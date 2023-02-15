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Тадей Погачар - победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Два сольных отрыва = две победы Тадея Погачара в сезоне 2023 года

 

 

  Тадей Погачар стартовал на испанской многодневной велогонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023 в качестве фаворита и подтвердил этот статус на 1-м же этапе.

 

  Через два дня после победы на Clásica Jaén Paraíso Interior, которую команды UAE Team Emirates выиграл из сольного отрыва, где атаковал за 42 км, на Вуэльте Андалусии 24-летний словенский велогонщик снова атаковал в одиночку, но на этот раз за 13 км до финиша.

 

  За 5 км до вершины подъёма Альто-де-Деспьернакабальос  (10,6 км с 5,8%) Тадей Погачар оторвался от группы соперников, сбросив попытавшегося удержаться за ним Сантьяго Буйтраго (Bahrain-Victorious).  

 

  Атаку Тадея Погачара подготовили его товарищи по команде Тим Велленс, Рафал Майка и Джордж Беннетт, задававшие высокую скорость на подъёме.  Не удержавшись с Погачаром, Буйтраго продолжил гонку в группе лидеров с товарищем по команде Микелем Ландой (Bahrain Victorious), Карлос Родригесом (INEOS Grenadiers) и Энриком Масом (Movistar). Поломка велосипеда остановила Маса, а Ланда, Буйтраго и Родригес не смогли закрыть просвет за Тадеем Погачаром и финишировали через 38 секунд.

 

Два сольных отрыва=две победы Тадея Погачара в сезоне 2023 года

 

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Тадей Погачар: «Сегодня снова команда работала великолепно. Ребята вывезли меня к последнему подъёму на очень, очень высокой скорости, именно такой, как мне нравится. Подъём был крутым, я нашёл момент для атаки и наслаждался гонкой до самого финиша. Сам немного удивлён своей формой, знал, что она в порядке, но не ожидал, что к этому моменту уже выиграю две гонки.

 

  Что касается майки лидера Вуэльты Андалусии, будет очень сложно защищать её до конца, потому что впереди коварные этапы. Но я могу положиться на сильную команду, которая даёт мне уверенность, что я достигну этой цели».

 

 

Тадей Погачар - победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

 

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2023/Bahrain Victorious Team

 

  Микель Ланда: «Трудный был день, не так легко сразу найти правильные ощущения в гонке, но, думаю, для команды этап сложился хорошо. Было тяжело поехать за Погачаром, но Санти и я приехали во второй группе, так что гонка в смысле подиума ещё открыта».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Андалусии - Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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