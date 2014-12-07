Тадей Погачар пропустит Страде Бьянке, чтобы лучше подготовиться к Париж-Ницца-2023

Париж-Ницца и Милан-Сан-Ремо-2023 — следующие цели Тадея Погачара

Тадей Погачар продолжит сезон на многодневной велогонке Мирового тура Париж-Ницца (Paris-Nice)-2023, которую поедет впервые в карьере, и не станет защищать титул на итальянской классике Страде Бьянке. Об этом 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates объявил в интервью Sporza.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар начал сезон 13 февраля и одержал пять побед - стал победителем классики Jaén Paraiso Interior, выиграл три этапа и генеральную классификацию Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023.

Изначально словенский гонщик собирался проехать и Страде Бьянке и Париж-Ницца, планируя на частном самолёте перелететь после финиша Страде Бьянке к старту французской гонки. Но в этом году организаторы Париж-Ницца поставили в маршрут на 3-м этапе 32,2-км командную гонку на время, и Тадей Погачар отказался от защиты титула на Страде Бьянке, чтобы больше потренироваться с товарищами по UAE Team Emirates.

Тадей Погачар: «Было тяжело отказаться от Страде Бьянке, потому что участие в обеих гонках бросает очень интересный вызов, но, думаю, этот вызов может немного подождать. Если я хочу хорошо выступить на Париж-Ницца, которую никогда раньше не ездил, а это очень трудная гонка, командная гонка на время будет играть важную роль. Поэтому нам надо потренироваться вместе несколько дней перед стартом. Если бы я поехал Страде Бьянке, то пришлось бы ехать командную гонку без отработки слаженности.

Теперь пойдут только трудные и важные гонки. Постараюсь быть в форме на классиках, особенно на Милан – Сан-Ремо и Туре Фландрии. А потом все силы на Тур де Франс».

Подруга Тадея Погачара Уршка Жигарт (Urška Žigart), которая тоже присутствовала во время интервью Sporza, шутя добавила:

«Два дня назад мы смеялись, что самое ценное в нашей квартире – распечатанный календарь гонок Тадея, потому что все хотят взглянуть на него хоть одним глазком, хотя, фактически, всё было расписано заранее. Думаю, медиа просто интересно немного поспекулировать на этом. Мы стараемся держать календарь в какой-то степени в секрете».

Ожидается, что на Париж-Ницца-2023 одним из соперников Тадея Погачара будет победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma).