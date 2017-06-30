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Владелец Israel-Premier Tech о несбывшихся ожиданиях от контракта с Крисом Фрумом

Владелец команды Israel-Premier Tech: “Мы подписывали Криса Фрума как лидера в борьбе за генеральную классификацию Тур де Франс, а его здесь нет”

 

 

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум с 2012 года не участвовал во французском Гранд-туре лишь в 2019, в год, когда получил травму на Критериуме Дофине, и в этом году, когда не попал в состав команды Israel-Premier Tech. Команда уже отпраздновала первый успех на Тур де Франс-2023, когда Майкл Вудс выиграл горный этап с финишем на Пюи-де-Дом.

 

Владелец Israel-Premier Tech о несбывшихся ожиданиях от контракта с Крисом Фрумом

Photo © Tour du Rwanda/Israel-Premier Tech

 

Контракт 38-летнего британского велогонщика с Israel-Premier Tech позволяет ему выступать до 40-летия, которое Крис Фрум отметит в 2025 году и завершить  карьеру в израильской команде. Но владелец команды Сильван Адамс (Sylvan Adams) в интервью Cycling Weekly и в подкасте RadioCycling, не сдерживаясь в выражениях, сказал, что разочарован, не увидев результатов от гонщика, которого подписывали как лидера на генеральную классификацию, и считает, что это никак не связано с травмой 2019 года.

 

На вопрос журналистов, стоит ли контракт с Крисом Фрумом той суммы, которая за него заплачена, Сильван Адамс ответил:

 

 «Абсолютно не стоит. Как можно говорить о соотношении цены и качества, когда мы подписывали Криса на роль лидера команды на Тур де Франс, а его здесь даже нет.

 

А какого гонщика мы должны были оставить дома, чтобы дать Крису место, которое он не заслужил? Я не могу ответить на этот вопрос. Все ребята в составе заслужили свои места, мне нравится команда, которая здесь выступает.

 

Я знаю, что Крис разочарован, но он понимает, почему мы так решили. Конечно, он будет расстроен, потому что в глубине души верил, что может приехать сюда и выступить. Но выступить не как генеральщик. А мы подписывали его именно как генеральщика, а не как охотника за этапами. И все понимают, Крис в том числе, что он не готов бороться за подиум, не говоря уже о победе или даже о месте близко к подиуму. Поэтому если он хотел здесь стартовать и бороться за этапы, он должен был заменить кого-то из ребят. И, честно говоря, он этого места  не заслужил.

 

Крис — не символ, не инструмент пиара, предполагалось, что он будет нашим лидером на Тур де Франс.

 

Да, мы рисковали вдвойне - из-за серьёзности его травм, и, конечно, из-за его возраста. Крис  всегда чувствовал себя молодым гонщиком, он не так много гонялся, поздно начал карьеру. В основном ездил Гранд-туры, его календарь был довольно ограничен. Он верил в себя как молодой гонщик.

 

Мы с понимаем относимся к его травмам, и мы использовали самые современные методы для его восстановления. Мы отправили его в центр “Red Bull” в Лос-Анжелесе, где он работал с потрясающими специалистами, чтобы вернуть баланс ногам. Но я считаю, что сейчас выступление Криса никак не связано с его травмой. Не думаю, что Крис может и дальше использовать это как оправдание.

 

Мы рискнули, но, как я уже говорил, мы подписали лучшего гонщика на Гранд-туры из своего поколения. Я хотел рискнуть, потому что мы были маленькой командой и надеялись мгновенно стать претендентами здесь, на  Туре. Я поднял наш уровень, но не ради пиара. Думал, что нам нужен кто-то, кто сможет бороться за генеральную классификацию Тур де Франс. Но этого не случилось.

 

Крис публично выразил желание выступать до 40 лет. Это предполагает ещё два года после этого сезона.

 

Я взял на себя обязательства, пообещав Крису, что он завершит карьеру в  нашей команде, поэтому, когда он решит закончить, а мы обсуждали предел в 40 лет, об этом возрасте мы говорили, то он поставит точку в карьере на своих условиях. Но это было моё личное обязательство перед Крисом. У него нет официального пятилетнего контракта. Есть контракт, который мы можем продлить до пяти лет, если Крис так решит».

 

На вопрос журналистов, собирается ли Крис Фрум завершать карьеру, Сильван Адамс ответил: «Если честно, не могу сказать. Если он начнёт показывать результаты, полагаю, это его вдохновит. А если он не сможет выдать результатов на гонках более низких категорий, захочет ли он продолжать как доместик в этой команде? Решать Крису. Я лично ему обещал, что он завершит карьеру как гонщик Israel-Premier Tech».  

 

За два с половиной года в команде Israel-Premier Tech лучшим результатом Криса Фрума стало 3-е место на 12-м этапе Тур де Франс-2023, с которого Фрум сошёл после 17 этапа. В этом сезоне самым высоким результатом Криса Фрума было 12-е место на Melbourne to Warrnambool Cycling Classic. Следующим стартом Криса Фрума будет Тур Чехии, гонка категории 2.1, которая начнётся 27 июля.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Фрум красава развел евреев.

    Вся жизнь это гонка.

  2. василий

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 15.09.2019

    Рискнули но не прокатило облом.

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6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • василий
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    василий-Фото

    Рискнули но не прокатило облом.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    старт-шоссе 82-Фото

    Удивили меня своей тактикой  Джамбо, а ОАЕ наоборот растроили. Укатали всю команду, ради чего? Ради 8-секунд? Тогда когда Джамбо весь этап были в тени и перед началом финальной горы пол-команды ушли в отвал =отдыхать=, мудро, если расматривать сегодняшний этап в связке с двумя следующими.

    На мой взгляд сегодняшний день 1-0 в пользу Джамбо.

    Квято с победой, молодец, но побеждать на таких этапах должна молодеж, новые имена - новые надежды.

  • Astanaforever
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Фрум красава развел евреев.
  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (4)
    Coffe-Фото
    Думаю Погачару нужно пробовать идти в атаку на Коль де Жуплан.Нужен задел перед длинными горами,которые ждёт Винегор.
  • error
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (4)
    error-Фото

    Про Пантани почитал с интересом)

  • velodoctor
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    velodoctor-Фото
    И в этом году на 5 этапе он визуально получше смотрелся на поворотах.
  • Hammill
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    Hammill-Фото

    Квят - май лав

  • Lucas
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    Lucas-Фото
    Наверно. Он суше, чуть выносливее наверно поэтому лучше контролирует ситуацию на спуске.
    Взять хотя бы 18 этап прошлого тура, где он усидел на повороте (на одной ноге), а Поги въёхал в дренажную канаву.
    Да и ехвши ждали они потом друг друг, молодцы.
  • Lucas
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    Lucas-Фото
    Да, верно конечно, высота. Тут Ван Арт хорош: длинные и быстро.
  • salomon
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    salomon-Фото
    Цитата: Гонщик
    Колхоз колхозович , Допингчар реально боится Вини и не атакует как пару лет назад ...
    Не смешите ! Никого Погачар не боится ! И всё делает как надо !

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