Давиде Формоло и Реми Каванья подписали контракт с командой Movistar

Велокоманда Movistar объявила о подписании контрактов с шестью велогонщиками

Велокоманда Movistar объявила о подписании трёхлетних контрактов (до конца 2026 года) с Давиде Формоло (Davide Formolo), Реми Каванья (Rémi Cavagna) и нео-про Манлио Моро (Manlio Moro), и двухлетних (до конца 2025 года) контрактов с Хавьером Ромо (Javier Romo), Карлосом Каналем (Carlos Canal) и Пелайо Санчесом (Pelayo Sánchez).

30-летний итальянский велогонщик Давиде Формоло переходит в Movistar после четырёх сезонов в команде UAE Team Emirates. Победитель этапа Джиро д’Италия, призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2019, Давиде Формоло завершил сезон 2023 года победой на “Veneto Classic”.

Давиде Формоло: «Movistar - идеальная для меня команда, в которой проявлю свои способности. Думаю, я смогу играть важную роль, помогая лидерам на Гранд-турах, а также буду бороться за личные результаты на однодневных гонках или там, где команда будет во мне нуждаться. Очень рад начать работу в Movistar».

28-летний французский велогонщик Реми Каванья впервые в карьере поменял команду. Он пришёл в профессиональный велоспорт в 2017 году и все эти годы выступал в команде Quick Step. На счету Реми Каванья 13 побед, в том числе этап Вуэльты Испании-2019, этапы Тура Романдии, Тура Польши. В этом году Реми Каванья во второй раз в карьере стал чемпионом Франции в разделке, впервые в карьере выиграл общий зачёт многодневной гонки - Тура Словакии. Реми Каванья принял участие в семи Гранд-турах.

Реми Каванья: «После семи лет в Quick Step передо мной новый вызов. Я многому научился в команде Quick Step, мне нравилось там выступать, но сейчас почувствовал, что настало время предпринять что-то ещё, чтобы максимально раскрыть свой потенциал. Как и Quick Step, команда Movistar является частью истории велоспорта, в ней выступали знаменитые гонщики. Очень горжусь, что присоединюсь к этой команде. С огромным желанием хочу проявить себя, хочу побеждать, и, конечно, с радостью буду помогать ребятам команды добиваться больших успехов, идти к командным целям. Я уже знаю некоторых гонщиков из команды, поэтому очень рад, что буду с ними выступать с 2024 года.

У меня большие планы на ближайшие три года. Я хочу открыть для себя с командой Северные классики с их непередаваемой атмосферой. Очень рад, что войду в состав команды на брусчатые классики. Как все знают, я также специалист в разделке, за последние два года добился хороших результатов, но мне не хватало мощности. Хочу поработать над посадкой, аэродинамикой, всеми аспектами дисциплины, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Эта дисциплина тоже очень для меня важна. Если хочу стать одним из лучших, для этого мне надо много работать».

21-летний итальянский гонщик Манлио Моро в команде Movistar начнёт профессиональную карьеру. Специалист на треке, чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в командной гонке преследования, приходит в команду Movistar из континентальной команды Zalf Euromobil Fior. Манлио Моро с ростом 190 см является великолепным финишёром из небольшой группы.

Манлио Моро: «Я уже имел честь и возможность в прошлом году провести несколько дней с Movistar на тренировочном сборе в Аликанте, и я влюбился в эту команду. Уже со второго дня сборов мне казалось, что я давно со всеми знаком, настолько легко было работать с гонщиками и сотрудниками команды. С нетерпением жду начала предсезонной подготовки. Следующий год важен для меня целями на Олимпийских играх и на треке. Но я хочу начать развиваться на шоссе и расти как специалист индивидуальной гонки на время, которая является моей сильной стороной. Также в будущем хочу добиться результатов в классиках. Посмотрим, куда приведёт нас эта дорога, каких результатов сможем достичь».

24-летний испанский велогонщик Хавьер Ромо переходит в Movistar после трёх лет работы в команде Astana Qazaqstan, где начал профессиональную карьеру в 2021 году. Несмотря на травмы, полученные в 2023 году - перелом челюсти при падении на Туре Страны Басков, а затем перелом ребра на Вуэльте Испании, Хавьер Ромо продемонстрировал свои качества, заняв 7-е место в общем зачёте Вуэльты Бургоса, атаковав несколько раз на этапах испанского Гранд-тура.

Хавьер Ромо: «Команда Movistar - новый шанс для меня продолжать развиваться в профессиональном плане. Мне не терпится применить на практике всё, чему за три года научился в команде Astana, а возможность сделать это в крупнейшей команде Испании приводит меня в восторг. Хочу показать, что стал более зрелым, уверен, что смогу улучшить тот уровень, на котором выступал в 2023 году. Надеюсь, что буду выступать стабильнее. Я нацелен на победы, но также хочу помогать добиваться успехов товарищам по команде».

23-летний Пелайо Санчес начал профессиональную карьеру в проконтинентальной команде Burgos-BH, где выступал три года. В этом сезоне он одержал первую в карьере победу, выиграв этап Тура Астурии, а также финишировал 3-м на 20-м этапе Вуэльте Испании-2023.

Пелайо Санчес: «Когда становишься профессиональным велогонщиком, всегда стремишься перейти в команду Мирового тура. А то, что я смогу стать гонщиком испанской команды Мирового тура - привилегия. На первом этапе моей карьеры команда Burgos – BH помогла мне набрать огромный опыт, позволила понять своё место в пелотоне, улучшить свои спортивные и личные качества.

В этом сезоне я смог сделать скачок в карьере, боролся за победы на крупных гонках, в Астурии отпраздновал первую профессиональную победу. Моя цель в команде на ближайшие годы - впитывать весь опыт, продолжать развиваться, помогать товарищам по команде добиваться больших успехов. Надеюсь, что у меня будет больше шансов побороться за свои победы».

22-летний испанский велогонщик Карлос Каналь переходит в команду Movistar после двух сезонов в проконтинентальной команде Euskaltel - Euskadi. У Карлоса Каналя ещё нет профессиональных побед, но он участвовал в двух Гранд-турах, занял 11-е место в групповой гонке Чемпионата мира в Глазго среди андеров. Карлос Каналь хорошо выступает на пересечённом рельефе, умеет проводить взрывные атаки благодаря опыту в велокроссе.

Карлос Каналь: «Сбылась моя мечта - присоединиться к команде Movistar, в которой выступали великие гонщики. Я хочу продолжать расти, понять, какие гонки мне больше всего подходят. В данный момент, кажется, это классики. Хочу быть полезным команде, упорно работать, чтобы добиться как можно более высоких результатов. Мой сезон 2023 года закончился падением в Малайзии, но до этого я был доволен результатами последних нескольких месяцев. Я сделал шаг вперёд в карьере, что мотивирует работать и пожинать плоды. В 2024 году хочу сделать ещё один скачок в развитии, посмотреть, куда приведёт меня дорога».