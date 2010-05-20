Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли в Bora-hansgrohe после 2024? Без комментариев»

Сиан Эйтдебрукс ставит целью топ-7 на Джиро д’Италия-2024

Контракт Сиана Эйтдебрукса (Cian Uijtdebroeks) с командой Bora-hansgrohe заканчивается в конце 2024 года. В этом сезоне бельгийский гонщик финишировал 8-м на своём первом в карьере Гранд-туре - Вуэльте Испании. Сиан Эйтдебрукс, которому феврале исполнится 21 год, не торопится подтверждать, что продолжит карьеру в немецкой команде, но в то же время подчёркивает, что приход в Bora-hansgrohe Приможа Роглича для него лично ничего не меняет.

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О своём контракте Сиан Эйтдебрукс сказал в интервью VTM:

«Большая часть из того, что говорили и писали, была некорректной. На данный момент мне нечего добавить. Ходило много слухов, что я уйду из команды, но сейчас мы точно не работаем над этим вопросом. Мой контракт всё ещё действует до конца 2024. Останусь ли в команде через год? Не собираюсь отвечать на этот вопрос.

Сейчас ничего не комментирую. Когда писали, что мной интересуются другие команды Мирового тура, считаю комплиментом. Это всегда веселит. Позже посмотрим, что станет хорошим решением, если такое вообще будет. Приход Приможа нисколько не меняет эту ситуацию».

Ральф Денк, генеральный менеджер Bora-hansgrohe, в интервью GCN сказал, что нацелен сохранить в рядах команды талантливого молодого бельгийского гонщика:

«Наша цель - оставить его, потому что он талантливый гонщик, но наши карманы не такие большие, как у других команд. Нам придётся искать способ. На данный момент он остаётся на сезон 2024 года, потому что никакая другая команда не попросила нас его отпустить. Если посмотрите правила UCI, необходимо согласие трёх сторон - новой команды, команды, с которой есть действующий контракт, и с гонщиком. А потом UCI должен это утвердить. На моём столе никаких предложений нет. У Сиана действующий контракт, я уважаю контракты».

Зато Сиан Эйтдебрукс готов говорить о следующем сезоне, в котором его цель - попадание в топ-7 или в топ-5 в генеральной классификации Джиро д’Италия-2024, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Сиан Эйтдебрукс: «Я собираюсь бороться за генеральную классификацию. Будет непросто, потому что в маршруте две разделки, но мы уже над ними работаем. После моего 8-го места на Вуэльте Испании хочу попробовать финишировать 7-м или примерно 5-м. Надо всегда нацеливаться чуть выше. Сейчас сложно сказать, насколько это будет возможно. Я ещё не знаю, кто поедет гонку. Как только станет известно, смогу ответить, какие цели буду ставить. Возможно, мне не надо раскрывать прессе ,что хочу попасть в топ-5. Если финиширую шестым, конечно, это тоже неплохо.

В конце декабря буду обсуждать точную программу своих гонок с командой. Мне бы снова хотелось проехать Вуэльту Каталонии (прим. VeloLIVE - в этом году Сиан Эйтдебрукс финишировал на Вуэльте Каталонии 9-м в генеральной классификации), видел, что в маршруте снова будут длинные подъёмы. Мне очень нравится Льеж-Бастонь-Льеж, из классик она подходит мне больше всего. Она проходит за две недели до Джиро.

В принципе, в это время мне нужно будет работать в тренировочном лагере на высоте, но, возможно, смогу проехать Льеж в качестве подготовки. Знаю, что выиграть на ней не смогу, но было бы приятно получить опыт, проникнуться атмосферой, увидеть своих болельщиков. Хотя, конечно, Джиро остаётся самой важной целью».