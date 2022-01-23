Давиде Формоло травмировал руку, столкнувшись с детёнышем кабана на тренировке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 23:21
Травма запястья у Давиде Формоло после столкновения с кабаном
29-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Давиде Формоло, который живёт в Монако, получил травму правого запястья во время происшествия на тренировке. Спускаясь на скорости 60 км/ч с Коль-де-ла-Тюрби, Формоло столкнулся с детёнышем кабана, перебегавшим дорогу. О судьбе животного не сообщается.
У итальянского велогонщика первый осмотри переломов не выявил, но в своём аккаунте в Instagram Давиде Формоло показал, что и через 12 дней после инцидента продолжает лечить руку.
Photo (c) davideformolo
В интервью La Gazzetta dello Sport Давиде Формоло рассказал:
«Удача слепа, но неудача отлично нас замечает. Я на большой скорости проходил спуск, свернул направо, а там детёныш кабана перебегал дорогу. Не смог ничего сделать, он ударил головой переднее колесо моего велосипеда. Я упал. Спускался на скорости 60 км/ч, сразу оказался на земле.
Мы всё ещё работаем над правым запястьем, опасаемся, что есть переломы. Кажется, ничего не сломано, но в руке много маленьких костей, понадобится 10 дней для выявления переломов».
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