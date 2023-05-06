Бен Хили о дебюте на Джиро д’Италия

Бен Хили: “Протестирую себя на Джиро д’Италия-2023, чтобы понять, как далеко смогу зайти”

22-летний ирландский велогонщик команды EF Education EasyPost Бен Хили (Ben Healy) впервые в карьере поедет трёхнедельную гонку - его первым Гранд-туром станет Джиро д’Италия-2023.

Две победы и подиумы на классиках «Стрела Брабанта» и Амстел Голд Рэйс, 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж - итог первой части сезона Бена Хили, который уверен в своих силах перед стартом первого Гранд-тура.

Во время пресс-конференции журналисты спросили ирландского гонщика, ставит ли он целью победу на этапе, борьбу за майку лучшего в горной классификации или даже генеральную классификацию, Хили ответил:

«Всё ставлю целью. Я здесь, чтобы протестировать себя и понять, насколько далеко могу зайти».

Photo (c) EF Education EasyPost Team

Бен Хили: «Конечно, я очень рад тому, как проехал Арденны, и просто счастлив, что стартую на первом Гранд-туре. После большого блока в Арденнах мне понадобилось несколько дней отдыха, но, думаю, больше из-за усталости, чем из-за болезни. Сейчас я отдохнул, никаких признаков недомогания у меня нет, думаю, что готов к выступлению на Джиро.

Я всегда ищу возможности. Мне очень нравится гоняться в Италии, в прошлом выступал здесь успешно, поэтому с нетерпением жду предстоящие недели. Главный для меня вопрос - как пройду все эти многочисленные горные этапы в самой долгой для меня гонке. Я хорошо отдохнул после Арденн, просто поеду день за днём. Понятно, что гонка будет тяжёлой, надеюсь, нога пойдёт хорошо. Для меня это неизвестная территория, я даже не тренировался в таком большом объёме. Этот рельеф меня протестирует, пойму, подходит ли он мне. Думаю, если нога пойдёт хорошо, нет причин для плохих результатов в больших горах».

В 2019 году на Туре де л’Авенир 18-летний Бен Хили выиграл стал самым молодым победителем этапа в истории гонки - на 5-м этапе он опередил помимо датчанина Мортена Хулгора также Маттео Йоргенсона и Тома Пидкока, занявших на том этапе 3-е и 4-е места.

В 2020 году на «Бэби-Джиро» (Giro Ciclistico d'Italia), андеровской версии Джиро д’Италия Бен Хили выиграл финальный этап, на двух этапах вошёл в тройку сильнейших, а в общем зачёте занял 12-е место.

Тренером Бена Хили с июня 2016 года был Джекоб Типпер (Jacob Tipper). В интервью VeloNews Типпер рассказал о своём подопечном:

«Бену не было и 16 лет, когда он выступал в критериумах и маунтинбайке. Он был сильным гонщиком, но, в отличие от Пидкока, Льюиса Аски (Lewis Askey) и других он тогда не добивался особенных успехов. Он был просто хорошим молодым гонщиком, наслаждавшимся спортом. С тех пор он потрясающе прогрессирует. Я постоянно задавался вопросом, не слишком ли много он тренируется зимой, так как каждый год он невероятно продвигался вперёд. К счастью, он продолжал прогрессировать и в течение сезона, не довольствовался формой на ранних гонках».

В первый год в профессионалах в 2022 Бен Хили часто атаковал задолго до финиша, но его много раз догоняли у самой финишной черты. В этом году Бен Хили по-другому готовился к сезону, о чём рассказал VeloNews:

«Кое-что кардинально изменил. Во-первых, очень стабильно тренировался зимой. Знаю, что мне надо делать, чтобы стать сильнее, - просто надо быть последовательным. К тому же, в этом году я довольно сильно похудел - на шесть килограмм. Постоянно следил, что ем, и каждый день ел чуть меньше. И вес медленно уходил. Также я научился лучше готовиться к гонкам. Методом проб и ошибок, и практика помогла. Такое ощущение, что нашёл оптимальный вариант, и все детали сложились в единое целое».