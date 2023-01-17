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Ремко Эвенепул: “В каждой гонке ставлю целью подиум или победу на этапе”

Ремко Эвенепул о подготовке к главным целям первой части сезона – Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия-2023

 

 

   Чемпион мира, победитель Вуэльты Испании, Ремко Эвенепул планирует подойти к своей следующей цели – Джиро д’Италия, так же, как готовился к испанскому Гранд-туру. В его расписании до мая будет много тренировочных лагерей на высоте и не так много стартов.

 

  Помимо итальянского Гранд-тура одной из важных целей в первой половине сезона для Ремко Эвенепула будет Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, где он собирается защищать титул победителя.

 

  В «Семейный день Soudal Quick-Step» в тематическом парке «Plopsaland» в Де-Панне, где презентация бельгийской команды, включающая встречу с болельщиками и журналистами, Ремко Эвенепул поделился планами на первую часть сезона 2023 года. Календарь 22-летнего бельгийского гонщика перед Джиро д’Италия-2023 включает участие в Вуэльте провинции Сан-Хуан, Вуэльте Каталонии, Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Ремко Эвенепул: “В каждой гонке ставлю целью подиум или победу на этапе”

 

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Могу с уверенностью сказать, что 2022 год никогда не забуду. Я выиграл свой первый Гранд-тур, взял радужную майку, женился, получил “Velo d’Or”, самую большую награду в нашем спорте. В то же время за Вуэльту Испании многое о себе узнал, научился как лучше справляться с давлением и быть более спокойным. Всё это точно поможет мне в этом сезоне, особенном, потому что поеду его в радужной майке чемпиона мира, сезоне, который начинаю с огромной мотивацией и желанием показать хорошие результаты вместе с командой.

 

  У меня будет много тренировок и лагерей на высоте – по прошлому году мы увидели, что для меня это работает, так что нет необходимости что-то менять или пробовать другой подход. На меня положительно влияет, когда чередуется период очень спокойный, а затем период стресса в гонках.

 

  В гонке стартую с давлением победить или хорошо выступить. Сочетание тренировочных сборов, где нет давления, где просто надо выполнить работу, помогает мне справляться со стрессом и решительно бросаться к своим целям. Каждую гонку еду, нацеливаясь на подиум или, по меньшей мере, на победу на этапе. Не собираюсь ехать много гонок, но те, которые поеду, не считая гонку в Аргентине, будут самого высокого уровня.   

 

  К Льежу надеюсь подготовиться так же, как к Сан-Себастьяну в прошлом году, с тренировочным лагерем, после которого сразу гонка на высоком уровне. Конечно, в этот раз будет по-другому, потому что на Льеж будет гораздо холоднее, но мы посмотрим, как пойдёт после того, как спущусь с гор. Ради морального настроя надеюсь показать на Льеж хороший результат.

 

  Думаю, Льеж-Бастонь-Льеж будет самым особенным днём года, потому что поеду как победитель прошлого года, и на моих плечах будет радужная майка чемпиона мира. После этой фокус переместится на Джиро д’Италия-2023, мою главную цель года.

 

  Сейчас до старта 4 месяца, и на данный момент мои задачи – выиграть, по крайней мере, один этап и занять высокое место в генеральной классификации. Но мы также знаем, что за три недели многое может произойти, поэтому будем двигаться постепенно, как делали на Вуэльте, и посмотрим, как пойдёт».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Джиро д'Италия-2023

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Комментарии

  • olvo
    Велоформа команды Jayco AlUla ... (3)
    olvo-Фото
    Цитата: RVL
    по ощущениям мужской комплект голубее)))
    Да, а женский комплект розовее. К чему бы это? 8=)
  • Freejazz
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Freejazz

    Пока есть три откровенных молодых лидеров и "героям вчерашних дней" остаются только надежды.

    Героиням?

    Это песня Машины времени - но в данном контексте, конечно героиням :-)

  • SportSpirit
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: RVL
    неожиданных там не бывает. их всего человек 5 в мире. а вот новый может быть...

     

    Вспомнились слова Томаса ближе к концу Тура, мол, что за этими двумя гоняться смысла нет. Что он имеет шанс на желтую майку только, если Йонас и Тадей в пылу борьбы повернут не в тот поворот или оба попадают, хитрый Герант-шаман) Но и в этом случае Томас не был бы ни новым, ни неожиданным)

     

    Лично мне хочется красивой открытой борьбы, как на этом Туре. 

     

    Учитывая профиль, есть шанс увидеть вечно серебряного Маса и Годю на подиуме. 

  • motte
    Победа Ваута ван Арта в велокр ... (1)
    motte-Фото

    Посмотрел его работу, по песку, словно квадроцикл, только на двух колёсах, идёт, 

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz

    Пока есть три откровенных молодых лидеров и "героям вчерашних дней" остаются только надежды.

    Героиням?

  • Freejazz
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Воз ЧМ начала видно готовится к ЧМ, с первого раза 5 это не плохо.

    У Вос шансы на ЧМ, только если там будет сухо и плоско (как в прошлом году) и там она за счет спринта может что-то показать. Если будет "нормальный" кросс, то с молодыми она уже конкурировать не сможет.

    Пока есть три откровенных молодых лидеров и "героям вчерашних дней" остаются только надежды.

  • Николай Н.
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул проигрывал в беге. Бегать приходилось много и это козырь Ван Арта.

  • Николай Н.
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда стала слабовато бегать, раньше этим она и выигрывала. Молодёжь стала резвей. Воз ЧМ начала видно готовится к ЧМ, с первого раза 5 это не плохо.

  • Ернат
    Приглашения на Париж-Ницца-202 ... (1)
    Ернат-Фото

    те же самые что на ТДФ)))

  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (3)
    MVDP-Фото

    7 гонок за 2 недели - то, что нужно для больной спины.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
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