Тренер о прогрессе Тома Пидкока и целях на 2024 год

Курт Богарт: «Том может добиться большого прогресса на Гранд-туре»

В следующем сезоне Тому Пидкоку (Tom Pidcock) предстоит найти баланс в подготовке к разным задачам - борьбе на весенних классиках, участии в Тур де Франс-2024 и защите титула олимпийского чемпиона в маунтинбайке. Тренер 24-летнего британского велогонщика команды INEOS Grenadiers Курт Богартс (Kurt Bogaerts) считает, что его подопечный сможет добиться значительного прогресса на французском Гранд-туре, и для начала ему необходимо поставить целью топ-5 генеральной классификации.

В интервью GCN Курт Богартс рассказал, что Том Пидкок начнёт сезон велокросса позже обычного и проедет примерно 8 - 12 гонок после тренировочного сбора команды INEOS Grenadiers, который закончится 15 декабря, а участие в Чемпионате мира по велокроссу пока под вопросом.

Курт Богартс: «Не могу утверждать, что он не поедет чемпионат мира по велокроссу. Если я говорю, что шансы невелики, это не означает, что он не примет участия. Я говорил журналистам, что его участие маловероятно, но это ещё не подтверждено. Есть множество факторов, которые мы хотим взвесить. Все мы знаем, что главный фокус на шоссе. Нужно решить головоломку с тремя дисциплинами. Я не тороплюсь принимать решения, просто меня об этом часто спрашивают. Сейчас мы на стадии планирования, и это сложный процесс. Мы ещё пока далеки от завершения, двигаемся шаг за шагом».

Том Пидкок дважды принимал участие в Тур де Франс. В 2022 году он выиграл этап и финишировал 16-м в общем зачёте, в этом сезоне завершил Тур на 13-м месте.

Тренер Тома Пидкока не хочет создавать на него дополнительное давление, а на вопрос журналистов GCN, готов ли британский гонщик возглавить команду INEOS Grenadiers на Гранд-туре, Курт Богартс ответил:

«Трудно сказать. Невозможно ответить, пока не сделаешь. Когда появятся места на подиуме Гранд-тура, можно будет поговорить о лидерстве. Я знаю, что с физической точки зрения он может добиться большого прогресса. Для него это неизведанная территория.

Думаю, в следующем году он сделает ещё один шаг вперёд, тогда посмотрим, на каком он уровне. Если будет виден прогресс по сравнению с этим годом - уже хорошо. Например, топ-5 общего зачёта и победа на этапе, где соперниками будут претенденты на генеральную классификацию. Это были бы здравые амбиции. Если способен заехать в топ-5, значит, приблизился к подиуму.

Но в этом году он был 13-м, и проиграл много времени. Так что, надо сделать несколько серьёзных шагов и работать над тем, чтобы ограничить потери. Том прогрессирует на Туре. По моему мнению, Тур де Франс в 2023 году у него получился лучше, чем первый. Ему не удалось выиграть этап, но в целом он проехал лучше. Он был сильнее, поэтому, надеюсь, он сможет и дальше двигаться в правильном направлении. Большую часть Тур де Франс-2023 Том проехал мощно, у него было всего два плохих дня, а в финале он был очень силён».

На вопрос GCN, есть ли у команды INEOS Grenadiers претендент на победу в Тур де Франс в 2024 году, Курт Богартс ответил:

«Я бы сказал нет, но предсказать невозможно. Было бы немного самонадеянно говорить «да», при том, как доминировали Погачар и Вингегор в последние два года. Несколько раз они были сильнее, надо закрыть просвет, который они создали, и мы с командой над этим работаем. Уверен, мы сможем этого добиться».