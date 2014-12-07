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Тадей Погачар пропустит Страде Бьянке, чтобы лучше подготовиться к Париж-Ницца-2023

Париж-Ницца и Милан-Сан-Ремо-2023 — следующие цели Тадея Погачара

 

 

  Тадей Погачар продолжит сезон на многодневной велогонке Мирового тура Париж-Ницца (Paris-Nice)-2023, которую поедет впервые в карьере, и не станет защищать титул на итальянской классике Страде Бьянке. Об этом 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates объявил в интервью Sporza.

 

Тадей Погачар пропустит Страде Бьянке, чтобы лучше подготовиться к Париж-Ницца-2023

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 Тадей Погачар начал сезон 13 февраля и одержал пять побед - стал победителем классики  Jaén Paraiso Interior, выиграл три этапа и генеральную классификацию Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023.

 

  Изначально словенский гонщик собирался проехать и Страде Бьянке и Париж-Ницца, планируя на частном самолёте перелететь после финиша Страде Бьянке к старту французской гонки. Но в этом году организаторы Париж-Ницца поставили в маршрут на 3-м этапе 32,2-км командную гонку на время, и Тадей Погачар отказался  от защиты титула на Страде Бьянке, чтобы больше потренироваться с товарищами по UAE Team Emirates.

 

  Тадей Погачар: «Было тяжело отказаться от Страде Бьянке, потому что участие в обеих гонках бросает очень интересный вызов, но, думаю, этот вызов может немного подождать. Если я хочу хорошо выступить на Париж-Ницца, которую никогда раньше не ездил, а это очень трудная гонка, командная гонка на время будет играть важную роль. Поэтому нам надо потренироваться вместе несколько дней перед стартом. Если бы я поехал Страде Бьянке, то пришлось бы ехать командную гонку без отработки слаженности.  

 

  Теперь пойдут только трудные и важные гонки. Постараюсь быть в форме на классиках, особенно на Милан – Сан-Ремо и Туре Фландрии. А потом все силы на Тур де Франс».

 

  Подруга Тадея Погачара Уршка Жигарт (Urška Žigart), которая тоже присутствовала во время интервью Sporza, шутя добавила:

 

  «Два дня назад мы смеялись, что самое ценное в нашей квартире – распечатанный календарь гонок Тадея, потому что все хотят взглянуть на него хоть одним глазком, хотя, фактически, всё было расписано заранее. Думаю, медиа просто интересно немного поспекулировать на этом. Мы стараемся держать календарь в какой-то степени в секрете».

 

 Ожидается, что на Париж-Ницца-2023 одним из соперников Тадея Погачара будет победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma).

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Теги к статье: Тадей Погачар Париж - Ницца Страде Бьянке Paris-Nice UAE Team Emirates

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 11:34 | Регистрация: 26.04.2017

    Саган, ну? :-)

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 12:47 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 13:32 | Регистрация: 26.04.2017

      Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...

      1. Имя: Александр

        Freejazz

        Вчера, 14:27 | Регистрация: 27.08.2018

        По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.

      2. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 17:04 | Регистрация: 7.12.2014

        Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
        Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
        То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
        Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.

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20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

Кто выиграет Тур ОАЭ-2023?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Все-таки какая разница между универсалом Погачаром и раздельщиком с хорошим горным ходом Ремко. Тадей быстро впрыгивает в форму, а Ремко нужно двигаться вперед медленно, с постепенным наращиванием. 

  • s75
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    s75-Фото
    Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
    З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
    Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
    То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
    Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.
  • Esperus2006
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Слишком легко его отпустили, Рубио молодец, красивая победа, пелатону-неуд
  • Freejazz
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Freejazz-Фото
    По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.
  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото
    Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото

    Саган, ну? :-)

  • SportSpirit
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Да-а, Мерлир красиво сделал! И вообще отлично вписался в новую команду.
  • uran
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    uran-Фото
    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
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