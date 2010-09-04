Критериум в Сингапуре встречает звёзд Тур де Франс

Звёзды велоспорта в роли велорикш на велопразднике "Tour de France Prudential Singapore"-2023

Тадей Погачар, Крис Фрум, Петер Саган, Марк Кэвендиш, Яспер Филипсен, Сепп Кусс. Джулио Чикконе и другие известные велогонщики пелотона приехали в Сингапур на второй выпуск Критериума “Tour de France Prudential Singapore”.

28 октября они приняли участие в спортивных мероприятиях и презентации команд, а сам Критериум - 20 кругов протяжённостью 3 км, проложенных в центре Сингапура, пройдёт 29 октября.

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

25-летний словенский велогонщик Тадей Погачар, призёр Тур де Франс этого года, двукратный победитель французского Гранд-тура, прилетел в Сингапур одним из первых после сбора команды UAE Team Emirates в Абу-Даби. Ровесник Тадея Погачара, бельгийский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Яспер Филипсен тоже приехал в Сингапур заранее.

С Тадеем Погачаром Филипсен выступал в UAE Team Emirates два сезона - в 2019 и 2020. С тех пор на счету каждого прибавилось побед. У Тадея Погачара их 63, у Яспера Филипсена - 42. Бывшим товарищам по команде было что вспомнить. Но список побед в гонках Мирового тура Яспер Филипсен начал раньше, правда, первая победа его не порадовала. На 5-м этапе Тура Даун Андер он стал победителем после дисквалификации Калеба Юэна.

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

Тадей Погачар: «Помню то время. Мы сразу поладили, с первого тренировочного блока. Более того, мы оба 1998 года рождения. Должно быть, этот год был хорошим для велоспорта. Фактически, мы в тот год вместе росли как велогонщики. Он прогрессировал в спринтах, я - как горняк».

Яспер Филипсен: «Тадей совсем не изменился. Он выиграл много гонок, но остался таким же хорошим парнем, как всегда. Мы больше не выступаем в одной команде, но продолжаем регулярно обмениваться сообщениями».

Маршрут Тур де Франс-2024 был одной из самых обсуждаемых тем, и в интервью GCN Тадей Погачар рассказал, какие моменты отметил для себя:

«Я бы поставил этому маршруту 9 из 10, потому что Тур де Франс-2024 финиширует там, где я тренируюсь каждый день. Мне нравится маршрут.

Думаю, на этапе с гравийными дорогами все будут более осторожны и осмотрительны, поедут его не так, как однодневную гонку типа Страде Бьянке, где ты выкладываешься полностью, зная, что на следующий день можно ни о чём не волноваться. Считаю, что получится такой же этап, как с дорогами Рубэ, где больше защищались, чем атаковали. Но я не возражаю против гравийных дорог, мне нравится Страде Бьянке, так что посмотрим.

Конечно, не идеально, что в такой гонке многое может случиться, никогда не знаешь, что пойдёт не так, но меня это не пугает. Всё равно нужно, чтобы хорошо шла нога, чтобы рядом была команда, и не терять концентрацию.

Такой тип этапа довольно рискованный, но мы рискуем каждый день, не думаю, что этап что-то серьёзно меняет. Мне кажется, хорошо, что сильные претенденты теперь будут из разных команд, а не так, как в прошлые два года мы видели только Jumbo против UAE.

Думаю, Ремко тоже приедет на Тур, и многие другие ребята поднимутся на такой уровень. Надо подождать, увидим, получится ли этот Тур лучшим в истории».

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour

В первый день спортивного праздника Tour de France Prudential Singapore Criterium руководящую роль взял на себя четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум. В соревновании велорикш он разделил всех на две команды. В свою команду Крис Фрум взял Марка Кэвендиша и Петера Сагана, во вторую определил младших товарищей по пелотону — Тадея Погачара, Яспера Филипсена и Джулио Чикконе (Lidl-Trek). Звёздам велоспорта предстояло каждому по очереди испытать себя в роли велорикши и провезти своего товарища по команде.

Марк Кэвендиш с 34 победами на Тур де Франс, Петер Саган с 12 выигранными этапами Тур де Франс и Крис Фрум с 7 победами на этапах Тур де Франс за три круга, который надо было проехать в роли велорикш, проиграли 12 секунд команде Погачара, Филипсена и Чикконе.

Photo @A.S.O Tour de France™ @LeTour