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Жуан Алмейда возглавит команду UAE Team Emirates на Джиро д'Италия-2023

Команда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д’Италия-2023

 

 

  24-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) второй год подряд стартует на Джиро д’Италия в качестве капитана команды UAE Team Emirates. В прошлом году ковид помешал Жуану Алмейде бороться за подиум - он сошёл с Джиро после 17 этапа, когда шёл 4-м в генеральной классификации. В свой дебют на итальянском Гранд-туре в 2000 году Алмейда занял 4-е место в общем зачёте, в 2021 году финишировал 6-м.

 

  Команда UAE Team Emirates также нацелена бороться на спринтерских этапах, где будет помогать 29-летнему немецкому гонщику Паскалю Акерману, который в 2019 году выиграл на Джиро два этапа и очковую классификацию.  

 

Жуан Алмейда возглавит команду UAE Team Emirates на Джиро д'Италия-2023

 

 

  Одним из лейтенантов Жуана Алмейды будет  новобранец команды, 27-летний австралийский гонщик, чемпион Австралии в разделке Джей Вайн, который впервые поедет Джиро д’Италия.   

 

  Жуан Алмейда также может рассчитывать на 25-летнего американского гонщика Брэндона Макналти, который в 2021 и 2022 году помогал на Тур де Франс Тадею Погачару, на 30-летнего итальянского гонщика Давиде Формоло, на 33-летнего итальянского гонщика, победителя 8 этапов Джиро Диего Улисси, на 24-летнего итальянского гонщика, победителя этапа Джиро в 2022 году, Алессандро Кови, на 28-летнего южноафриканского гонщика Райана Гиббонса.

 

  Жуан Алмейда: «В прошлом году я был разочарован тем, как закончил Джиро, так что, в этом сезоне очень хочу вернуться и бороться за высокий результат. Подготовка к Джиро д’Италия-2023 прошла отлично. Думаю, в этом году я работал очень последовательно. Только что мы закончили большой блок тренировок на высоте в Сьерра-Неваде, в Испании. Наша группа в отличной форме как физически, так и психологически.

  Естественно, моя цель - высокое место в генеральной классификации, но у нас также есть Паскаль, он будет бороться в спринтах. Есть у нас и ребята, которые уже выигрывали этапы Джиро».

 

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2023:

 

João Almeida (Португалия)

Pascal Ackermann (Германия)

Alessandro Covi (Италия)

Ryan Gibbons (ЮАР)

Davide Formolo (Италия)

Brandon McNulty (США)

Diego Ulissi (Италия)

Jay Vine (Австралия)

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

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Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • Pi-man
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (1)
    Pi-man-Фото

    Жаль. Кажется, это ослабило команду

  • velodoctor
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    velodoctor-Фото

    Команде еще возможно придется со второй недели возить розовую майку, что является дополнительной нагрузкой. Разумно было бы Ремко ехать расчетливо от обороны.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (16)
    velodoctor-Фото

    Маршрут потрясный, особенно нравится разделка в стену 12 процентов 7 км. Немного странно почему 16-17 числа слабые этапы в выходные, но в целом уже в большом предвкушении. 

  • Sezar
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    Sezar-Фото

    Неплохая команда, учитывая прижимистость Лефера. Оптимально, хотя все равно в больших горах грегари не хватит. Но Ремко еще очень молод и как базовому раздельщику ему будет очень непросто на 3 неделе.

  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (16)
    DenisRodikov-Фото

    Маршрут эпичный, очень насыщенный. Но часто бывает, что самые сложные маршруты приводят к тому, что едут осторожно, экономно и яркой борьбы не получается.

    Вот когда есть люди вроде Селлы, Рикко, ди Луки, как в 2008 году... Кажется, тогда тоже очень сложный маршрут был.

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    BlAr-Фото

    Роглич вообще много недобрал по ГТ. В тот сезон, когда он бодался с Нибали и упустил Карапаса на Джиро, был неплохой шанс взять ТдФ. Если уж Крайшвайк Берналю меньше 2 минут уступил, то у Роглы перспективы были явно поинтереснее.

    Потом два года подряд он мог бы выигрывать Джиро, но вместо этого упускал ТдФ. Прошлый год не беру, была травма.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Разве Р. Эвенпул уже не сталкивался с таким бойцом, как П. Роглич, на Вуэльте-22 и Вуэльте Каталонии-23? 

  • kwwk
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (6)
    kwwk-Фото
    В Инеосе может и много мушкетеров, но Дартаньянов сейчас нет. Да и Паше быстрее всего в другой команде будет светить участь звездного грегари.
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    kwwk-Фото

    На стороне Приможа огромный опыт и сила команды, в минусах - фортуна.

    На стороне Ремко личная сила и отменное здоровье, в минусах с таким бойцом, как Роглич и его команда (целенаправленно подготовившаяся) он не сталкивался.

    Мое предпочтение - Примож.

    Может удивить и Инеос.

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    BlAr-Фото

    Если обойдется без болезней и падений, то двое фаворитов отъедут от остальных минут на 3-5 как минимум. А вот между собой будет неоднозначно. Роглич тоже не всегда доживает на пике до последних этапов. Поэтому всё же небольшой перевес вижу у Ремко. Может немного отъесть на первых разделках и удержать.

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