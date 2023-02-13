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Тадей Погачар: “Немного нервничаю перед первой гонкой в сезоне”

Тадей Погачар провёл разведку маршрута однодневной гонки Clasica Jaen Paraiso Interior, с которой начнёт сезон 2023 года

 

 

  24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates, двукратный победитель Тур де Франс, Тадей Погачар пятый сезон в профессионалах начнёт в Испании – с однодневной гонки Clásica Jaén Paraíso Interior 13 февраля, а затем 15 февраля стартует на многодневной велогонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023.

 

   Классика в Хаэне похожа на итальянскую Страде Бьянке, с 55 километрами немощёных дорог и 2300 м набора высоты.

 

  Велогонщик команды Cofidis Симон Гешке в соцсетях выложил тренировку по гравийным участкам в Хаэне, засняв также проводящего вместе с ними разведку трассы Тадея Погачара.

 

Тадей Погачар: “Немного нервничаю перед первой гонкой в сезоне”

Photo @simongeschke

 

  Тадей Погачар: «Как всегда, немного нервничаю, потому что поеду первую за долгое время гонку. Тем более, при таком маршруте, очень интересном, но гарантирующем лихорадочный ход гонки. Однако я с нетерпением жду старта.

 

  Моя цель – найти хорошие ощущения в гонке. У нас будет сильный состав, который даст много разных возможностей показать высокий результат. Надеюсь, буду чувствовать себя как всегда, наслаждаться гонкой и таким образом, войду в привычное русло.

 

  Зиму провёл хорошо, несмотря на то, что несколько раз прерывал работу, так как болел, но ничего серьёзного. Я снова начал тренироваться в конце января и теперь готов к первой гонке.  

 

  Хаэн и Андалусия – очень интересные и трудные гонки, труднее, чем Тур ОАЭ. Так что, для моей подготовки, возможно, это лучше, так как начну более спокойно, буду двигаться в новом сезоне шаг за шагом. До Тур де Франс ещё далеко, но я знаю, что это время пролетит быстро. Мы начали с тренировок и планирования, уверен, что перед Туром всё будет как надо, надеюсь, всё будет на 100%».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Clasica Jaen Paraiso Interior

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Ближайшие старты

13 февраля 2023

Jaen Paraiso Interior

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Astanaforever
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Что то Винокуров неправильных итальянцев набрал в Астану.
  • velodoctor
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    velodoctor-Фото

    Быстро они победу оформили в новой команде. 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 2 (1)
    patar-Фото
    Кэв в голове пелотона догоняет отрыв - теперь я видел все.
  • kabachok
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    kabachok-Фото
    ну,Алекс в свои 33 ещё феерил, а вот шкипер, например, который год по группетам ездит и норм.
  • RVL
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    RVL-Фото

    Пино ещё как "дюмоланил"))

    Да и Рохан со своими поисками себя...

    Просто эти вроде как с велосипеда хотят слезть один раз и навсегда 

  • patar
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    patar-Фото
    А чемпионом мира Вальверде во сколько лет стал?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    SportSpirit-Фото

    К чести Рохана и Пино, что они объявили о своем решение очень заранее, "не дюмоланили мозг". Ясность для команды и для болельщиков. 

     

    К вопросу о возрасте, вот у этих двоих, думаю, раннее завершение связано скорее с нереализованными амбициями. А просто кататься им не комильфо. Вон 40-летний Поццовиво тренит без команды и ждет своего очередного шанса. 

     

    Томас в 36 лет стал призером Тура! Кстати, он сам заявлял, что его сезоны 22-23 станут последними. 

  • SportSpirit
    Тим Мерлир — победитель 1 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Самая красивая форма в "квикстепе" у Мерлира) Общекомандные цвета с новыми лого мне как-то не очень.

  • SportSpirit
    Vuelta Ciclista a la Region de ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то победа!music Сколько Бен Тёрнер в прошлом сезоне гренадеров своих привозил к победам и подиумам) 

  • rude_rider
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    rude_rider-Фото

    просто он не хочет выглядеть как Вальверде ..

    реально "старики" в к 40ка годам..пора и честь знать..спорт хорошо..деньги хорошо.

    но надо потратить успеть 

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Hugo Hofstetter (Team Arkea - Samsic)

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14 февраля

Jan Bakelants (Intermarche - Circus - Wanty)

Cyril Barthe (Burgos - BH)

Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB)

Peio Goikoetxea Goiogana (Euskaltel - Euskadi)

Antoine Raugel (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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