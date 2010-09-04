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Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Звёзды велоспорта в роли велорикш на велопразднике "Tour de France Prudential Singapore"-2023

 

 

Тадей Погачар, Крис Фрум, Петер Саган, Марк Кэвендиш, Яспер Филипсен, Сепп Кусс. Джулио Чикконе и другие известные велогонщики пелотона приехали в Сингапур на второй выпуск Критериума “Tour de France Prudential Singapore”.

 

28 октября они приняли участие в спортивных мероприятиях и презентации команд, а сам Критериум - 20 кругов протяжённостью 3 км, проложенных в центре Сингапура, пройдёт 29 октября.

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

 

 

25-летний словенский велогонщик Тадей Погачар, призёр Тур де Франс этого года, двукратный победитель французского Гранд-тура, прилетел в Сингапур одним из первых после сбора команды UAE Team Emirates в Абу-Даби. Ровесник Тадея Погачара, бельгийский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Яспер Филипсен тоже приехал в Сингапур заранее.

 

С Тадеем Погачаром Филипсен выступал в UAE Team Emirates два сезона - в 2019 и 2020. С тех пор  на счету каждого прибавилось побед. У Тадея Погачара их 63, у Яспера Филипсена - 42. Бывшим товарищам по команде было что вспомнить. Но список побед в гонках Мирового тура Яспер Филипсен начал раньше, правда, первая победа его не порадовала. На 5-м этапе Тура Даун Андер он стал победителем после дисквалификации Калеба Юэна.

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

 

 

Тадей Погачар: «Помню то время. Мы сразу поладили, с первого тренировочного блока. Более того, мы оба 1998 года рождения. Должно быть, этот год был хорошим для велоспорта. Фактически, мы в тот год вместе росли как велогонщики. Он прогрессировал в спринтах, я - как горняк».

 

Яспер Филипсен: «Тадей совсем не изменился. Он выиграл много гонок, но остался таким же хорошим парнем, как всегда. Мы больше не выступаем в одной команде, но продолжаем  регулярно обмениваться сообщениями».

 

Маршрут Тур де Франс-2024 был одной из самых обсуждаемых тем, и в интервью GCN Тадей Погачар рассказал, какие моменты отметил для себя:

 

«Я бы поставил этому маршруту 9 из 10, потому что Тур де Франс-2024 финиширует там, где я тренируюсь каждый день. Мне нравится маршрут.

 

Думаю, на этапе с гравийными дорогами все будут более осторожны и осмотрительны, поедут его не так, как однодневную гонку типа Страде Бьянке, где ты выкладываешься полностью, зная, что на следующий день можно ни о чём не волноваться. Считаю, что получится такой же этап, как с дорогами Рубэ, где больше защищались, чем атаковали. Но я не возражаю против гравийных дорог, мне нравится Страде Бьянке, так что посмотрим.

 

Конечно, не идеально, что в такой гонке многое может случиться, никогда не знаешь, что пойдёт не так, но меня это не пугает. Всё равно нужно, чтобы хорошо шла нога, чтобы рядом была команда, и не терять концентрацию.  

 

Такой тип этапа довольно рискованный, но мы рискуем каждый день, не думаю, что этап что-то серьёзно меняет. Мне кажется, хорошо, что сильные претенденты теперь будут из разных команд, а не так, как в прошлые два года мы видели только Jumbo против UAE.

 

Думаю, Ремко тоже приедет на Тур, и многие другие ребята поднимутся на такой уровень. Надо подождать, увидим, получится ли этот Тур лучшим в истории».

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

 

 

В первый день спортивного праздника Tour de France Prudential Singapore Criterium руководящую роль взял на себя четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум. В соревновании велорикш он разделил всех на две команды. В свою команду Крис Фрум взял Марка Кэвендиша и Петера Сагана, во вторую определил младших товарищей по пелотону — Тадея Погачара, Яспера Филипсена и Джулио Чикконе (Lidl-Trek). Звёздам велоспорта предстояло каждому по очереди испытать себя в роли велорикши и провезти своего товарища по команде.

 

Марк Кэвендиш с 34 победами на Тур де Франс, Петер Саган с 12 выигранными этапами Тур де Франс и Крис Фрум с 7 победами на этапах Тур де Франс за три круга, который надо было проехать в роли велорикш, проиграли 12 секунд команде Погачара, Филипсена и Чикконе.

 

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

 

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

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Теги к статье: Тадей Погачар Крис Фрум Сепп Кусс Яспер Филипсен критериум Марк Кэвендиш Тур де Франс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Классные ребята они все.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 04:03 | Регистрация: 19.09.2014

    Шкипер и здесь умудрился проиграть.

    1. s75

      Сегодня, 09:12 | Регистрация: 9.06.2015

      А никудышный он менеджер. Петро надо было отдать соперникам, а Чикко забрать к себе. Минус 20 кг в коляске. Marginal Gains.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:23 | Регистрация: 4.07.2011

    А где мышонок?

    Уже сидит в горах, готовясь к тдф 2024?

  4. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 4.09.2010

    МакЮэн там отсвечивает?

  5. s75

    Сегодня, 08:53 | Регистрация: 9.06.2015

    ASO в поисках альтернативы командной разделке.

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Комментарии

  • JetRevel
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    JetRevel-Фото
    Я смотрю по заявлениям гонщиков,многие спорт диры уверены в "жёстком" колхозе на Туре,по этому пробовать будут все.Как бы там Юмба не рассказывали,что им идеально подходит этот Тур

    Поедет Аюсо,Рогло,Ремко вроде тоже,Кинтана если с ногой может везти Масса,следовательно Сепп будет готовиться к Туру по полной программе как к одному ГТ в сезоне и в случае форс мажора уже доказывать,что Вуэльту ему не подарили
  • s75
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    s75-Фото

    Интересно будет, если Висма на Джиро даст свободу обоим британцам, Вальтеру, Вадеру. Или доверят своей старой Голландской гвардии К&К ?

  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото
    А никудышный он менеджер. Петро надо было отдать соперникам, а Чикко забрать к себе. Минус 20 кг в коляске. Marginal Gains.
  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото

    ASO в поисках альтернативы командной разделке.

  • Shalam s Urala
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    МакЮэн там отсвечивает?

  • motte
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    motte-Фото

    А где мышонок?

    Уже сидит в горах, готовясь к тдф 2024?

  • sashaney
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    sashaney-Фото
    Шкипер и здесь умудрился проиграть.
  • Astanaforever
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кусс заигрался не хило. Все не может из образа выйти после Вуэльты. В сл.году ему подарки Вингегор делать не будет...расплатился с ним сполна в Испании. Джиро не едет. На туре будет пахать на Йонаса. А на Вуэльте Погачар с Рогличем не оставят ему шансов. А если еще и Вингегор надумает ехать испанский тур, тогда пиши пропало. Так, что пусть едет Джиро и сразится с Ремко один на один. Может обманет ремкину разделочную фортуну в горах.

    Ах да...забыл, что едет Джиро Пронский.. Ну, тогда нигде шансов нет у Сеппа.))))
  • BlAr
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    BlAr-Фото

    У Пронского всё меньше и меньше конкурентов!

    P.S. Вполне ожидаемое решение по Джиро. Кусса заставят пахать на чуть не лишившего его майки Вингегора. В другой ситуации можно было бы сказать "долг платежом красен", но кто кому больше должен в данном случае - не рискну утверждать.

  • Astanaforever
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Классные ребята они все.

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Primoz Roglic (Jumbo - Visma)

Emils Liepins (Lidl-Trek)

Pavel Bittner (Team dsm-firmenich)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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