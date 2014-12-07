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Тренер Тома Пидкока подтвердил, что гонщик был сбит машиной на тренировке

Тренер Тома Пидкока об инциденте на тренировке

 

 

   После того, как команда Ineos Grenadiers объявила, что Том Пидкок получил перелом ключицы во время падения на тренировке в Андорре, тренер 21-летнего британского гонщика Курт Богартс (Kurt Bogaerts) уточнил детали инцидента.

 

В интервью Sporza Богарт рассказал, что Тома Пикока сбила машина, когда он на высокой скорости начал проходить спуск.

 

  Курт Богартс: «В начале спуска он ехал на довольно высокой скорости. Мы не знаем, что точно произошло, но Тома сбоку ударила машина. Из-за удара он катапультировался и перелетел через автомобиль. Его велосипед частично принял на себя силу удара и разломился на две части. Самым главным для нас было немедленно доставить Тома в больницу.

 

Когда удар такой силы, никогда не знаешь, какие будут последствия. В общем ему повезло. Том настроен положительно, уже смотрит вперёд.

 

Сейчас будем много работать. Мы должны постараться сохранить форму, которую он набрал, но также быть внимательными и следить, нет ли воспаления или других осложнений.

 

Конечно, стартовать на Туре Швейцарии слишком рано, но Кубок мира по маунтинбайку в Ле-Жет (Les-Gets) (4 июля) и кросс-кантри на Олимпийских играх (26 июля) могут быть достижимыми целями.

 

Тур Швейцарии мы включили в его программу, чтобы ему не было слишком скучно готовиться к Токио. Тренируясь как обычно, он подготовится к Олимпиаде как раз так, как надо. Просто теперь к Токио его приведёт другая дорога».

 

Фотография сломанного велосипеда Тома Пидкока появилась в твиттере La Flamme Rouge @laflammerouge1.

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 8.09.2017

     Чёт странно, и ни одной фото с машиной, и информация через сутки про машину. Да и при ударе сбоку обычно не так велосипед выглядит.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 03:33 | Регистрация: 7.12.2014

      Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
      Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
      Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))

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Комментарии

  • alexmax42
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    alexmax42-Фото

    Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

    Именно при нем Фрум взял свои титулы. 

    Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

    Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало. 

    А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие. 

    Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))

  • Ернат
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    Ернат-Фото

    Поздравляю 

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Shalam s Urala-Фото

    деньги, понятно, имеют значение

    но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"

  • Shalam s Urala
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    дай бог всяческих успехов

    но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал

  • Earl57
    Тренер Тома Пидкока подтвердил ... (2)
    Earl57-Фото

    Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
    Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
    Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, вы забыли, что у Луценко главная цель не Тур, а ОИ.

  • Адриен
    Критериум Дофине-2021. Этап 5 (8)
    Адриен-Фото

    Чтобы побеждать - надо ПЫТАТЬСЯ побеждать ! Молодец Томас, сломавший нудный , всеми ожидаемый, предсказуемый спринтерский финиш. Другим НЕспринтерам наука - пытайтесь ! И будете с победами.

  • Адриен
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Адриен-Фото
    Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...
  • Адриен
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Адриен-Фото

    Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...

  • uran
    Герант Томас – победитель 5 эт ... (1)
    uran-Фото
    Трэковый кусок у Томаса отменный.

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