутки с использованием национальности не очень приветствуются (см. приключения велогонщиков Лотто в Китае).
  • Antonio Colom
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    Antonio Colom-Фото
    Человек написал свое мнение, Алексей. Не бросайтесь такими словами.
  • uran
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (7)
    uran-Фото
    Ангину несколько месяцев они, наверное, боярышником лечат.
  • uran
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ваще офигели эти бельгийцы в последнее время.
    Шовинист?
  • uran
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (5)
    uran-Фото
    Все идёт в строгом соответствии с графиком, по плану...

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