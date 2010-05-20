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Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли в Bora-hansgrohe после 2024? Без комментариев»

Сиан Эйтдебрукс ставит целью топ-7 на Джиро д’Италия-2024

 

 

Контракт Сиана Эйтдебрукса (Cian Uijtdebroeks) с командой Bora-hansgrohe заканчивается в конце 2024 года. В этом сезоне бельгийский гонщик финишировал 8-м на своём первом в карьере Гранд-туре - Вуэльте Испании. Сиан Эйтдебрукс, которому феврале исполнится 21 год, не торопится подтверждать, что продолжит карьеру в немецкой команде, но в то же время подчёркивает, что приход в Bora-hansgrohe Приможа Роглича для него лично ничего не меняет.

 

Screen video @Eurosport

 

 

О своём контракте Сиан Эйтдебрукс сказал в интервью VTM:

 

«Большая часть из того, что говорили и писали, была некорректной. На данный момент мне нечего добавить. Ходило много слухов, что я уйду из команды, но сейчас мы точно не работаем над этим вопросом. Мой контракт всё ещё действует до конца 2024. Останусь ли в команде через год? Не собираюсь отвечать на этот вопрос.

 

Сейчас ничего не комментирую. Когда писали, что мной интересуются другие команды Мирового тура, считаю комплиментом. Это всегда веселит. Позже посмотрим, что станет хорошим решением, если такое вообще будет. Приход Приможа нисколько не меняет эту ситуацию».

 

Ральф Денк, генеральный менеджер Bora-hansgrohe, в интервью GCN сказал, что нацелен сохранить в рядах команды талантливого молодого бельгийского гонщика:

 

«Наша цель - оставить его, потому что он талантливый гонщик, но наши карманы не такие большие, как у других команд. Нам придётся искать способ. На данный момент он остаётся на сезон 2024 года, потому что никакая другая команда не попросила нас его отпустить. Если посмотрите правила UCI, необходимо согласие трёх сторон - новой команды, команды, с которой есть действующий контракт, и с гонщиком. А потом UCI должен это утвердить. На моём столе никаких предложений нет. У Сиана действующий контракт, я уважаю контракты».

 

Зато Сиан Эйтдебрукс готов говорить о следующем сезоне, в котором его цель - попадание в топ-7 или в топ-5 в генеральной классификации Джиро д’Италия-2024, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

Сиан Эйтдебрукс: «Я собираюсь бороться за генеральную классификацию. Будет непросто, потому что в маршруте две разделки, но мы уже над ними работаем. После моего 8-го места на Вуэльте Испании хочу попробовать финишировать 7-м или примерно 5-м. Надо всегда нацеливаться чуть выше. Сейчас сложно сказать, насколько это будет возможно. Я ещё не знаю, кто поедет гонку. Как только станет известно, смогу ответить, какие цели буду ставить. Возможно, мне не надо раскрывать прессе ,что хочу попасть в топ-5. Если финиширую шестым, конечно, это тоже неплохо.

 

В конце декабря буду обсуждать точную программу своих гонок с командой. Мне бы снова хотелось проехать Вуэльту Каталонии (прим. VeloLIVE - в этом году Сиан Эйтдебрукс финишировал на Вуэльте Каталонии 9-м в генеральной классификации), видел, что в маршруте снова будут длинные подъёмы. Мне очень нравится Льеж-Бастонь-Льеж, из классик она подходит мне больше всего. Она проходит за две недели до Джиро.

 

В принципе, в это время мне нужно будет работать в тренировочном лагере на высоте, но, возможно, смогу проехать Льеж в качестве подготовки. Знаю, что выиграть на ней не смогу, но было бы приятно получить опыт, проникнуться атмосферой, увидеть своих болельщиков. Хотя, конечно, Джиро остаётся самой важной целью».

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Теги к статье: Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 09:20 | Регистрация: 20.05.2010

    Все только я и я... и только "мои планы".

    Отсутствие управляемости у гонца не интересно никаким командам..

    Эгоист - одиночка...

    Талантливый.. но только не в самопиаре...

  2. Walther

    Сегодня, 09:26 | Регистрация: 23.01.2016

    Случай, конечно, сложный, но он сам как-то в интервью говорил, что его имя произносится как «Киан»

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:20 | Регистрация: 30.06.2017

    Сиан Эвенпул 2.0)))

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 11:30 | Регистрация: 26.07.2021

    Молодой, талантливый, амбициозный! Чего брюзжать-то?)

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (4)
    AlpenFlow-Фото
    Молодой, талантливый, амбициозный! Чего брюзжать-то?)
  • Astanaforever
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Сиан Эвенпул 2.0)))
  • SVS
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (33)
    SVS-Фото
    >>>
    За Кириенко, Винокурова, Луценко и других гонщиков с постсоветского пространства голосуют преимущественно иностранцы. Власов, например, получил 80 голосов, и только 4 из них были из России.
    >>>

    Всё правильно. Голосование за любимого гонщика, а не за "своего". Я бы тоже за них не стал голосовать :).
  • Walther
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (4)
    Walther-Фото
    Случай, конечно, сложный, но он сам как-то в интервью говорил, что его имя произносится как «Киан»
  • error
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (4)
    error-Фото

    Все только я и я... и только "мои планы".

    Отсутствие управляемости у гонца не интересно никаким командам..

    Эгоист - одиночка...

    Талантливый.. но только не в самопиаре...

  • Earl57
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (33)
    Earl57-Фото

    В этом году голосование тоже начнется 9 декабря в 20:00 по европейскому времени. В PCS уже об этом сообщили, чтобы люди начинали готовить свои списки. Будет продолжаться примерно две недели. А результаты маленькими порциями начинают выкладывать за неделю до Нового года. Победителя объявляют в 22:00 31 декабря. Последние два года им становился Ваут Ван Арт.

    https://www.procyclingstats.com/favorite500
    Голосовать может любой желающий. Какой-либо регистрации не требуется. Нужно выбрать минимум 10 и максимум 15 фамилий гонщиков из базы PCS. Организаторы подчеркивают, что это голосование не на самого успешного и знаменитого, а на самого любимого. Того, кто просто нравится. Любите Бартали, голосуйте за Бартали. Нравится мальчонка, только-только начинающий свой путь в велоспорте, голосуйте за мальчонку. Голосование списком с минимальным количеством 10 имен организаторы объясняли стремлением избежать накрутки. Ну чтобы не было так, чтобы просили случайных людей проголосовать за какого-то определенного гонщика. В прошлом году они удалили 400 списков с пояснением "Мы против манипуляций". То есть они убирают списки с полным совпадением фамилий.
    Из России желающих голосовать прискорбно мало, всего 15 человек. Из Казахстана 7, из Беларуси всего трое. За Кириенко, Винокурова, Луценко и других гонщиков с постсоветского пространства голосуют преимущественно иностранцы. Власов, например, получил 80 голосов, и только 4 из них были из России.
    Всего же в прошлом году проголосовало 7582 человека из 133 стран.

  • nightbuster33
    Петер Саган выиграл критериум ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Вы выбрали не то фото для определения места занятого Кэвом.См.внимательно,Погачар выступал в майке Чемпиона Словении с триколором.На фото,выбранным вами,это Баттистелла(напарник Сагана в парной гонке) с поднятым пальцем соответственно занятому месту.Рядом,кто-то(Трентин?) из команды UAE(майка без триколора)-2-е место.

  • VeloVelo
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Оля, не знал, спасибо за инфу про голосование.
    Кого бы я выбрал... Вот вы меня прям озадачили, непростой вопрос )

    Могу только сказать, что выбираю обычно не только по достижениям, но и по личным человеческим качествам. Джино Бартали точно в этот список войдет как №1.
    Ну и еще, конечно, очень много претендентов.

     

    Из тех, кто сегодня гоняется, почему-то, первым приходит на ум Ваут, хотя, конечно, есть много и других кандидатов.

    Интересная тема. Напишите пост, если будет время и возможность.
    Мне кажется, это будет многим нашим здесь интересно )

  • VeloVelo
    Петер Саган выиграл критериум ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А Трентин время даром не теряет, молодец )

  • shoooster
    Петер Саган выиграл критериум ... (3)
    shoooster-Фото
    На фото Кэв явно второй))

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