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Матье ван дер Пул: “Без победы на чемпионате мира по велокроссу останусь не удовлетворён итогом этой зимы”

Матье ван дер Пул о старте на чемпионате мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel)  четырежды надевал радужную майку чемпиона мира по велокроссу, но ни разу не выигрывал её дома, в Нидерландах. Тем важнее для 28-летнего велогонщика команды Alpecin-Deceuninck становится пятый титул, за который придётся бороться со своим давним соперником, бельгийским гонщиком Ваутом ван Артом.

 

  В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул признался, что если не выиграет чемпионат мира по велокроссу, то оценит весь свой зимний период работы в этой дисциплине как неудовлетворительный.  

 

 

 

 

 

  Матье ван дер Пул: «Ради победы я и работал, старался немного по-другому организовать зиму, потому что с самого начала чемпионат мира по велокроссу отметил для  себя  красным. Я не хочу круглый год быть на пике формы. Сейчас нацелен работать по периодам. За последние годы шоссе стало намного важнее, но зимой самое главное для меня – чемпионат мира по велокроссу. Конечно, если бы не он, я не стал бы так много времени уделять кроссу, а катался бы только для удовольствия.

 

  Без победы останусь не удовлетворён тем, ка к прошла эта зима. В плане результатов период Рождества был хорош, но я ожидал большего. Я не достиг того уровня, на который настраивался в этом сезоне, но если выигрываешь чемпионат мира, всё остальное уже не важно.

 

  Нервничаю, но уже не так, как раньше. Но не могу отрицать, что это всё ещё чемпионат мира. И он будет особенным, даже больше, чем когда-либо, потому что проходит в Хоогерхейде. С этим городом у меня связаны хорошие воспоминания, здесь я получил первый титул чемпиона Нидерландов на шоссе. Мне всегда нравилось приезжать в Хоогерхейде. Моя бабушка жила недалеко от этой трассы. Думаю, для папы этот чемпионат будет ещё более значимым, потому что он здесь вырос, и он смог организовать ещё один чемпионат по велокроссу. Он этим гордится».

 

  Когда чемпионат мира проводился в Нидерландах, Матье ван дер Пул дважды проигрывал его Вауту ван Арту – сначала в андерах в Хоогерхейде в 2014, а потом в Валькенберге в 2018.

 

  «В Валькенберге была очень нетипичная трасса, к тому же с тех пор прошло четыре года. Я уже не тот гонщик. И после того чемпионата у меня всегда всё шло хорошо. С тех пор одержал три победы – в Богенсе, Дюбендорфе и Остенде, за исключением прошлого года, когда был проблемы со спиной. Это не тот случай, что я стартую со страхом за своё тело, потому что прошлые два раза в Нидерландах всё прошло плохо».

 

  В интервью Sporza Адри ван дер Пул, опроверг возникающие в прессе предположения, что проектируя трассу  чемпионата мира по велокроссу в Хоорегхейде, делал её подходящей для сына, Матье ван дер Пула, который будет бороться за пятый титул чемпиона мира.

 

  Адри ван дер Пул (Adrie van der Poel), отец Матье: «Я проектировал эту трассу, опираясь на имеющиеся ресурсы, а не с оглядкой на гонщиков. Я внимательно изучал финишную линию,  VIP тенты, пит-стопы, парковочные места без мысли о том, выгоден ли Матье или кому-то ещё тот или этот поворот. Я выстраивал трассу так, чтобы она была интересной, но никогда не ходил по ней, рассматривая, что это подходит для X, а это – для Y».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck чемпионат мира по велокроссу

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 4.07.2011

    Завтра он её наденет?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 06:45 | Регистрация: 7.12.2014

      Говорят, что Матье ни разу не выигрывал на тех трассах, которые проектировал его отец. Там всегда выигрывал Ван Арт.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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