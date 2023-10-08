VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Мауро Веньи: «Маршрут Джиро д’Италия-2024 будет испытывать велогонщиков все  три недели»

 

 

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024, проходившая в театре Тренто, собрала почётных гостей - победителей итальянского Гранд-тура и этапов Джиро.

 

Примож Роглич - победитель итальянского Гранд-тура этого года, Джей Хиндли, победитель Джиро д’Италия-2022, а также победитель шести этапов Джиро, чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна поделились первым впечатлением от маршрута.

 

Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия 2013 и 2016 годов, который остаётся вовлечённым в профессиональный шоссейный велоспорт как технический советник команды Q36.5, был одним из ведущих на презентации маршрута и отметил важные, по его мнению,  этапы.

 

 Также организаторы Джиро д’Италия - компания RCS Sport, представила вариант «Trofeo Senza Fine» для женской версии итальянского Гранд-тура, которая с 2024 года будет называться Giro d'Italia Women. Трофей представили победительница двух этапов женской Джиро Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini) и чемпионка мира в гонке на выбывание на треке-2021 Летиция Патерностер (Letizia Paternoster).

 

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

Презентация маршрута Джиро д’Италия-2024: цитаты

 

Photo Credits: LaPresse

 

Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Дизайн Джиро д’Италия-2024 нельзя сравнивать с предыдущими выпусками. Гонка стартует в гору, и это не фигура речи, потому что уже на второй день пелотон ждёт финиш в подъём Оропа, где мы отдадим дань памяти одному из легендарных дней в истории «Корса Роза».

 

Маршрут с большим количеством среднегорных и горных отрезков будет испытывать гонщиков на протяжении всей Джиро, а не только на третьей неделе, тяжесть которой в последние годы несколько блокировала ход гонки. Не стоит недооценивать почти 70 километров, приходящихся на индивидуальные гонки на время. Гонщики, которые хотят выиграть, должны быть готовы к борьбе с самого старта. Я ожидаю очень зрелищную гонку».

 

Примож Роглич: «Победа на Монте Луссари была одним из самых эмоциональных дней моей карьеры. Я много раз пересматривал этот этап. Было невероятно праздновать победу вместе с моими болельщиками. На Джиро д’Италия-2024 мне больше всего нравится 20-й этап с двойным прохождением подъёма Монте Граппа. Думаю, этот день станет решающим».

 

Филиппо Ганна: «Джиро будет очень тяжёлой. Конечно, я сфокусируюсь на двух разделках. Одна из них, в Дезенцано, подходит мне больше всего. Победы на этапах Джиро всегда особенные, хочу снова выиграть».

 

Джей Хиндли: «Вторая неделя будет очень тяжёлой, 15-й этап, наверное, самый сложный. Приход Роглича многое даст нашей команде, мы станет сильнее на Гранд-турах, повысим нашу конкурентоспособность».

 

Винченцо Нибали: «Интересно оставаться внутри велоспорта и наблюдать гонки уже с другой точки зрения, как я делал на прошлой Джиро. Старт следующего года будет нетипичным, уже первый этап потребует приложения сил. Оропа на второй день гонки - важный тест, и будет приятно вспомнить Марко Пантани. Разделка в Перудже - хороший тест для тех, кто нацелен на розовую майку. На второй и третьей неделях будет очень много подъёмов. Я уверен, что этот выпуск окажется открытым до самого финала, как в прошлом году. Монте Граппа может стать решающей горой».

 

Петер Саган, победитель двух этапов и цикламеновой майки Джиро д’Италия: «Я завершил карьеру на шоссе, но у меня остаётся мечта - олимпийская гонка по маунтинбайку в Париже. Знаю, что будет трудно пройти квалификацию, но я хочу попробовать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024 маршрут Джиро д'Италия-2024 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

15 октября 2023

Japan Cup Cycle Road Race

15 октября 2023

Chrono des Nations

15 октября 2023

Veneto Classic

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • nightbuster33
    Serenissima Gravel-2023. Резул ... (2)
    nightbuster33-Фото

     Веласко в 2022г. был 24-м.Сейчас 5-й. Рост по всем его выступлениям в сезоне.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Вы думаете что топовые гонщики будут надрываться и рисковать за месяц - полтора до Олимпиады?

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря ожидал более сложного маршрута на Джиро-2024. Даже не верится в такую "лёгкую" Джиру)

    Для сравнения:

     - в 2024-м общая протяженность: 3331.2 км. (в 2023-м: 3481,2)

     - в 2024-м общий вертикальный набор: 42900 км. (в 2023-м: 51,425)

    В воскресенье спринтерский этап до Неаполя...как же "подло" поступили оргы с болельщиками. Почти одинковые по профилю две разделки, на последней неделе есть много спусков.., но будут ли рисковать велогонщики.

    Ну и погода в мае на высотах в Альпах как всегда важный аргумент. Надеемся что Чипа Коппи остаентся без изменнеий как и сам профиль/километраж этапов №15, №16, №17.

     

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да присмотритесь нормально же, всегда так примерно.
  • Krakk
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Krakk-Фото

    Цитата: RVL
    Так а что конкретно? Кроме караула)))

    Не хочу комментировать это позорище.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    RVL-Фото
    Так а что конкретно? Кроме караула)))
  • Krakk
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Krakk-Фото

    Это..................... Нет, цензурные слова здесь не подходят. нецензурные тоже слишком мягкие. Такие ожидания были, идеальный шанс перехватить первенство у Тура... и выдать ВОТ ЭТО?!!! Просто как в душу нагадили! Это чувства рядового болельщика, а каково сейчас Рогличу, Вингегору, Куссу, другим супермногодневщикам!? Как после такого вообще сохранить веру во что-то позитивное и доброе!?

  • velodoctor
    Serenissima Gravel-2023. Резул ... (2)
    velodoctor-Фото

    Эти Вермеерши похоже на рубэ еще подружились, теперь парой так и ездят) 

  • JetRevel
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    JetRevel-Фото
    Но вот, я же говорил,с появлением Итальянского спринтера колличество этапов для возможности отпраздновать победу стало больше.При всём уважении к Рогло, побед ждут не от него в первую очередь)
  • velodoctor
    Тур Гуанси-2023. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото
    Небось под Ганну разделки и придумали эти)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 октября

Bart Lemmen (Human Powered Health)

15 октября

Lluis Mas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (71)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)