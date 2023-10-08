Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Мауро Веньи: «Маршрут Джиро д’Италия-2024 будет испытывать велогонщиков все три недели»

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024, проходившая в театре Тренто, собрала почётных гостей - победителей итальянского Гранд-тура и этапов Джиро.

Примож Роглич - победитель итальянского Гранд-тура этого года, Джей Хиндли, победитель Джиро д’Италия-2022, а также победитель шести этапов Джиро, чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна поделились первым впечатлением от маршрута.

Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия 2013 и 2016 годов, который остаётся вовлечённым в профессиональный шоссейный велоспорт как технический советник команды Q36.5, был одним из ведущих на презентации маршрута и отметил важные, по его мнению, этапы.

Также организаторы Джиро д’Италия - компания RCS Sport, представила вариант «Trofeo Senza Fine» для женской версии итальянского Гранд-тура, которая с 2024 года будет называться Giro d'Italia Women. Трофей представили победительница двух этапов женской Джиро Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini) и чемпионка мира в гонке на выбывание на треке-2021 Летиция Патерностер (Letizia Paternoster).

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Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Дизайн Джиро д’Италия-2024 нельзя сравнивать с предыдущими выпусками. Гонка стартует в гору, и это не фигура речи, потому что уже на второй день пелотон ждёт финиш в подъём Оропа, где мы отдадим дань памяти одному из легендарных дней в истории «Корса Роза».

Маршрут с большим количеством среднегорных и горных отрезков будет испытывать гонщиков на протяжении всей Джиро, а не только на третьей неделе, тяжесть которой в последние годы несколько блокировала ход гонки. Не стоит недооценивать почти 70 километров, приходящихся на индивидуальные гонки на время. Гонщики, которые хотят выиграть, должны быть готовы к борьбе с самого старта. Я ожидаю очень зрелищную гонку».

Примож Роглич: «Победа на Монте Луссари была одним из самых эмоциональных дней моей карьеры. Я много раз пересматривал этот этап. Было невероятно праздновать победу вместе с моими болельщиками. На Джиро д’Италия-2024 мне больше всего нравится 20-й этап с двойным прохождением подъёма Монте Граппа. Думаю, этот день станет решающим».

Филиппо Ганна: «Джиро будет очень тяжёлой. Конечно, я сфокусируюсь на двух разделках. Одна из них, в Дезенцано, подходит мне больше всего. Победы на этапах Джиро всегда особенные, хочу снова выиграть».

Джей Хиндли: «Вторая неделя будет очень тяжёлой, 15-й этап, наверное, самый сложный. Приход Роглича многое даст нашей команде, мы станет сильнее на Гранд-турах, повысим нашу конкурентоспособность».

Винченцо Нибали: «Интересно оставаться внутри велоспорта и наблюдать гонки уже с другой точки зрения, как я делал на прошлой Джиро. Старт следующего года будет нетипичным, уже первый этап потребует приложения сил. Оропа на второй день гонки - важный тест, и будет приятно вспомнить Марко Пантани. Разделка в Перудже - хороший тест для тех, кто нацелен на розовую майку. На второй и третьей неделях будет очень много подъёмов. Я уверен, что этот выпуск окажется открытым до самого финала, как в прошлом году. Монте Граппа может стать решающей горой».

Петер Саган, победитель двух этапов и цикламеновой майки Джиро д’Италия: «Я завершил карьеру на шоссе, но у меня остаётся мечта - олимпийская гонка по маунтинбайку в Париже. Знаю, что будет трудно пройти квалификацию, но я хочу попробовать».