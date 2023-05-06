Жуан Алмейда возглавит команду UAE Team Emirates на Джиро д'Италия-2023

Команда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д’Италия-2023

24-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) второй год подряд стартует на Джиро д’Италия в качестве капитана команды UAE Team Emirates. В прошлом году ковид помешал Жуану Алмейде бороться за подиум - он сошёл с Джиро после 17 этапа, когда шёл 4-м в генеральной классификации. В свой дебют на итальянском Гранд-туре в 2000 году Алмейда занял 4-е место в общем зачёте, в 2021 году финишировал 6-м.

Команда UAE Team Emirates также нацелена бороться на спринтерских этапах, где будет помогать 29-летнему немецкому гонщику Паскалю Акерману, который в 2019 году выиграл на Джиро два этапа и очковую классификацию.

Одним из лейтенантов Жуана Алмейды будет новобранец команды, 27-летний австралийский гонщик, чемпион Австралии в разделке Джей Вайн, который впервые поедет Джиро д’Италия.

Жуан Алмейда также может рассчитывать на 25-летнего американского гонщика Брэндона Макналти, который в 2021 и 2022 году помогал на Тур де Франс Тадею Погачару, на 30-летнего итальянского гонщика Давиде Формоло, на 33-летнего итальянского гонщика, победителя 8 этапов Джиро Диего Улисси, на 24-летнего итальянского гонщика, победителя этапа Джиро в 2022 году, Алессандро Кови, на 28-летнего южноафриканского гонщика Райана Гиббонса.

Жуан Алмейда: «В прошлом году я был разочарован тем, как закончил Джиро, так что, в этом сезоне очень хочу вернуться и бороться за высокий результат. Подготовка к Джиро д’Италия-2023 прошла отлично. Думаю, в этом году я работал очень последовательно. Только что мы закончили большой блок тренировок на высоте в Сьерра-Неваде, в Испании. Наша группа в отличной форме как физически, так и психологически.

Естественно, моя цель - высокое место в генеральной классификации, но у нас также есть Паскаль, он будет бороться в спринтах. Есть у нас и ребята, которые уже выигрывали этапы Джиро».

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2023:

João Almeida (Португалия)

Pascal Ackermann (Германия)

Alessandro Covi (Италия)

Ryan Gibbons (ЮАР)

Davide Formolo (Италия)

Brandon McNulty (США)

Diego Ulissi (Италия)

Jay Vine (Австралия)