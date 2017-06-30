Владелец Israel-Premier Tech о несбывшихся ожиданиях от контракта с Крисом Фрумом

Владелец команды Israel-Premier Tech: “Мы подписывали Криса Фрума как лидера в борьбе за генеральную классификацию Тур де Франс, а его здесь нет”

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум с 2012 года не участвовал во французском Гранд-туре лишь в 2019, в год, когда получил травму на Критериуме Дофине, и в этом году, когда не попал в состав команды Israel-Premier Tech. Команда уже отпраздновала первый успех на Тур де Франс-2023, когда Майкл Вудс выиграл горный этап с финишем на Пюи-де-Дом.

Photo © Tour du Rwanda/Israel-Premier Tech

Контракт 38-летнего британского велогонщика с Israel-Premier Tech позволяет ему выступать до 40-летия, которое Крис Фрум отметит в 2025 году и завершить карьеру в израильской команде. Но владелец команды Сильван Адамс (Sylvan Adams) в интервью Cycling Weekly и в подкасте RadioCycling, не сдерживаясь в выражениях, сказал, что разочарован, не увидев результатов от гонщика, которого подписывали как лидера на генеральную классификацию, и считает, что это никак не связано с травмой 2019 года.

На вопрос журналистов, стоит ли контракт с Крисом Фрумом той суммы, которая за него заплачена, Сильван Адамс ответил:

«Абсолютно не стоит. Как можно говорить о соотношении цены и качества, когда мы подписывали Криса на роль лидера команды на Тур де Франс, а его здесь даже нет.

А какого гонщика мы должны были оставить дома, чтобы дать Крису место, которое он не заслужил? Я не могу ответить на этот вопрос. Все ребята в составе заслужили свои места, мне нравится команда, которая здесь выступает.

Я знаю, что Крис разочарован, но он понимает, почему мы так решили. Конечно, он будет расстроен, потому что в глубине души верил, что может приехать сюда и выступить. Но выступить не как генеральщик. А мы подписывали его именно как генеральщика, а не как охотника за этапами. И все понимают, Крис в том числе, что он не готов бороться за подиум, не говоря уже о победе или даже о месте близко к подиуму. Поэтому если он хотел здесь стартовать и бороться за этапы, он должен был заменить кого-то из ребят. И, честно говоря, он этого места не заслужил.

Крис — не символ, не инструмент пиара, предполагалось, что он будет нашим лидером на Тур де Франс.

Да, мы рисковали вдвойне - из-за серьёзности его травм, и, конечно, из-за его возраста. Крис всегда чувствовал себя молодым гонщиком, он не так много гонялся, поздно начал карьеру. В основном ездил Гранд-туры, его календарь был довольно ограничен. Он верил в себя как молодой гонщик.

Мы с понимаем относимся к его травмам, и мы использовали самые современные методы для его восстановления. Мы отправили его в центр “Red Bull” в Лос-Анжелесе, где он работал с потрясающими специалистами, чтобы вернуть баланс ногам. Но я считаю, что сейчас выступление Криса никак не связано с его травмой. Не думаю, что Крис может и дальше использовать это как оправдание.

Мы рискнули, но, как я уже говорил, мы подписали лучшего гонщика на Гранд-туры из своего поколения. Я хотел рискнуть, потому что мы были маленькой командой и надеялись мгновенно стать претендентами здесь, на Туре. Я поднял наш уровень, но не ради пиара. Думал, что нам нужен кто-то, кто сможет бороться за генеральную классификацию Тур де Франс. Но этого не случилось.

Крис публично выразил желание выступать до 40 лет. Это предполагает ещё два года после этого сезона.

Я взял на себя обязательства, пообещав Крису, что он завершит карьеру в нашей команде, поэтому, когда он решит закончить, а мы обсуждали предел в 40 лет, об этом возрасте мы говорили, то он поставит точку в карьере на своих условиях. Но это было моё личное обязательство перед Крисом. У него нет официального пятилетнего контракта. Есть контракт, который мы можем продлить до пяти лет, если Крис так решит».

На вопрос журналистов, собирается ли Крис Фрум завершать карьеру, Сильван Адамс ответил: «Если честно, не могу сказать. Если он начнёт показывать результаты, полагаю, это его вдохновит. А если он не сможет выдать результатов на гонках более низких категорий, захочет ли он продолжать как доместик в этой команде? Решать Крису. Я лично ему обещал, что он завершит карьеру как гонщик Israel-Premier Tech».

За два с половиной года в команде Israel-Premier Tech лучшим результатом Криса Фрума стало 3-е место на 12-м этапе Тур де Франс-2023, с которого Фрум сошёл после 17 этапа. В этом сезоне самым высоким результатом Криса Фрума было 12-е место на Melbourne to Warrnambool Cycling Classic. Следующим стартом Криса Фрума будет Тур Чехии, гонка категории 2.1, которая начнётся 27 июля.