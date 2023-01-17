Ремко Эвенепул: “В каждой гонке ставлю целью подиум или победу на этапе”

Ремко Эвенепул о подготовке к главным целям первой части сезона – Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия-2023

Чемпион мира, победитель Вуэльты Испании, Ремко Эвенепул планирует подойти к своей следующей цели – Джиро д’Италия, так же, как готовился к испанскому Гранд-туру. В его расписании до мая будет много тренировочных лагерей на высоте и не так много стартов.

Помимо итальянского Гранд-тура одной из важных целей в первой половине сезона для Ремко Эвенепула будет Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, где он собирается защищать титул победителя.

В «Семейный день Soudal Quick-Step» в тематическом парке «Plopsaland» в Де-Панне, где презентация бельгийской команды, включающая встречу с болельщиками и журналистами, Ремко Эвенепул поделился планами на первую часть сезона 2023 года. Календарь 22-летнего бельгийского гонщика перед Джиро д’Италия-2023 включает участие в Вуэльте провинции Сан-Хуан, Вуэльте Каталонии, Льеж-Бастонь-Льеж.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Могу с уверенностью сказать, что 2022 год никогда не забуду. Я выиграл свой первый Гранд-тур, взял радужную майку, женился, получил “Velo d’Or”, самую большую награду в нашем спорте. В то же время за Вуэльту Испании многое о себе узнал, научился как лучше справляться с давлением и быть более спокойным. Всё это точно поможет мне в этом сезоне, особенном, потому что поеду его в радужной майке чемпиона мира, сезоне, который начинаю с огромной мотивацией и желанием показать хорошие результаты вместе с командой.

У меня будет много тренировок и лагерей на высоте – по прошлому году мы увидели, что для меня это работает, так что нет необходимости что-то менять или пробовать другой подход. На меня положительно влияет, когда чередуется период очень спокойный, а затем период стресса в гонках.

В гонке стартую с давлением победить или хорошо выступить. Сочетание тренировочных сборов, где нет давления, где просто надо выполнить работу, помогает мне справляться со стрессом и решительно бросаться к своим целям. Каждую гонку еду, нацеливаясь на подиум или, по меньшей мере, на победу на этапе. Не собираюсь ехать много гонок, но те, которые поеду, не считая гонку в Аргентине, будут самого высокого уровня.

К Льежу надеюсь подготовиться так же, как к Сан-Себастьяну в прошлом году, с тренировочным лагерем, после которого сразу гонка на высоком уровне. Конечно, в этот раз будет по-другому, потому что на Льеж будет гораздо холоднее, но мы посмотрим, как пойдёт после того, как спущусь с гор. Ради морального настроя надеюсь показать на Льеж хороший результат.

Думаю, Льеж-Бастонь-Льеж будет самым особенным днём года, потому что поеду как победитель прошлого года, и на моих плечах будет радужная майка чемпиона мира. После этой фокус переместится на Джиро д’Италия-2023, мою главную цель года.

Сейчас до старта 4 месяца, и на данный момент мои задачи – выиграть, по крайней мере, один этап и занять высокое место в генеральной классификации. Но мы также знаем, что за три недели многое может произойти, поэтому будем двигаться постепенно, как делали на Вуэльте, и посмотрим, как пойдёт».