Тренер Тома Пидкока подтвердил, что гонщик был сбит машиной на тренировке

После того, как команда Ineos Grenadiers объявила, что Том Пидкок получил перелом ключицы во время падения на тренировке в Андорре, тренер 21-летнего британского гонщика Курт Богартс (Kurt Bogaerts) уточнил детали инцидента.

В интервью Sporza Богарт рассказал, что Тома Пикока сбила машина, когда он на высокой скорости начал проходить спуск.

Курт Богартс: «В начале спуска он ехал на довольно высокой скорости. Мы не знаем, что точно произошло, но Тома сбоку ударила машина. Из-за удара он катапультировался и перелетел через автомобиль. Его велосипед частично принял на себя силу удара и разломился на две части. Самым главным для нас было немедленно доставить Тома в больницу.

Когда удар такой силы, никогда не знаешь, какие будут последствия. В общем ему повезло. Том настроен положительно, уже смотрит вперёд.

Сейчас будем много работать. Мы должны постараться сохранить форму, которую он набрал, но также быть внимательными и следить, нет ли воспаления или других осложнений.

Конечно, стартовать на Туре Швейцарии слишком рано, но Кубок мира по маунтинбайку в Ле-Жет (Les-Gets) (4 июля) и кросс-кантри на Олимпийских играх (26 июля) могут быть достижимыми целями.

Тур Швейцарии мы включили в его программу, чтобы ему не было слишком скучно готовиться к Токио. Тренируясь как обычно, он подготовится к Олимпиаде как раз так, как надо. Просто теперь к Токио его приведёт другая дорога».

Фотография сломанного велосипеда Тома Пидкока появилась в твиттере La Flamme Rouge @laflammerouge1.

Tom Pidcock has broken his collarbone after crashing last Monday. He was training around Font-Romeu-Odeillo-Via and was found conscious on the ground. His frame broke in two on impact.



