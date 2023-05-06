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Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

 Состав велокоманды EF Education - EasyPost на Джиро д'Италия-2023

 

 

  EF Education EasyPost по сложившейся за последние годы традиции стартует на Джиро д’Италия в форме нового дизайна, так как цвета формы команды совпадают с цветом розовой майки лидера итальянского Гранд-тура. Не будет изменять команда и своему стилю ведения гонок - атакам, отъездам в отрывы, борьбе на каждом этапе.

 

Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

 

Photo © EF Education-EasyPost Team

Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

Photo © @giroditalia

 

 

 

  У EF Education-EasyPost будут все возможности проявлять себя на всех рельефах. На старт 6 мая выйдут 36-летний колумбийский велогонщик Ригоберто Уран, который дважды становился призёром Джиро, выиграл два этапа; 30-летний датский гонщик Магнус Корт, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, которому в списке достижений не хватает победы на этапе Джиро; 22-летний ирландский гонщик Бен Хили, 28-летний британский гонщик Хью Карти, занявший на Джиро в прошлом году 9-е место, 26-летний южноафриканский гонщик Стефан де Бод, 29-летний итальянский гонщик, победитель этапа Джиро, Альберто Беттиоль, 30-летний эквадорский гонщик, победитель этапа Джиро Джонатан Кайседо, 24-летний эквадорский гонщик, стартующий на Джиро в четвёртый раз в карьере, Джефферсон Сепеда.

 

  Матти Брешель (Matti Breschel), спортивный директор: «Наша стратегия на Джиро - скромность и смелость. В этом году у нас один из сильнейших за все годы составов. Хью очень силён, Риго тоже в форме. У нас тонна опыта. Гонка будет очень честной. Мы каждый день будет бороться, чтобы добиться чего-нибудь. Никогда не знаешь, как пойдёт гонка. Маршрут в этот раз супертяжёлый, но таким трудным он будет для всех. Мне нравится этот вызов.

 

  Риго привносит в команду особую атмосферу, которая успокаивает всех, кто рядом с ним, потому что на него всегда можно положиться. Он говорит мало, но всегда по делу, и к нему прислушиваются. Я многого от него ожидаю. Он сфокусирован и увлечён. Он хочет завершить карьеру на высокой ноте, на высшем уровне. Поэтому он захотел поехать Джиро. Он сам поставил эту задачу. Он готов, и это уменьшит давление».

 

  Хью Карти: «Я в восторге. Стиль Джиро нельзя назвать старомодным, но в то же время в этой гонке чувствуешь себя спокойнее. Джиро кажется более традиционной, такой, какой, наверное была 10. 15, 20 лет назад. Это первый Гранд-тур года, что даёт дополнительный импульс. Вся атмосфера - розовые украшения, старт с воздушными шарами, зрители, всё кажется таким, каким должно быть на Гранд-туре. Люди очень ценят возможность увидеть гонщиков вблизи. Италия - страна, где хорошо разбираются в велоспорте.

 

  По сравнению с прошлым годом я готовился к Джиро по-другому. Я в хорошей форме. Думаю, с таким составом и тем, как мы выступали в начале сезона, мы можем ставить высокие цели. Конечно, как и всегда, во время гонки будут свои дни взлётов и падений, но, надеюсь, мы пройдёт через все испытания, выйдем из них сильной командой с отличными результатами.

 

  Разделки очень важны, и если случится плохой день, можно проиграть сразу многим соперникам. Сейчас все топовые гонщики хорошо едут разделки, важно хорошо чувствовать себя именно в эти три дня гонок на время. В этом сезоне я много работал над своей разделкой. Однако каждый этап потребует быть готовым. Нет этапов, где можно расслабиться. На каждом что-то может случиться, или отрыв уедет, или в спринте начнут бороться генеральщики, многое надо предвидеть, ко всему быть готовым. Как всегда, эти три недели будут тяжёлыми».

 

  Ригоберто Уран: «Я надеюсь на этап. Мы все хотим отработать на высшем уровне. Гонка будет долгой и трудной, я хочу каждый день помогать команде».

 

 

Состав команды EF Education EasyPost на Джиро д’Италия-2023:

 

 

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Jonathan Caicedo, (Эквадор)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Stefan De Bod, (ЮАР)

Alberto Bettiol, (Италия)

Ben Healy, (Ирландия)

Jefferson Cepeda, (Эквадор)

Magnus Cort Nielsen, (Дания)

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Теги к статье: EF Education EasyPost Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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Комментарии

  • Krakk
    У организаторов Джиро д’Италия ... (2)
    Krakk-Фото

    Ну как так-то!! Вопиющая безалаберность и расхлябанность. В кои-то веки, впервые за несколько лет, дозрели до мало-мальски селективного маршрута, и не подумали о таких моментах! Слов нет!!

    Угробить такой этап - весь баланс гонки рухнет окончательно, желание смотреть вообще пропадет.

  • старт-шоссе 82
    У организаторов Джиро д’Италия ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странно ,как можно было сделать так что бы эта проблема =выплыла= за два дня до старта Джиро.

    Ремко прав в своем высказывание =Немного досадно, что они только сейчас осознали все проблемы.=

    А фразу =Мы можем доехать до подножия подъёма и там финишировать= многие сейчас начнут двояко комментировать, ведь такой вариант как нельзя лучше подходит Ремко.

  • motte
    Джиро д'Италия-2023. Синяя ма ... (2)
    motte-Фото

    Товарищ фортунато? 

  • Sezar
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    Sezar-Фото

    Интересный гонщик. Хз насчет тройки, но если заедет в десятку - это будет гигантский зеленый флаг. С настоящими талантами так обычно и бывает что-то неочевидное происходит либо меняется и вдруг гонщик начинает показывать суперрезультаты.

  • BlAr
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (5)
    BlAr-Фото

    Замены продолжаются... Оомен вместо Ван Эмдена. Тоже ковид...negative

  • RVL
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    RVL-Фото

    Методом проб и ошибок, и практика помогла.

    именно так.

    Амстел был удачной пробой ... ЛБЛ  скорее ошибкой...

    без того и другого он не прочувствует как и что нужно делать

    но он  талантлив, удачи ему

  • BlAr
    La Vuelta Femenina by Carrefou ... (1)
    BlAr-Фото

    Ткнул трансляцию этапа за 30 с чем-то км до финиша, и нахлынула ностальгия - включил олимпийскую групповую гонку! 

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Синяя ма ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Генеральщики не дадут никому эту майку.
  • Earl57
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    Earl57-Фото

    На сайте PSC вышла статья о Хили.

    https://www.procyclingstats.com/article/giro-2023-ben-healy-can-finish-on-the-p
    odium-in-rome

    Автор статьи утверждает, что Бен Хили может претендовать на подиум Джиро. Неважно, что он проехал мало гонок и у него совсем нет опыта борьбы за ГК. Он же совсем молодой, не успел еще набрать этот опыт. Но он хорошо прогрессирует в этом сезоне, показал отличные результаты на двух престижных классиках, значит и на Джиро сможет заехать на подиум.

    Но из участников опроса читателей этой статьи 80% с этим не согласны. В шансы Бена Хили на подиум Джиро верят только 47 из 292-х принявших участие в голосовании.

     

  • SVS
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    SVS-Фото

    Пока всё, что читаю об этом парне - делает мнение о нём всё лучше :). Пожелаю ему удачи и успехов!

     

    Хорошо, когда результатов можно достичь убрав всё, что мешает. Теперь, ИМХО - впереди большая дорога. Надеюсь, он сможет.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
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