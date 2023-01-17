Яспер Филипсен опередил Йонаса Вингегора и Геранта Томаса на критериуме в Сайтаме

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 20:25
Яспер Филипсен – победитель критерима в “Saitama Criterium”
Победитель двух этапов Тур де Франс-2022, в том числе этапа на Елисейских Полях, Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) выиграл спринт и на посттуровском критериуме в японском городе Сайтама (Tour de France Saitama Criterium). 24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix опередил победителя Тур де Франс-2022 Йонаса Вингегора и победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса.
На 17 кругах (по 3,5 км) по улицам Сайтамы и по стадиону “Saitama Super Arena” развернулась борьба звёзд велоспорта и японских велогонщиков. Яспер Филипсен, Юкия Арасиро и Марк Кэвендиш боролись за зелёную майку, Симон Гешке (Cofidis) – за горные очки. Британский спринтер Марк Кэвендиш выиграл состязание за зелёную майку, а Симон Гешке облачился в гороховую майку, ускользнувшую на Тур де Франс-2022, когда с преимуществом в 7 очков её выиграл Йонас Вингегор.
Photo (c) A.S.O._Pauline_Ballet/A.S.O._Yuzuru_Sunada
Photo (c) A.S.O._Pauline_Ballet
Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) атаковал на критериуме за 24 км до финиша. Но его рывок был нейтрализован за 5 кругов, когда атаковали Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) и Алехандро Вальверде (Movistar),которые в Сайтаме проехали последнюю гонку в своей карьере. Дуэт ветеранов пелотона набрал 25 секунд преимущества, но их догнали Йонас Вингегор, Яспер Филипсен, а также Крис Фрум (Israel Premier Tech) и Герант Томас (Ineos Grenadiers). В итоге четверо лидеров разыграли спринт, в котором победителем стал Яспер Филипсен.
Яспер Филипсен: «Очень приятно после перерыва окунуться в прекрасную атмосферу, которую создало так много болельщиков на улицах Сайтамы. Сегодня у меня отлично шла нога, такие критериумы мне подходят. Я рад результату. Надеялся на спринт, просто не мог дать уехать соперникам. Получился идеальный сценарий. На этой неделе всё было очень интересно, узнал о японской культуре, получил новый опыт. Думаю, этот сезон был лучшим в моей карьере, две победы на этапах Тур де Франс – самые важные в этом году».
В воскресенье, 6 ноября, Алехандро Вальверде и Винченцо Нибали проехали финальную гонку в карьере. А до старта в критериуме они вместе с Марселем Киттелем, который завершил карьеру в 2019 году, проехали по улицам Сайтамы и посетили рынок города - Saitamarché. Затем как почётные гости официального бродкастера Тур де Франс в Японии - JSports присутствовали вместе с Йонасом Вингегором и Крисом Фрумом на церемонии, облачившись в традиционные японские костюмы.
Йонас Вингегор, Сепп Кусс, Стевен Крёйсвейк и ЮкияАрасиро встретились со студентами на выставке в “ Cocoon City”.
Йонас Вингегор, который приехал в Японию с женой и дочкой, поделился впечатлениями: «Я здесь впервые, приехал ещё в понедельник, насладился здесь отдыхом вместе с семьёй».
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