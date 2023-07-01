Майкл Вудс: “Мне скоро 37, сбылась мечта выиграть этап Тур де Франс”

Майкл Вудс о победе на 9-м этапе Тур де Франс-2023

Майкл Вудс одержал одну из главных побед в карьере - победу на этапе Тур де Франс. 36-летний канадский гонщик команды Israel Premier Tech также вписал своё имя в историю Большой Петли как покоритель вершины Пюи-де-Дом, подъёма высшей категории, вернувшегося в маршрут Тур де Франс через 35 лет (впервые после 1988 года). Кроме того, Майкл Вудс стал всего третьим гонщиком из Канады, выигравшим этап Тур де Франс после Стива Бауэра (Steve Bauer), победителя этапа 1988 года, и Уго Уля (Hugo Houle), выигравшего этап в прошлом году.

Вместе с товарищем по команде и соотечественником Гийомом Буаваном Майкл Вудс отобрался в отрыв дня, зная, что горный финиш идеально ему подходит. Пелотон отпустил отрыв, который набрал 15 минут преимущества. Атака Маттео Йоргенсона (Movistar) из отрыва за 48 км до финиша не увенчалась победой на этапе.

Потухший вулкан Пюи-де-Дом с 11 - 12 % градиента на финальных четырёх километрах после долгого отрыва и жары забрал силы 24-летнего американского гонщика, но проложил дорогу к успеху Майкла Вудса. 36-летний канадский гонщик не сдался, когда вперёд уехали ещё три попутчика по отрыву Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost), Матей Мохорич (Bahrain Victorious) и Матье Бюргодо (TotalEnergies).

Поехав своим темпом, танцуя на педалях, Майкл Вудс прошёл всех атаковавших ранее гонщиков, а за 500 м до вершины Пюи-де-Дом обошёл и Маттео Йоргенсона. Майкл Вудс финишировал в одиночку, у него было достаточно времени, но не так много сил, чтобы отпраздновать самую крупную победу в карьере. Ближайший преследователь - Пьер Латур (TotalEnergies) финишировал через 28 секунд.

Майкл Вудс: «Горжусь собой и командой. Это особенная победа. Мне 36 лет, я не становлюсь моложе, в этом году исполнится 37. Победа на этапе Тур де Франс главной целью моей карьеры. Чувствовал, что окно возможностей для меня закрывается.

Хотел бы сказать, что планировал выиграть сегодня, но на самом деле ждал, как ляжет карта, потому что, наверное, за мной в группе следили больше всего. Мне пришлось набраться терпения и не думать о победе, когда ехал позади Йоргенсона.

Когда атаковал за 4 км до финиша, даже не думал о победе, только о том, как проехать эту разделку до вершины с самым лучшим для себя результатом. Последние пять километров, когда начались барьеры, оглушили тишиной, там остался наедине со своими мыслями и старался только по одному добирать ребят, которые ехали впереди.

Это очень крутая гора, её видно издалека. И уникальный подъём, потому что на нём не было болельщиков. Было похоже на гонки в ковид несколько лет назад. Но подъём очень красивый, классный. Наверное, это и один из самых тяжёлых подъёмов в моей карьере. Я знал, что добрать Йоргенсона будет трудно, но я об этом не волновался. Просто сфокусировался на себе и так ехал до вершины, выкладываясь по полной.

Эта победа очень похожа на ту, когда выиграл этап Вуэльты Испании в 2018 году. Тогда тоже очень быстро стартовали, много атаковали перед финальным крутым подъёмом, уехал Тёнс, мне пришлось его добирать на финальных метрах, но я выиграл, несмотря на то, что было тяжело. Точно так же сегодня было и на Пюи-де-Дом.

Сегодня сбылась моя мечта. Осуществить её я смог благодаря окружающим меня людям, благодарен семье, команде».

Рик Вербрюгге, спортивный директор команды Israel-Premier Tech: «План выполнен идеально. Мы подготовили несколько сценариев, но главным был тот, в котором Майкл и Гийом уезжают в отрыв. Всё получилось, как задумали. Я горжусь ребятами».