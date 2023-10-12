Сиан Эйтдебрукс нацелен работать над разделкой

Сиан Эйтдебрукс: “На разделка Джиро д’Италия-2024 нам нельзя терять время”

Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) завершил сезон велогонкой «Хроно Наций»-2023, где из-за проблем с велосипедом не смог составить конкуренцию соперникам на 45,4 километровой индивидуальной гонке на время.

20-летний бельгийский велогонщик команды Bora-hansgrohe финишировал 14-м, через 4 минуты после победителя Джоша Тарлинга (INEOS Grenadiers), а после выступления в интервью Het Nieuwsblad не сдержал критики в адрес механика команды.

Победитель Тура де л’Авенир-2022, финишировавший 8-м на дебютном Гранд-туре - Вуэльте Испании-2023, Сиан Эйтдебрукс хочет улучшить свою разделку перед Джиро д’Италия-2024, о чём также рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Photo (c) Bora-hansgrohe

Сиан Эйтдебрукс: «Через 10 км (на дистанции «Хроно наций») у меня отвалился переключатель. Я сразу поменял велосипед, но запасной оказался совершенно нерабочим. Я приехал на эту гонку учиться. Хорошо бы, чтобы и мои велосипеды были в порядке.

Нам (в Bora-hansgrohe)надо поработать над разделкой. У меня есть мощность. С моими 65 килограммами я выжимаю на педалях в среднем за час почти 400 ватт. Однако нам ещё нужно дорабатывать в этой дисциплине, потому что мы много на ней теряем. У нас ещё есть резервы в плане аэродинамики и конструкции самого велосипеда. На Джиро д’Италия-2024 будет две разделки. Нам точно нельзя на них больше терять время.

Этой зимой мы много времени проведём в аэродинамической трубе, чтобы, наконец, немного улучшить мою посадку. Планы на зиму ещё полностью не разработаны, но мне кажется очевидным, что команде есть над чем поработать. Было бы глупо не заниматься этой дисциплиной».

Сиан Эйтдебрукс отметил, что в данный момент не думает о переходе в другие команды:

«Я пока не думаю о будущем. Пока что у меня всегда была хорошая программа. Меня не перегружали. Я хорошо прогрессировал, в чём тоже заслуга команды. Я нигде больше не получил бы такой свободы. Но нам надо тщательно проанализировать, что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособными на Гранд-турах. Тогда будет понятно, сможет ли Bora что-то мне предложить или придётся искать другое место».