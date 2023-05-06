Гонщики велокоманды EF Education EasyPost готовы к борьбе на каждом этапе Джиро д'Италия-2023

Состав велокоманды EF Education - EasyPost на Джиро д'Италия-2023

EF Education EasyPost по сложившейся за последние годы традиции стартует на Джиро д’Италия в форме нового дизайна, так как цвета формы команды совпадают с цветом розовой майки лидера итальянского Гранд-тура. Не будет изменять команда и своему стилю ведения гонок - атакам, отъездам в отрывы, борьбе на каждом этапе.

Photo © EF Education-EasyPost Team

Photo © @giroditalia

У EF Education-EasyPost будут все возможности проявлять себя на всех рельефах. На старт 6 мая выйдут 36-летний колумбийский велогонщик Ригоберто Уран, который дважды становился призёром Джиро, выиграл два этапа; 30-летний датский гонщик Магнус Корт, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, которому в списке достижений не хватает победы на этапе Джиро; 22-летний ирландский гонщик Бен Хили, 28-летний британский гонщик Хью Карти, занявший на Джиро в прошлом году 9-е место, 26-летний южноафриканский гонщик Стефан де Бод, 29-летний итальянский гонщик, победитель этапа Джиро, Альберто Беттиоль, 30-летний эквадорский гонщик, победитель этапа Джиро Джонатан Кайседо, 24-летний эквадорский гонщик, стартующий на Джиро в четвёртый раз в карьере, Джефферсон Сепеда.

Матти Брешель (Matti Breschel), спортивный директор: «Наша стратегия на Джиро - скромность и смелость. В этом году у нас один из сильнейших за все годы составов. Хью очень силён, Риго тоже в форме. У нас тонна опыта. Гонка будет очень честной. Мы каждый день будет бороться, чтобы добиться чего-нибудь. Никогда не знаешь, как пойдёт гонка. Маршрут в этот раз супертяжёлый, но таким трудным он будет для всех. Мне нравится этот вызов.

Риго привносит в команду особую атмосферу, которая успокаивает всех, кто рядом с ним, потому что на него всегда можно положиться. Он говорит мало, но всегда по делу, и к нему прислушиваются. Я многого от него ожидаю. Он сфокусирован и увлечён. Он хочет завершить карьеру на высокой ноте, на высшем уровне. Поэтому он захотел поехать Джиро. Он сам поставил эту задачу. Он готов, и это уменьшит давление».

Хью Карти: «Я в восторге. Стиль Джиро нельзя назвать старомодным, но в то же время в этой гонке чувствуешь себя спокойнее. Джиро кажется более традиционной, такой, какой, наверное была 10. 15, 20 лет назад. Это первый Гранд-тур года, что даёт дополнительный импульс. Вся атмосфера - розовые украшения, старт с воздушными шарами, зрители, всё кажется таким, каким должно быть на Гранд-туре. Люди очень ценят возможность увидеть гонщиков вблизи. Италия - страна, где хорошо разбираются в велоспорте.

По сравнению с прошлым годом я готовился к Джиро по-другому. Я в хорошей форме. Думаю, с таким составом и тем, как мы выступали в начале сезона, мы можем ставить высокие цели. Конечно, как и всегда, во время гонки будут свои дни взлётов и падений, но, надеюсь, мы пройдёт через все испытания, выйдем из них сильной командой с отличными результатами.

Разделки очень важны, и если случится плохой день, можно проиграть сразу многим соперникам. Сейчас все топовые гонщики хорошо едут разделки, важно хорошо чувствовать себя именно в эти три дня гонок на время. В этом сезоне я много работал над своей разделкой. Однако каждый этап потребует быть готовым. Нет этапов, где можно расслабиться. На каждом что-то может случиться, или отрыв уедет, или в спринте начнут бороться генеральщики, многое надо предвидеть, ко всему быть готовым. Как всегда, эти три недели будут тяжёлыми».

Ригоберто Уран: «Я надеюсь на этап. Мы все хотим отработать на высшем уровне. Гонка будет долгой и трудной, я хочу каждый день помогать команде».

Состав команды EF Education EasyPost на Джиро д’Италия-2023:

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Jonathan Caicedo, (Эквадор)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Stefan De Bod, (ЮАР)

Alberto Bettiol, (Италия)

Ben Healy, (Ирландия)

Jefferson Cepeda, (Эквадор)

Magnus Cort Nielsen, (Дания)