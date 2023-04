Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Результаты Категория:

Вчера, 17:51 Liège - Liège, 258,1 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 6:15:49 2 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers +1:06 3 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 4 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +1:08 5 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj +1:24 6 Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Cofidis +1:25 7 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma +1:37 8 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe +1:48 9 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 10 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 11 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 12 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 13 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 14 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 15 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 16 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 17 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +2:02 18 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 19 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team +2:13 20 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Circus - Wanty 21 Matteo Sobrero (Ita) Team Jayco Alula 22 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step +2:21 23 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +3:15 24 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 25 Jan Tratnik (Slo) Jumbo-Visma +3:53 26 Attila Valter (Hun) Jumbo-Visma 27 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +4:09 28 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 29 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 30 Steff Cras (Bel) Totalenergies +6:07 31 Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty 32 Victor Lafay (Fra) Cofidis +6:50 33 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 34 Julian Mertens (Bel) Bingoal Wb 35 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 36 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 37 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 38 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 39 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 40 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 41 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 42 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 43 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 44 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 45 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 46 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 47 Dion Smith (Nzl) Intermarché - Circus - Wanty 48 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 49 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 50 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team 51 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies +10:08 52 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +10:24 53 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 54 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 55 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj 56 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Circus - Wanty 57 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 58 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 59 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 60 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 61 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck +11:52 62 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies +12:49 63 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Dstny +13:15 64 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +14:26 65 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 66 Alexandre Balmer (Sui) Team Jayco Alula 67 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 68 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 69 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 70 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 71 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 72 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 73 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 74 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 75 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 76 Matthew Dinham (Aus) Team Dsm 77 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 78 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 79 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 80 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 81 Mikael Cherel (Fra) Ag2R Citroen Team 82 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 83 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 84 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 85 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step +14:37 86 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal Quick-Step 87 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team +15:25 88 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck +18:50 89 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 90 Alexis Guerin (Fra) Bingoal Wb 91 Remy Mertz (Bel) Bingoal Wb 92 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 93 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 94 Jacob Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 95 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 96 Mathis Le Berre (Fra) Team Arkea - Samsic 97 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 98 Andrey Amador (Crc) Ef Education - Easypost 99 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 100 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 101 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 102 Jenno Berckmoes (Bel) Team Flanders - Baloise 103 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 104 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 105 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Jayco Alula 106 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 107 Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 108 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 109 Alex Baudin (Fra) Ag2R Citroen Team 110 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 111 Kamiel Bonneu (Bel) Team Flanders - Baloise 112 Anthony Perez (Fra) Cofidis 113 Jose Herrada (Esp) Cofidis DNF Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo DNF Matteo Vercher (Fra) Totalenergies DNF Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Dstny DNF Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Jesus Herrada (Esp) Cofidis DNF Tom Paquot (Bel) Intermarché - Circus - Wanty DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNF Sean Flynn (Gbr) Team Dsm DNF Romain Combaud (Fra) Team Dsm DNF Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Simon Geschke (Ger) Cofidis DNF Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates DNF Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost DNF Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates DNF Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma DNF Fabien Grellier (Fra) Totalenergies DNF Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise DNF David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team DNF Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Vito Braet (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Ruben Apers (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula DNF Kevin Colleoni (Ita) Team Jayco Alula DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team DNF Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious DNF Andrea Bagioli (Ita) Soudal Quick-Step DNF Mauro Schmid (Sui) Soudal Quick-Step DNF Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck DNF Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck DNF Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers DNF Arjen Livyns (Bel) Lotto Dstny DNF Liam Slock (Bel) Lotto Dstny DNF Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe DNF Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates DNF Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious DNF Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj DNF Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech DNF David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj DNF Andrii Ponomar (Ukr) Team Arkea - Samsic DNF Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic DNF Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe DNF Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious DNF Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech DNF Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech DNF Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates DNF George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates DNF Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost DNF José Rojas (Esp) Movistar Team DNF Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team DNF Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic DNS Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team DNS Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma DNS Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта Ремко Эвенепул



