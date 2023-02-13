Тадей Погачар: “Немного нервничаю перед первой гонкой в сезоне”

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Тадей Погачар провёл разведку маршрута однодневной гонки Clasica Jaen Paraiso Interior, с которой начнёт сезон 2023 года
24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates, двукратный победитель Тур де Франс, Тадей Погачар пятый сезон в профессионалах начнёт в Испании – с однодневной гонки Clásica Jaén Paraíso Interior 13 февраля, а затем 15 февраля стартует на многодневной велогонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023.
Классика в Хаэне похожа на итальянскую Страде Бьянке, с 55 километрами немощёных дорог и 2300 м набора высоты.
Велогонщик команды Cofidis Симон Гешке в соцсетях выложил тренировку по гравийным участкам в Хаэне, засняв также проводящего вместе с ними разведку трассы Тадея Погачара.
Photo @simongeschke
Тадей Погачар: «Как всегда, немного нервничаю, потому что поеду первую за долгое время гонку. Тем более, при таком маршруте, очень интересном, но гарантирующем лихорадочный ход гонки. Однако я с нетерпением жду старта.
Моя цель – найти хорошие ощущения в гонке. У нас будет сильный состав, который даст много разных возможностей показать высокий результат. Надеюсь, буду чувствовать себя как всегда, наслаждаться гонкой и таким образом, войду в привычное русло.
Зиму провёл хорошо, несмотря на то, что несколько раз прерывал работу, так как болел, но ничего серьёзного. Я снова начал тренироваться в конце января и теперь готов к первой гонке.
Хаэн и Андалусия – очень интересные и трудные гонки, труднее, чем Тур ОАЭ. Так что, для моей подготовки, возможно, это лучше, так как начну более спокойно, буду двигаться в новом сезоне шаг за шагом. До Тур де Франс ещё далеко, но я знаю, что это время пролетит быстро. Мы начали с тренировок и планирования, уверен, что перед Туром всё будет как надо, надеюсь, всё будет на 100%».
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