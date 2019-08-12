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Дарио Катальдо и Давиде Виллелла переходят в команду Movistar

Дарио Катальдо и Давиде Виллелла подписали контракт с командой Movistar

 

 

  Итальянские гонщики 34-летний Дарио Катальдо (Dario Cataldo) и 28-летнй Давиде Виллелла (Davide Villella) подписали двухлетний контракт с командой Movistar, куда переходят из команды Astana. 

 

Дарио Катальдо и Давиде Виллелла переходят в команду Movistar

Дарио Катальдо и Давиде Виллелла переходят в команду Movistar

 

 

  Дарио Катальдо выступал в казахстанской команде Astana с 2015 года, Давиде Виллелла – в 2018 и 2019 годах.

 

  На счету Дарио Катальдо 19 участий в Гран-турах за карьеру, из которых 15 раз он проехал Гран-туры до конца. В этом году Дарио Катальдо стал победителем 15 этапа Джиро д’Италия, также у него есть победа на этапе Вуэльты Испании. Он был призёром Тура Австрии-2018, в этом году вошёл в топ-10 на Туре Альп.

 

Давиде Виллелла принимал участие в 9 Гран-турах, в прошлом году стал победителем Тура Алматы, где также выиграл этап.

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Теги к статье: Дарио Катальдо Давиде Виллелла Movistar Dario Cataldo Davide Villella

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