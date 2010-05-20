Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель о Вуэльте Испании-2023, Jumbo-Visma и Ремко Эвенепуле

Лэнс Армстронг: “Такого успеха, как у Jumbo-Visma, не было никогда”

Результаты Вуэльты Испании-2023 - триумф Jumbo-Visma, уникальный подиум, занятый гонщиками одной команды, способность найти компромисс и добиваться целей, а также возможности Ремко Эвенепула после испанского Гранд-тура в подкасте The Move обсудили Лэнс Армстронг, Йохан Брюнель и Джордж Хинкепи.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Лэнс Армстронг: «Я думаю, это потрясающе. Победа Сеппа Кусса - такое великое достижение для американского велоспорта. Не думаю, что кто-то из нас с ним знаком. Он кажется таким хорошим парнем, гонщиком, который работает на команду. Выдающееся событие. Но и никогда одна команда ещё не побеждала на трёх Гранд-турах в один сезон. Никогда такого не было. Мы даже пошутили, что оказывается, больше совсем не знаем велоспорт. Когда думаешь, как одна команда не только выиграла все три Гранд-тура сезона, но ещё и заняла 1-2-3 места на одном из них… Это просто вау!

Джордж упомянул три команды - Jumbo-Visma, INEOS и UAE. С моей точки зрения эти команды в другой лиге по сравнению с остальными. Но теперь одна из них вообще в стратосфере. Кажется, две другие суперкоманды теперь переспрашивают друг друга, что происходит, для них, кажется, всё произошло слишком быстро. Да, им придётся поломать мозг».

Йоахан Брюнель: «Фото позади меня само обо всём говорит. Розовая майка Джиро, жёлтая Тура и красная Вуэльты, а также их слоган: «Побеждаем вместе». Мы много обсуждали во время Вуэльты, что происходит внутри команды, но в итоге надо признать, что, наверное, мы строили слишком много предположений. Их девиз никогда не получал настолько яркого подтверждения. То, что они сделали, потрясающе. Теперь это команда - эталон, лучшая в мире, такая, какой была в своё время Sky. Если спросить сейчас любого молодого велогонщика, где он хочет выступать, он назовёт эту команду».

Джордж Хинкепи: «Другие крупные команды, как INEOS, UAE, будут ломать голову, как победить этого гиганта. Предполагаю, что бюджеты трёх-четырёх топовых команд сопоставимы. Поэтому не в бюджете дело. Вопрос в том, что они должны переосмыслить, как им конкурировать с этими ребятами, выигравшими все три Гранд-тура».

В ответ на реплику Хинкепи о бюджетах команд Йохан Брюнель заметил:

«У них не одинаковые бюджеты. Я бы сказал, у INEOS он, по меньшей мере, миллионов на 10 больше. Если посмотреть, они были очень успешны в течение 7, 8, 9 лет, а теперь, например, даже на этой Вуэльте… Хотя именно эта Вуэльта, наверное, плохой пример. Их не было видно.

Да, им очень не везло, но и на Туре они даже не приблизились. Хотя да, на Джиро они заняли второе место с Герантом Томасом. Но Jumbo-Visma знают, что они делают. У них тщательный и хладнокровный датский подход - у них всё под контролем, они учитывают все детали, нанимают лучших людей для каждого сектора спорта. И результат налицо».

Лэнс Армстронг: «Это, действительно вопрос, кто…Это не Брэйлсфорд времён Sky, не знаю, может быть, Ричард Плюгге…Должен быть кто-то, кто принимает решения, определяет направление».

Йонах Брюнель: «Этого парня зовут Мерейн Зееман. Он главный спортивный директор. Он отвечает за всех людей команды. Конечно, Ричард Плюгге - генеральный менеджер. Да, он нанимает правильных людей и принимает хорошие решения. Но если посмотреть на Вуэльту, на1-2-3 места Сеппа Кусса, Йонаса Вингегора и Приможа Роглича. Двое входят в число трёх лучших многодневщиков мира, третьего в гонке не было - это Погачар. Поэтому логично, что они поднялись на подиум. А сюрпризом стал Сепп Кусс. Никто не рассчитывал, что он будет на подиуме, не говоря уже о победе.

Я нахожу поразительным, что после всех сомнений, полемик, давления средств массовой информации и критики эти ребята всё равно смогли собраться и работать вместе. Фактически Йонас и Примож привезли Сеппа в Мадрид. Сепп Кусс проигрывал им время в разделке и на тех этапах, где Примож и Йонас атаковали. Но он не проиграл ни секунды другим гонщикам Вуэльты. Да, было много разговоров, что они ему подарили. Ничего они не дарили.

Он заслужил эту победу. Он выиграл эту майку, когда уехал в отрыв, когда потрясающе проехал разделку, где впервые в своей карьере ехал на максимуме своих возможностей, где проиграл очень мало. Плюс он был в сильнейшей команде.

Мне интересно, о чём он думает. Что-то мне подсказывает, что он хочет вернуться к своей привычной роли. Я читал, что он говорил. Он сказал, что победитель должен был хладнокровным, принимать решения, отодвигая эмоции. А он не такой. Поэтому, думаю, ему будет некомфортно. Со всем уважением к Сеппу Куссу, если бы он был лидером другой команды, с большой долей вероятности эту Вуэльту он бы не выиграл. Он выиграл благодаря тому, что был в Jumbo-Visma».

Джордж Хинкепи: «Когда после финишей на Англиру и Турмале, когда Йонас с улыбкой подошёл, многие из нас задались вопросом, что происходит, как он мог сбросить лидера команды, который так много для него делал в течение года, нескольких лет. Но он тоже пересекал финиш, улыбаясь. Он радовался, что ещё день может бороться в красной майке. Мы видим разницу в менталитетах. Думаю, Сепп просто ехал день за днём, наслаждался моментом. Но они больше не отпустят его в такой отрыв. Он воспользовался этим преимуществом».

Лэнс Армстронг: «А когда заканчивается контракт Сеппа Кусса?»

Йохан Брюнель: «Я не знаю, и, мне кажется, это совсем не важно. Думаю, он доволен тем, что есть. Мы много обсуждали вопрос о бонусах в контрактах. Почему у лидеров были сомнения, у Роглича больше, чем у Йонаса. Мне кажется, что, возможно, у Вингегора и Роглича не были предусмотрены бонусы в контракте в случае победы на Вуэльте, потому что их базовая зарплата уже такая высокая, как будто они уже выиграли Вуэльту.

И если у Сеппа Кусса в момент подписания контракта был хороший агент, возможно, он вписал бонусы за победу на Гранд-туре. Даже если для такого гонщика когда-то победа на Гранд-туре кажется немыслимой, некоторые люди её учитывают просто на всякий случай. Понимаете. Конечно, тогда он получит большие бонусы, и, может быть, на следующий год его контракт станет более выгодным. Знаете, Jumbo-Visma - не дураки, они захотят его удержать. Они понимают, насколько он ценный гонщик.

Сепп Кусс приобрёл совершенно новый опыт, но он больше популярен в Испании, чем в США. Он женат на испанке, он прекрасно говорит по-испански. Его интервью на испанском было безупречным. Испанские болельщики, испанские медиа очень хотели, чтобы Сепп Кусс выиграл. Он очень-очень популярен там, его очень любят».

Лэнс Армстронг: «Не все команды могут ставить такие цели, как Jumbo-Visma.

Вот какими были их цели на 2023 год:

"1. Выиграть Тур де Франс.

2. Выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ

3. Выиграть Джиро д’Италия

4. Выиграть Вуэльту Испании

5. Олаву выиграть больше 10 гонок.

Если мы достигнем этих целей, мы займём 1-е место в Мировом рейтинге".

Я имею в виду, что если у вас есть база, чтобы ставить такие цели, и вы достигли всех, за исключением одной… Я просто снимаю шляпу».

Йохан Брюнель: «Когда в команде гонщики такого уровня - это невероятно. Не думаю, что буду проверять Мировой рейтинг, после Вуэльты всё и так ясно. До Вуэльты они шли на одном уровне с UAE, но теперь уже нет».

На вопрос ведущего о Ремко Эвенепуле и его возможностях Йохан Брюнель ответил:

«Не думаю, что они ехали на Вуэльту за полученными результатами. У него такой характер, я уверен, что он не слишком доволен. Но после того плохого дня он взял от гонки максимум.

Моё личное мнение, что ему не надо было разбрасываться на все эти отрывы, а надо было сфокусироваться только на Англиру, которую он знает, и включиться в борьбу с сильнейшими. Там он должен был оставаться с лидерами и пытаться выиграть этот этап. Он мог бы сказать, да, у меня был плохой день, но вот что я могу. Это был бы наилучший итог после плохого дня. Я считаю его потрясающим гонщиком. Да, он не выиграл Вуэльту в этот раз, но побеждал в прошлом году. Мне кажется, пока рано вычёркивать его из гонщиков на Гранд-туры. Он уже проехал несколько и выиграл один.

Ему всего 23 года, а у него уже 50 побед. У него есть характер. Он не сказал это прямо, но дал понять, что с чистого листа начнёт разрабатывать другой подход. Я считаю, что в этом сезоне он слишком долго выступал на очень высоком уровне.

Он фокусировался на Джиро, а перед нею ехал классики, выиграл Льеж, потом лидировал на Джиро и сошёл из-за ковида. Потом проехал Тур Швейцарии, и я думаю, он не выдержал время, необходимое для восстановление после ковида. Потом выиграл чемпионат Бельгии, Классику Сан-Себастьяна, участвовал в групповой гонке чемпионата мира, выиграл разделку.

Он очень долго выступал на высоком уровне. Они в команде должны более внимательно смотреть на календарь. Хотя очень и очень тяжело составлять расписание для очень амбициозного парня».