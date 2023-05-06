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Бен Хили о дебюте на Джиро д’Италия

Бен Хили: “Протестирую себя на Джиро д’Италия-2023, чтобы понять, как далеко смогу зайти”

 

 

  22-летний ирландский велогонщик команды EF Education EasyPost Бен Хили (Ben Healy) впервые в карьере поедет трёхнедельную гонку - его первым Гранд-туром станет Джиро д’Италия-2023.

 

  Две победы и подиумы на классиках «Стрела Брабанта» и Амстел Голд Рэйс, 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж - итог первой части сезона Бена Хили, который уверен в своих силах  перед стартом первого Гранд-тура.

 

  Во время пресс-конференции журналисты спросили ирландского гонщика, ставит ли он целью победу на этапе, борьбу за майку лучшего в горной классификации или даже генеральную классификацию, Хили ответил:

 

«Всё ставлю целью. Я здесь, чтобы протестировать себя и понять, насколько далеко могу зайти».

 

Бен Хили о дебюте на Джиро д’Италия

Photo (c) EF Education EasyPost Team

 

  Бен Хили: «Конечно, я очень рад тому, как проехал Арденны, и просто счастлив, что стартую на первом Гранд-туре. После большого блока в Арденнах мне понадобилось несколько дней отдыха, но, думаю, больше из-за усталости, чем из-за болезни. Сейчас я отдохнул, никаких признаков недомогания у меня нет, думаю, что готов к выступлению на Джиро.

 

  Я всегда ищу возможности. Мне очень нравится гоняться в Италии, в прошлом выступал здесь успешно, поэтому с нетерпением жду предстоящие недели. Главный для меня вопрос - как пройду все эти многочисленные горные этапы в самой долгой для меня гонке. Я хорошо отдохнул после Арденн, просто поеду день за днём. Понятно, что гонка будет тяжёлой, надеюсь, нога пойдёт хорошо. Для меня это неизвестная территория, я даже не тренировался в таком большом объёме. Этот рельеф меня протестирует, пойму, подходит ли он мне. Думаю, если нога пойдёт хорошо, нет причин для плохих результатов в больших горах».

 

  В 2019 году на Туре де л’Авенир 18-летний Бен Хили выиграл стал самым молодым победителем этапа в истории гонки - на 5-м этапе он опередил помимо датчанина Мортена Хулгора также Маттео Йоргенсона и Тома Пидкока, занявших на том этапе 3-е и 4-е места.

 

  В 2020 году на «Бэби-Джиро» (Giro Ciclistico d'Italia), андеровской версии Джиро д’Италия Бен Хили выиграл финальный этап, на двух этапах вошёл в тройку сильнейших, а в общем зачёте занял 12-е место.

 

  Тренером Бена Хили с июня 2016 года был Джекоб Типпер (Jacob Tipper). В интервью VeloNews Типпер рассказал о своём подопечном:

 

  «Бену не было и 16 лет, когда он выступал в критериумах и  маунтинбайке. Он был сильным гонщиком, но, в отличие от Пидкока, Льюиса Аски (Lewis Askey) и других он тогда не добивался особенных успехов. Он был просто хорошим молодым гонщиком, наслаждавшимся спортом. С тех пор он потрясающе прогрессирует. Я постоянно задавался вопросом, не слишком ли много он тренируется зимой, так как каждый год он невероятно продвигался вперёд. К счастью, он продолжал прогрессировать и в течение сезона, не довольствовался формой на ранних гонках».

 

  В первый год в профессионалах в 2022 Бен Хили часто атаковал задолго до финиша, но его много раз догоняли у самой финишной черты. В этом году Бен Хили по-другому готовился к сезону, о чём рассказал VeloNews:

 

  «Кое-что кардинально изменил. Во-первых, очень стабильно тренировался зимой. Знаю, что мне надо делать, чтобы стать сильнее, - просто надо быть последовательным. К тому же, в этом году я довольно сильно похудел - на шесть килограмм. Постоянно следил, что ем, и каждый день ел чуть меньше. И вес медленно уходил. Также я научился лучше готовиться к гонкам. Методом проб и ошибок, и практика помогла. Такое ощущение, что нашёл оптимальный вариант, и все детали сложились в единое целое».

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Теги к статье: Бен Хили Ben Healy EF Education EasyPost Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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Комментарии

  • error
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    error-Фото
    Это ослабит состав на победу в разделке... но Деннис неплохая замена... он может помочь и вместо Гесинка в горах...и моторить равнине... в плане борьбы за генерал ничего не потеряли Джамбо....
  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    M-07-Фото

    Так Роглич, кроме того, что пустил Погачара на том 8 этапе, не пытался увеличить разрыв от соперников, главным образом от Погачара. Фрум и Скай перед тем как спокойно ехать увеличивали разрыв обычно до комфортного, поэтому могли себе позволить кризисные этапы, Роглич и Джамбо же решили не увеличивать запас до более комфортного, вот и проиграли из-за такого кризиса, хотя Роглич был сильнее Погачара. Я писал об этой ошибке ещё по следам того Тура.

  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (5)
    uran-Фото
    Мэттьюс, Акерман, Педерсен. Когда реальных претендентов на цикламеновую больше, чем на розовую.
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А я за Кэва. Уважим старика.
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    BlAr-Фото
    Если честно - верится с трудом.
  • BlAr
    Жуан Алмейда возглавит команду ... (4)
    BlAr-Фото
    Вместо Тадея?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Sezar-Фото

    Главное, чтобы ковид не внес поправок в классифику.

  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    Astanaforever-Фото
    В Европе походу бушует ковид вовсю. Команды меняют ротацию составов.
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Желаю победы Ремко, желаю не падать Рогличу, остальным - поймать свой шанс. :)
    Обломается этот Ремка , если ему и светит что-то , то только при падении Роглича .



    Цитата: BlAr
    Не знаю, насколько реально было уехать, а вот не пускать Тадея в сольную атаку на 8 этапе, где он отыграл порядка 35-40 секунд, ещё и после того, как вся команда JV выложилась и некому было тянуть - Примож был обязан. Вместо этого он играл в переглядки с Кинтаной, как с Нибали годом ранее. Полутора минут перед разделкой тоже по факту не хватало, но там хоть появлялись шансы разложиться с упором на гору, а не гнать плоскач, считая каждую секунду.
    В общем, я всё равно не уверен, что удалось бы.
    Ещё был маленький шанс атаковать на спуске после грунтовки на одном из последних этапов, но тоже без гарантий, что не доберут...
    Всё это случилось из-за недооценки Погача , его чудесное воскрешение на финальной разделке нужно было расследовать под лупой , возможно лет через десять узнаем , на чём он так попёр , хотя фактически был уже мёртв и вываливал в горах на ключевых этапах .

  • Геродот
    Жуан Алмейда возглавит команду ... (4)
    Геродот-Фото
    Йейтс поедет лидером на Тур

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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