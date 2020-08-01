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17-летний Сиан Эйтдебрукс заинтересовал команды Мирового тура

17-летний Сиан Эйтдебрукс - новый Ремко Эвенепул?

 

 

  В тренировочном лагере к команде Deceuninck-Quick Step на четыре дня присоединился новый гонщик – 17-летний бельгиец Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks). Сейчас он юниор и выступает в команде Acrog-Tormans.

 

  В этом году Сиан Эйтдебрукс выиграл юниорскую версию классики Кююрне-Брюссель-Кююрне из одиночного отрыва, уехав за 50 км до финиша. В прошлом году Эйтдебрукс стал победителем трёхндневной гонки Critérium Européen с преимуществом в 3:41, а также выиграл чемпионат Бельгии, Tour de l'Ain, Chrono des Nations и Challenge Voeckler.

 

17-летний Сиан Эйтдебрукс заинтересовал команды Мирового тура

Photo (c) Instagram @ cianuijtdebroeks

 

   Недавно Сиан Эйтдебрукс стал лучшим во время 24-км тестовой юниорской разделки национальной сборной в Зольдере, где удерживал скорость 48 км/ч, о чём написал в своём Instagram.

 

  Глава команды Acrog-Tormans Джеф Робертс в интервью Wielerflits сказал, что Сиан Эйтдебрук может, как и Эвенепул, пропустить категорию андеров и сразу перейти в профессионалы: «Если на нас больше не повлияет Covid-19, тогда сможем ещё год наслаждаться работой с ним. Правда, как Ремко, он может пропустить уровень андеров и сразу перейти в профессионалы.

 

  Мы каждый год проводим в Испании тренировочный лагерь, где проводим разделку на 7-км подъёме. Два года назад Эвенепул на 2 минуты побил там рекорд Яспера Филипсена. Но в нашем последнем лагере Сиан улучшил этот результат ещё на полминуты.

 

Спринт – его единственное слабое место, но ему нет равных в подъёмах и разделках. Он вытворяет такое, что я никогда раньше не видел».

 

  В бельгийской прессе Сиана Эйтдебрукса уже называют новым Ремко Эвенепулом и пишут, что помимо Deceuninck-Quick Step он привлёк внимание команд Jumbo-Visma и Sunweb.

 

  Но именно с командой Патрика Лефевра Сиан Эйтдебрукс провёл четыре дня в тренировочном лагере. Deceuninck-Quick Step давно тесно сотрудничает с велоклубом Balen BC, который стоит за командой Acrog-Tormans. Именно из этого клуба пришли в профессиональный пелотон Яспер Филипсен, Херман Фризон, Йелле Ванендерт, Кевин Зеельдрайерс, Том Боонен, Ремко Эвенепул, а также нынешний спортивный директор команды Quick Step Вильфрид Пеетерс.

 

  В интервью Het Nieuwsblad генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр сказал: «Он прочувствовал атмосферу команды. Приехал к нам, хотя его командный тренер не поддерживал эту идею. Но его поступок доказывает, что у него есть характер.

 

  Он произвёл хорошее впечатление. Собираюсь ли я предлагать контракт 17-летнему? Вовсе нет. Не все являются Эвенепулами. Мы также не хотим оказаться в такой ситуации, как у команды Sunweb, когда они заключили контракт с 17-летним Марко Бреннером».

 

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Теги к статье: Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Ice
    Тренер Эгана Берналя о его под ... (2)
    Ice-Фото

    Правильно сказал, что в этом сезоне выстрелить могут те, от кого не ожидали. Тем интереснее для нас, болельщиков)))

  • velodoctor
    Команда Gazprom-RusVelo готова ... (1)
    velodoctor-Фото

    бургос по составу команд хорошо выглядит, уже так соскучился по велоспорту, 4 дня осталось. 

  • levonardo
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (1)
    levonardo-Фото

    Ребеллин конечно герой)

  • Astanaforever
    Тренер Эгана Берналя о его под ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ажиотаж вокруг Берналя как единоличного претендента выйдет боком ему и команде. Роглич, Погачар, Кинтана не дремлют. Сожрут малого.
  • Dmitry55
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: Meilleur
    Цитата: Earl57
    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

    Дискуссия о серийных победах в ГТ и гонщиках, что предопределят следующее поколение поколение суперзвезд. Серийные победители ГТ всегда были отличными раздельщиками. Из узкопрофильных гонщиков выигравших более одного ГТ за 15 лет только Кинтана.
    А если смотреть только Тур де Франс, то тут для второй победы нужны горы и разделка. Эпоха Фрума уходит, пока не видно замены. Роглич , Дюмулин вот и все претенденты. Томас свое уже получил. Тибо только горы. Если только Берналь как Конта разделку начнет ездить, но пока тоже не похоже. Будем ждать нового Фруминатора.
  • SportSpirit
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Абсолютно согласна с тем, что вы выделили в первой строчке. Примеры на антитезе к последующему рассуждению - Киттель и Кэвендиш.

    Бетанкура также можно брать как яркий типаж в рассуждениях о том, что первично талант или самодисциплина. Когда спортсмен поступает профессионально (я бы даже сказала, как осознанная личность), мы видим в медиа не желтые новости, а официальные правильные релизы команды.
  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Earl57-Фото

    Кэдал Эванс как раздельщик был лучше Нибали. И узкопрофильным специалистом он не был. Однако у него только один ГТ, а у Нибали четыре.
    Ричи Порт в разы лучше Кинтаны в разделке. Однако у него нет ни одного ГТ. Почему?

    И что самое интересное, при многочисленных победах на недельных гонках, у Ричи нет ни одного этапа какого-либо ГТ. Ну совсем нет. При том что горы у него не хуже разделки.

  • Meilleur
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

    Дискуссия о серийных победах в ГТ и гонщиках, что предопределят следующее поколение поколение суперзвезд. Серийные победители ГТ всегда были отличными раздельщиками. Из узкопрофильных гонщиков выигравших более одного ГТ за 15 лет только Кинтана.

  • raspik
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (7)
    raspik-Фото

    Ужасно дорого. Нам требуется 100 тысяч долларов

    недельная зарплата футболиста не самого высоко уровня:)

  • Sezar
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Sezar-Фото

    Есть ощущение, что Берналь подойдет к гонке в хорошей форме, лучшей чем в 2019. Большинство топов - наоборот. На финише разделки-хорошая гора, что даст ему возможность многое отыграть. Это плюсы. Минусы - маршрут не совсем его, длинные высокие финишные горы только на 1 этапе. И эти разговоры, что типа 1-1,5 минут преимущества до разделки хватит для победы- слишком оптимистичны. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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