Тадей Погачар - победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Два сольных отрыва = две победы Тадея Погачара в сезоне 2023 года

Тадей Погачар стартовал на испанской многодневной велогонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023 в качестве фаворита и подтвердил этот статус на 1-м же этапе.

Через два дня после победы на Clásica Jaén Paraíso Interior, которую команды UAE Team Emirates выиграл из сольного отрыва, где атаковал за 42 км, на Вуэльте Андалусии 24-летний словенский велогонщик снова атаковал в одиночку, но на этот раз за 13 км до финиша.

За 5 км до вершины подъёма Альто-де-Деспьернакабальос (10,6 км с 5,8%) Тадей Погачар оторвался от группы соперников, сбросив попытавшегося удержаться за ним Сантьяго Буйтраго (Bahrain-Victorious).

Атаку Тадея Погачара подготовили его товарищи по команде Тим Велленс, Рафал Майка и Джордж Беннетт, задававшие высокую скорость на подъёме. Не удержавшись с Погачаром, Буйтраго продолжил гонку в группе лидеров с товарищем по команде Микелем Ландой (Bahrain Victorious), Карлос Родригесом (INEOS Grenadiers) и Энриком Масом (Movistar). Поломка велосипеда остановила Маса, а Ланда, Буйтраго и Родригес не смогли закрыть просвет за Тадеем Погачаром и финишировали через 38 секунд.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Сегодня снова команда работала великолепно. Ребята вывезли меня к последнему подъёму на очень, очень высокой скорости, именно такой, как мне нравится. Подъём был крутым, я нашёл момент для атаки и наслаждался гонкой до самого финиша. Сам немного удивлён своей формой, знал, что она в порядке, но не ожидал, что к этому моменту уже выиграю две гонки.

Что касается майки лидера Вуэльты Андалусии, будет очень сложно защищать её до конца, потому что впереди коварные этапы. Но я могу положиться на сильную команду, которая даёт мне уверенность, что я достигну этой цели».

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2023/Bahrain Victorious Team

Микель Ланда: «Трудный был день, не так легко сразу найти правильные ощущения в гонке, но, думаю, для команды этап сложился хорошо. Было тяжело поехать за Погачаром, но Санти и я приехали во второй группе, так что гонка в смысле подиума ещё открыта».